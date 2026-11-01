Ντόχα: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Κατάρ με το Ιράν – «Είμαστε έτοιμοι τόσο για άμυνα όσο και για διπλωματία» λέει ο Αραγτσί

Με το Κατάρ σε ρόλο διαμεσολαβητή, για τρίτη ημέρα η αντιπροσωπεία του βρίσκεται σε συνομιλίες με Ιρανούς διπλωμάτες, προκειμένου να διαμορφωθούν όροι ώστε να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί διεμήνυσε ότι «η Τεχεράνη είναι έτοιμη τόσο για άμυνα όσο και για διπλωματία».

Οι διαπραγματεύσεις στη Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ διεξάγονται την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες για αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει εδώ και μέρες τις απειλές για νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και χθες διαβεβαίωσε: «Μπορούμε να το κάνουμε σε δέκα λεπτά». Αναφερόταν σε πλήγματα κατά «μιας δυο εγκαταστάσεων» με τις οποίες «θέλει ακόμα να ασχοληθεί».

Από την πλευρά του, το Ιράν απαντά ότι σε περίπτωση επανάληψης των εχθροπραξιών, ο πόλεμος θα είναι μεγάλης διάρκειας, θα εξαπλωθεί σε μεγάλη γεωγραφική ζώνη και το χρονικό σημείο του τερματισμού του δεν θα υπαγορευθεί από την Ουάσινγκτον.

Σε αυτό το πλαίσιο, νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε από την Ντόχα ότι «η Τεχεράνη είναι έτοιμη τόσο για άμυνα όσο και για διπλωματία». Σημείωσε, πάντως, ότι οι συνομιλίες στη Ντόχα για την «πρόταση των δύο ημερών συνεχίζονται, αλλά δεν έχουν φθάσει στο τελικό αποτέλεσμα». Ο ίδιος αναφερόταν στην πρόταση που έχουν διαμορφώσει το Κατάρ με το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ «σε δύο ημέρες» έπειτα από την επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.

Οι όροι που θέτει το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Βέβαια, το Ιράν θέτει ως όρο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ την εφαρμογή εκεχειρίας στην περιοχή την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, την άρση των κυρώσεων που αφορούν τον ιρανικό πετρελαϊκό τομέα, καθώς και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Οι όροι αυτοί περιλαμβάνονταν στο ιρανοαμερικανό πρωτόκολλο που συνομολογήθηκε τον Ιούνιο, έπειτα από την εκεχειρία του Απριλίου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Αλλά η εύθραυστη ύφεση κατέρρευσε το καλοκαίρι και όλες οι διπλωματικές προσπάθειες για μία διευθέτηση παραμένουν μέχρι στιγμής άκαρπες.

Χθες, σε συνέντευξή του στο δίκτυο Al Jazeera ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την φάση, παρά την απειλή επανάληψης της σύρραξης

«Στο σημερινό πλαίσιο, το Ιράν δεν βλέπει ότι η υπάρχει ανάγκη για συνάντηση με τους Αμερικανούς. Οι όροι του Ιράν είναι ξεκάθαροι και διεξάγονται διαβουλεύσεις με τους μεσολαβητές για το θέμα», δήλωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών στην συνέντευξή του στο Al Jazeera. «Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν τους όρους του Ιράν, τότε η Τεχεράνη θα αποφασίσει αν οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να γίνουν απευθείας ή όχι», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί.

Χθες, πάντως, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διέταξε χθες τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις να προετοιμασθούν για οποιαδήποτε επίθεση, ενώ ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε αργότερα ότι λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της ετοιμότητάς του.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποφασίσει για την επανάληψη των επιθέσεων κατά του Ιράν και ότι προτιμά την διπλωματική επίλυση της διένεξης».