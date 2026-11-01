Ο Τραμπ θέλει να «τακτοποιήσει ένα δύο πράγματα» ακόμα στο Ιράν

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο πως οι ΗΠΑ πρέπει να τακτοποιήσουν έναν ή δυο στόχους ακόμα στο Ιράν, ανάμεσα στα οποία το αποκαλούμενο «Βουνό της Αξίνας» όπου φέρεται να υπάρχει μια οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση.
  • «Εξουδετερώσαμε τις πυρηνικές τους δυνατότητες. Πρέπει ακόμη να τακτοποιήσουμε, θα έλεγα, μια ή δυο τοποθεσίες. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε 10 λεπτά», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα.
  • Το «Βουνό της Αξίνας» βρίσκεται στην επαρχία Ισφαχάν και πιστεύεται ότι φιλοξενεί δύο δίκτυα σηράγγων σε μεγάλο βάθος, τα οποία εκτιμάται ότι βρίσκονται πέραν της ακτίνας δράσης ακόμη και των ισχυρότερων αμερικανικών βομβών καταστροφής υπόγειων καταφυγίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο πως οι ΗΠΑ πρέπει να τακτοποιήσουν έναν ή δυο στόχους ακόμα στο Ιράν, ανάμεσα στα οποία το αποκαλούμενο «Βουνό της Αξίνας» όπου φέρεται να υπάρχει μια οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση.

«Εξουδετερώσαμε τις πυρηνικές τους δυνατότητες. Πρέπει ακόμη να τακτοποιήσουμε, θα έλεγα, μια ή δυο τοποθεσίες. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε 10 λεπτά», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην εξοχική του κατοικία στη Φλόριντα.

Το «Βουνό της Αξίνας»

Το «Βουνό της Αξίνας» βρίσκεται στην επαρχία Ισφαχάν, περίπου 200 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ. Πιστεύεται ότι φιλοξενεί δύο δίκτυα σηράγγων, σε μεγάλο βάθος, τα οποία οι ειδικοί εκτιμούν ότι βρίσκονται πέραν της ακτίνας δράσης ακόμη και των ισχυρότερων βομβών καταστροφής υπόγειων καταφυγίων που διαθέτουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

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