Αττική: Συνελήφθησαν δύο άτομα για κατοχή και διακίνηση κάνναβης

Χειροπέδες σε δύο νεαρούς, ηλικίας 22 και 23 ετών, πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ για κατοχή και διακίνηση κατεργασμένης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Στην κατοχή του πρώτου στην Κυψέλη και σε ειδικό χώρο «καβάτζα» του δεύτερου εντοπίστηκαν συνολικά πάνω από 32 κιλά της ναρκωτικής ουσίας, ενώ ο 22χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση κατά τη σύλληψή του. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χειροπέδες σε δύο νεαρούς, ηλικίας 22 και 23 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ.
  • Ο 22χρονος εντοπίστηκε στην Κυψέλη να κατέχει 590 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και επιχείρησε να αποφύγει τη σύλληψη προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς.
  • Σε έρευνα σε χώρο – «καβάτζα», εντοπίστηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος να κατέχει κατεργασμένη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 32 κιλών και 320 γραμμαρίων με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

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Χειροπέδες σε δύο νεαρούς, ηλικίας 22 και 23 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ.

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Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών και την έρευνα που έγινε, οι αστυνομικοί κατάφεραν να πιστοποιήσουν την εγκληματική δράση των δύο ατόμων, την κατοχή και διακίνηση κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Σε αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκε ο 22χρονος στην Κυψέλη, να κατέχει 590 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, διαμοιρασμένο σε 7 χάρτινες συσκευασίες, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

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Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, όπως διαπιστώθηκε, είχε παραλάβει τα ναρκωτικά, που βρέθηκαν στην κατοχή του, από τον δεύτερο κατηγορούμενο, λίγο πριν από τη σύλληψή του.

Επιχείρησε, δε, να αποφύγει τη σύλληψη, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση και απωθώντας βίαια, με τα χέρια του, τους αστυνομικούς που επιχείρησαν να τον ελέγξουν.

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Σε έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί σε χώρο – «καβάτζα», εντοπίστηκε ο δεύτερος δράστης ο οποίος είχε στην κατοχή του την περαιτέρω διακίνηση 31 νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες περιέχουσες η κάθε μια 10 χάρτινες συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μικτού βάρους 32 κιλών και 320 γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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