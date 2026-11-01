Λουτράκι: Ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα με 3 τραυματίες – Ο ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Λουτράκι κατά τη διάρκεια ποδηλατικού αγώνα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών αθλητών, εκ των οποίων ο ένας, νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος ποδηλάτης, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Λόγω της κρισιμότητας των τραυμάτων του Ιταλού αθλητή, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Λουτράκι σήμερα το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια ποδηλατικού αγώνα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ποδηλατών.
  • Στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος, οι οποίοι συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από συνθήκες, που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
  • Η κατάσταση του Ιταλού ποδηλάτη κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή, οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του και αποφασίστηκε η διακομιδή του, σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Λουτράκι σήμερα (1/11/2026) το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια ποδηλατικού αγώνα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ποδηλατών, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του KorinthosTv, στο περιστατικό ενεπλάκησαν τρεις ποδηλάτες, ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος, οι οποίοι φέρεται να συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι τρεις, με τον Ιταλό ποδηλάτη να φέρει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα σοβαρότερα τραύματα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η κατάσταση του Ιταλού ποδηλάτη κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η διακομιδή του, σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ο γιατρός και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας κ. Χρυσοβαλάντης Μέλλος σε συνέντευξή του στο korinthostv , αναφέρθηκε στην κατάσταση υγείας των τραυματιών.

Δείτε το σχετικό βίντεο: 

 

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