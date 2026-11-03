Τραμπ κατά Ελ Σαγέντ: «Γιατί να δεχόμαστε επιθέσεις από τρελούς;» – Η απόφαση για διακοπή της βοήθειας στο Ισραήλ

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Σφοδρή επίθεση στον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας ευθέως την απόφασή του να διακόψει την ετήσια αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ με την κριτική που δέχονται οι Ρεπουμπλικάνοι για τη χρηματοδότηση της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον θα σταματήσει να παρέχει στο Ισραήλ βοήθεια ύψους περίπου 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, υποστηρίζοντας ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν χρειάζεται πλέον αυτά τα χρήματα.

Μιλώντας την Τρίτη (3/11), ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην εκπομπή Fox & Friends, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συνέχιση της βοήθειας προς το Ισραήλ προσφέρει στους πολιτικούς αντιπάλους του ένα εύκολο επιχείρημα εναντίον της κυβέρνησής του.

«Γιατί να δεχόμαστε τα πυρά τρελών όπως ο Ελ Σαγέντ, όταν το Ισραήλ δεν χρειάζεται αυτά τα χρήματα;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αναφερόταν στον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, ο οποίος έχει ασκήσει έντονη κριτική στην αμερικανική στρατιωτική χρηματοδότηση του Ισραήλ.

«Είναι ένα κακό επιχείρημα για εμάς. Γιατί τότε μπορεί κανείς να ρωτήσει: Γιατί να μη δίνουμε σε όλους 4 δισεκατομμύρια δολάρια; Το Ισραήλ είναι ο υπ’ αριθμόν ένα σύμμαχός μας. Του δίνουμε περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον», ανέφερε ο Τραμπ.

Τι έχει πει ο Ελ Σαγέντ για τη χρηματοδότηση του Ισραήλ

Ο Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, ο οποίος διεκδικεί μια έδρα στη Γερουσία απέναντι στον Ρεπουμπλικάνο Μάικ Ρότζερς, έχει ταχθεί κατά της χρηματοδότησης ξένων ενόπλων δυνάμεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις 29 Οκτωβρίου, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από εκδήλωση σε προάστιο του Ντιτρόιτ, δήλωσε ότι προτιμά τα χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή σχολείων και τη δημιουργία ευκαιριών στις ΗΠΑ, αντί να αποστέλλονται στο εξωτερικό για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Δεν πιστεύω ότι πρέπει γενικά να χρηματοδοτούμε ξένους στρατούς. Αυτό αφορά το Ισραήλ, αλλά και την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», είχε δηλώσει.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών έχει επίσης ασκήσει κριτική στην επιρροή που θεωρεί ότι ασκεί στην αμερικανική πολιτική το φιλοϊσραηλινό λόμπι AIPAC, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν να παρέχουν ανεπιφύλακτη χρηματοδότηση στον ισραηλινό στρατό.

Παράλληλα, έχει συνδέσει τις αμερικανικές στρατιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στο εσωτερικό της χώρας.

Οι θέσεις αυτές έχουν καταστήσει τη χρηματοδότηση του Ισραήλ ένα από τα ζητήματα αντιπαράθεσης στην εκλογική αναμέτρηση του Μίσιγκαν.

«Ο Νετανιάχου μού πρότεινε να σταματήσουμε τη βοήθεια»

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για τον τερματισμό της αμερικανικής βοήθειας μέχρι το τέλος του 2026.

«Ο Μπίμπι Νετανιάχου και εγώ κάναμε μια συμφωνία. Δίνουμε στο Ισραήλ 4 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο και συμφωνήσαμε πριν από μήνες ότι θα σταματήσουμε», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η πρωτοβουλία προήλθε από τον ίδιο τον Νετανιάχου, καθώς η οικονομία του Ισραήλ είναι πλέον αρκετά ισχυρή ώστε να μην εξαρτάται από την αμερικανική χρηματοδότηση.

«Είναι μια πολύ επιτυχημένη χώρα. Δεν τα χρειάζεται πλέον», υποστήριξε.

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι η απόφαση δεν σημαίνει πως το Ισραήλ θα σταματήσει να προμηθεύεται αμερικανικά όπλα, καθώς θα μπορεί να συνεχίσει να αγοράζει στρατιωτικό εξοπλισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Ουάσινγκτον θα εξακολουθήσει να στηρίζει το Ισραήλ εφόσον προκύψει ανάγκη.

Η συμφωνία των 3,8 δισ. δολαρίων και τα ερωτήματα για την εφαρμογή της απόφασης

Η ανακοίνωση του Τραμπ δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της ισχύουσας συμφωνίας στρατιωτικής βοήθειας μεταξύ των δύο χωρών.

Η συμφωνία δεκαετούς διάρκειας, που υπογράφηκε το 2016 και τέθηκε σε εφαρμογή το 2018, προβλέπει συνολική αμερικανική βοήθεια ύψους 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή περίπου 3,8 δισεκατομμύρια ετησίως, έως το 2028.

Όπως επισημαίνουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Νετανιάχου έχει πράγματι αναφερθεί στο παρελθόν στην προοπτική σταδιακής μείωσης της εξάρτησης του Ισραήλ από την αμερικανική βοήθεια.

Ωστόσο, η πρόταση αυτή αφορούσε σταδιακή κατάργηση σε βάθος χρόνου και όχι απαραίτητα την άμεση διακοπή της χρηματοδότησης μέχρι το τέλος του 2026.

Μέχρι τις πρώτες αναφορές για τις δηλώσεις του Τραμπ, δεν υπήρχε επίσημη επιβεβαίωση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού σχετικά με τους όρους της συμφωνίας που επικαλέστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ανακοίνωση γίνεται την ημέρα που οι Αμερικανοί ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, με το ζήτημα της στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ να έχει αποκτήσει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, ιδίως στην αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν.