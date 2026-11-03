Reuters: Ρήγμα στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ επί Τραμπ – Η CIA σταμάτησε να συντάσσει κοινές εκθέσεις, φόβοι για κενά στην εθνική ασφάλεια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σοβαρά προβλήματα στη συνεργασία των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, διακοπές στην ενημέρωση του Κογκρέσου και αυξανόμενη επιφυλακτικότητα αναλυτών απέναντι σε εκτιμήσεις που ενδέχεται να δυσαρεστήσουν τον Λευκό Οίκο καταγράφονται κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, η ανταλλαγή πληροφοριών για το Ιράν και άλλες διεθνείς απειλές έχει επιβραδυνθεί και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει διακοπεί προσωρινά, δημιουργώντας ανησυχίες ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενδέχεται να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς να διαθέτουν ολοκληρωμένη εικόνα των κινδύνων.

Το διεθνές πρακτορείο επικαλείται οκτώ νυν και πρώην αξιωματούχους, καθώς και πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση, οι οποίοι περιγράφουν ένα σύστημα υπηρεσιών πληροφοριών που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες εσωτερικών συγκρούσεων, περικοπών προσωπικού και πολιτικών παρεμβάσεων.

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης (3/11).

Πρώην αξιωματούχοι και ανεξάρτητοι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι δυσλειτουργίες αυτές θα μπορούσαν να αφήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής χωρίς ουσιώδεις πληροφορίες, παραπέμποντας στα προβλήματα συντονισμού που αποκαλύφθηκαν μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Η CIA σταμάτησε να συντάσσει κοινές εκθέσεις με το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αφορά τη συνεργασία της CIA με το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών (National Intelligence Council – NIC), το οποίο υπάγεται στο Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI).

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν την κατάσταση, η CIA σταμάτησε να συμμετέχει στη σύνταξη κοινών εκθέσεων αξιολόγησης πληροφοριών με το NIC.

Οι εκθέσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς συγκεντρώνουν και συνθέτουν τις εκτιμήσεις των 18 αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για διεθνείς εξελίξεις και απειλές, μεταξύ των οποίων το Ιράν και η Ρωσία.

Για δεκαετίες, το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών αποτελούσε βασικό εργαλείο ενημέρωσης των αξιωματούχων που λαμβάνουν αποφάσεις για την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια.

Η CIA εξακολούθησε να μοιράζεται πληροφορίες με το Συμβούλιο και να συνεργάζεται σε ορισμένες εκθέσεις, ωστόσο οι αναλυτές της επικεντρώθηκαν περισσότερο στις δικές τους ανεξάρτητες αξιολογήσεις.

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τις εξελίξεις, η παραγωγή συνολικών εκθέσεων του NIC επιβραδύνθηκε, ενώ πέντε νυν και πρώην αξιωματούχοι ανέφεραν ότι καμία από τις σχετικές αξιολογήσεις δεν επικεντρώθηκε στον πόλεμο με το Ιράν.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της CIA, Λιζ Λάιονς, υποστήριξε ότι η υπηρεσία συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία παροχής πληροφοριών, τόσο μέσω της καθημερινής ενημέρωσης του προέδρου όσο και μέσω του NIC.

Αξιωματούχος του ODNI δήλωσε επίσης ότι ο αριθμός των αξιολογήσεων παραμένει κοντά στα ιστορικά επίπεδα.

Η σύγκρουση των υπηρεσιών και η παρέμβαση της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου

Σύμφωνα με το Reuters, οι δυσλειτουργίες εμφανίστηκαν κατά τη θητεία της Τάλσι Γκάμπαρντ ως διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών, εν μέσω έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ του γραφείου της και της CIA.

Η σύγκρουση κλιμακώθηκε όταν το γραφείο της Γκάμπαρντ ανακάλεσε τις άδειες πρόσβασης σε απόρρητες πληροφορίες νυν και πρώην αξιωματούχων των υπηρεσιών πληροφοριών.

Η αντιπαράθεση έλαβε τέτοιες διαστάσεις, ώστε η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, χρειάστηκε να παρέμβει επανειλημμένα για να εκτονώσει την ένταση, σύμφωνα με τρεις πρώην αξιωματούχους.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, επρόκειτο για μία από τις σοβαρότερες συγκρούσεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο υπηρεσιών κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Οι εντάσεις υποχώρησαν μετά την παραίτηση της Γκάμπαρντ τον Ιούνιο του 2026, ωστόσο ορισμένα από τα προβλήματα που προκάλεσαν εξακολουθούν να υφίστανται.

Τον Αύγουστο, τη διεύθυνση Εθνικών Πληροφοριών ανέλαβε ο Τζέι Κλέιτον.

«Ενώ η Τάλσι δεν αξιοποιούσε το NIC, ο διευθυντής Κλέιτον έχει αποδειχθεί καλός διαχειριστής της κοινότητας πληροφοριών και αναγνωρίζει την αξία του Συμβουλίου», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Διακόπηκε προσωρινά η ενημέρωση του Κογκρέσου μετά το Ιράν και τη σύλληψη Μαδούρο

Το αποκλειστικό δημοσίευμα αποκαλύπτει επίσης ότι η ενημέρωση μελών του Κογκρέσου και των συνεργατών τους από το γραφείο της Γκάμπαρντ διακόπηκε προσωρινά σε δύο ιδιαίτερα κρίσιμες περιόδους.

Η πρώτη ήταν μετά την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, τον Ιούνιο του 2025, και η δεύτερη μετά τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο του 2026.

Σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, η ομάδα της Γκάμπαρντ είχε κατηγορήσει μέλη του Κογκρέσου ότι διοχέτευαν απόρρητες πληροφορίες στον Τύπο.

Οι διακοπές στην ενημέρωση των νομοθετών δεν είχαν γίνει μέχρι σήμερα γνωστές, όπως επισημαίνει το Reuters.

Αναλυτές φοβούνται να διαφωνήσουν με τον Λευκό Οίκο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες ότι ορισμένοι αναλυτές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αποφεύγουν πλέον να συντάσσουν εκθέσεις που έρχονται σε αντίθεση με τις θέσεις του Λευκού Οίκου.

Δύο πρώην αξιωματούχοι και ένας εν ενεργεία Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσαν στο Reuters ότι ο φόβος πολιτικών αντιποίνων έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται ορισμένοι αναλυτές.

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν ποια συγκεκριμένα θέματα αποφεύγουν να εξετάζουν.

Τα προβλήματα αυτά συνδέονται, σύμφωνα με το πρακτορείο, με τις σημαντικές περικοπές που πραγματοποιήθηκαν από το 2025 σε υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων της CIA και του ODNI, καθώς ο Τραμπ επιχείρησε να απομακρύνει ή να περιθωριοποιήσει αξιωματούχους τους οποίους θεωρούσε μη πιστούς στην κυβέρνησή του.

«Οι αναλυτές συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά αυτός ο Λευκός Οίκος τους έχει καταστήσει άνευ σημασίας, επειδή ο πρόεδρος αντιμετωπίζει τις ανεπιθύμητες πληροφορίες ως απιστία», δήλωσε η Τζούλια Κέρλι, πρώην αναλύτρια της CIA.

Η ίδια ανέφερε ότι απολύθηκε το 2025 από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ επειδή είναι τρανς.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Προειδοποιήσεις για αποδυνάμωση του συντονισμού των υπηρεσιών

Η πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Μπεθ Σάνερ, η οποία είχε υπηρετήσει κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, προειδοποίησε ότι οι δυσλειτουργίες συσσωρεύονται σε μια περίοδο εξαιρετικά περίπλοκων διεθνών εξελίξεων.

«Όλα αυτά συσσωρεύονται σε έναν πραγματικά περίπλοκο κόσμο, όπου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χρειάζονται μια πιο εξελιγμένη, λεπτομερή και ολοκληρωμένη εικόνα του κόσμου, αλλά λαμβάνουν λιγότερα», δήλωσε.

Ανάλογη ανησυχία εξέφρασε ο Μόργκαν Μιούιρ, πρώην αναπληρωτής διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών επί κυβέρνησης Μπάιντεν, ο οποίος είχε επίσης ενημερώσει τον πρώην πρόεδρο Τζορτζ Μπους.

Ο Μιούιρ προειδοποίησε ότι η αποδυνάμωση των μηχανισμών συνεργασίας δημιουργεί απομονωμένες πηγές πληροφόρησης, από τις οποίες κάθε αξιωματούχος μπορεί να επιλέγει εκείνη που προτιμά.

Σύμφωνα με τέσσερις πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, ορισμένα πρώην στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών συνεργάζονται ήδη σε διακομματική βάση στο Ινστιτούτο Hoover του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, καταρτίζοντας σχέδια για την ανασυγκρότηση της κοινότητας πληροφοριών από την επόμενη κυβέρνηση.

Οι ενημερώσεις για εκλογικές απειλές και η νέα αντιπαράθεση με το FBI

Η αντιπαράθεση είχε επηρεάσει και την ενημέρωση του Κογκρέσου για απειλές κατά των εκλογικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και έναν πρώην αξιωματούχο, το γραφείο της Γκάμπαρντ είχε σταματήσει το 2025 τις σχετικές ενημερώσεις των νομοθετών.

Ο Τζέι Κλέιτον επανέφερε τις ενημερώσεις μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Αύγουστο.

Σε ανακοίνωσή του προς το Reuters, το ODNI ανέφερε ότι ο νέος διευθυντής παραμένει προσηλωμένος στη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων, ώστε οι υπηρεσίες πληροφοριών να συνεχίσουν να ενημερώνουν την αμερικανική κυβέρνηση και να προστατεύουν τους πολίτες.

Παράλληλα, το πρακτορείο αποκαλύπτει ότι το FBI διέκοψε για αρκετές εβδομάδες την ανταλλαγή ορισμένων πληροφοριών με το Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας, στα τέλη του 2025.

Η απόφαση ελήφθη μετά την προσπάθεια του τότε επικεφαλής του Κέντρου, Τζο Κεντ, και συνεργατών του να διερευνήσουν την επίθεση κατά την οποία πυροβολήθηκε ο ιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ.

Σύμφωνα με δύο πρώην αξιωματούχους, η ηγεσία του FBI θεώρησε ότι το Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας υπερέβαινε τις αρμοδιότητές του.

Το FBI δεν απάντησε στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Οι αποκαλύψεις αναδεικνύουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις και οι περιορισμοί στην ανταλλαγή πληροφοριών, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον καλείται να αξιολογήσει ταυτόχρονα στρατιωτικές, τρομοκρατικές και διεθνείς απειλές.