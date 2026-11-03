Champions League: Στα μισά του δρόμου η League Phase – Οι 5 απόλυτες και οι 12+8 Έλληνες

Στα μισά του δρόμου φτάνει η League phase του Champions League, 72η σεζόν της διοργάνωσης, 35η από τότε που έγινε UCL, με τη διεξαγωγή 18 αναμετρήσεων, μοιρασμένες σε δύο ημέρες, Τρίτη (3/11) και Τετάρτη (4/11).

Ανάμεσά τους και η νέα μεγάλη πρόκληση της ΑΕΚ, η οποία θα υποδεχθεί τη «βασίλισσα» – και πολυνίκη της διοργάνωσης με 15 τίτλους- Ρεάλ Μαδρίτης (4/11-19:45).

Η αήττητη ΑΕΚ και το πρόβλημα της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ελλάδα

Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί τέσσερις φορές σε διοργανώσεις της UEFA, με καθεμία να μετρά από μία νίκη, ενώ δυο παιχνίδια ολοκληρώθηκαν με ισοπαλία. Η -απόλυτη με 9 βαθμούς σε τρεις αγώνες- Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου UEFA 1985/86 με συνολικό σκορ 5-1 (ήττα 1-0 εκτός έδρας και 5-0 εντός έδρας), ενώ οι αναμετρήσεις για τη φάση των ομίλων του Champions League 2002/03 έληξαν με σκορ 3-3 στην Αθήνα και 2-2 στη Μαδρίτη.

Η ΑΕΚ παραμένει αήττητη στις δύο εντός έδρας αναμετρήσεις της κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (1 νίκη, 1 ισοπαλία), καθώς και στα δύο εντός έδρας παιχνίδια της στην κύρια φάση του Champions League απέναντι σε ισπανικούς συλλόγους, αμφότερα έληξαν ισόπαλα: 3-3 με τη Ρεάλ Μαδρίτη τον Οκτώβριο του 2002 και 1-1 με τη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια τον Σεπτέμβριο του 2003.

Επίσης η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κερδίσει μόλις μία από τις οκτώ εκτός έδρας αναμετρήσεις της σε διοργανώσεις της UEFA απέναντι σε ελληνικούς συλλόγους (5 ισοπαλίες, 2 ήττες) – τη νίκη με 4-3 επί του Ολυμπιακού στη League phase την περασμένη σεζόν.

Το μήνυμα της Παρί Σεν Ζερμέν (και) στο «Cerámica»

Με στόχο τη συνέχιση του απόλυτου ξεκινήματός της στην League phase του Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν επιδιώκει την τέταρτη διαδοχική νίκη της απέναντι στη Βιγιαρεάλ, σε μια αγωνιστική που περιλαμβάνει επίσης την κορυφαία αναμέτρηση μεταξύ Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου.

Τρεις αγώνες, 14 γκολ ενεργητικό και τρεις νίκες: οι δύο φορές στη σειρά κάτοχοι του τίτλου έχουν ήδη στείλει ηχηρό μήνυμα, πετυχαίνοντας καθοριστικές νίκες επί της Μάντσεστερ Σίτι (4-2) και της Μπαρτσελόνα (4-2) στις δύο τελευταίες τους αναμετρήσεις.

(3/11), οι Παριζιάνοι θα ταξιδεύουν στο «Estadio de la» για να αντιμετωπίσουν τη Βιγιαρεάλ, μια ομάδα που έχει σημειώσει οκτώ γκολ σε τρία παιχνίδια, αλλά και με σημαντικά προβλήματα στην άμυνα, όπως φάνηκε και στην πρόσφατη ήττα της με 4-3 από τη Λίβερπουλ.

Παρόλο θα χρειαστεί να αγωνιστεί χωρίς τον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στον μηρό, η Παρί Σεν Ζερμέν διατηρεί μια τρομερή επιθετική δυναμική μ κάτι που επιβεβαίωσε και η Χάβρη, με το εμφατικό 5-1 την Παρασκευή, με τον Μαροκινό ακραίο αμυντικό Ατσράφ Χακίμι να πετυχαίνει χατ-τρικ.

Αστον Βίλα, Μπέτις και Λίβερπουλ

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι μία από τις πέντε ομάδες που συγκεντρώνουν εννέα βαθμούς.

Η Άστον Βίλα, έχοντας επίσης τρεις νίκες στο ενεργητικό της, υποδέχεται την Μπαρτσελόνα, η οποία προέρχεται από συντριπτική νίκη με 6-1 επί της Αλαβές το Σάββατο, αλλά γνώρισε την ήττα στις δύο τελευταίες μεγάλες δοκιμασίες της, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (2-1) και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Μπέτις, που βρίσκεται στην τέταρτη θέση της La Liga με εννέα βαθμούς -έχοντας επικρατήσει αντιπάλων στα μέτρα της (Λιλ, Πόρτο και Φέγενορντ)- καλείται να αντιμετωπίσει μια πιο δύσκολη πρόκληση στην έδρα της Μπορούσια Ντόρτμουντ (6 βαθμοί).

Η Λίβερπουλ, η οποία βρίσκεται στην πέμπτη θέση της Premier League μετά την ήττα με 1-0 από την Άρσεναλ την Κυριακή, θα επιδιώξει την τέταρτη συνεχόμενη ευρωπαϊκή της νίκη στην έδρα της Φενέρμπαχτσε , η οποία έχει ήδη παραχωρήσει ισοπαλίες στην έδρα της, τόσο απέναντι στη Ρόμα όσο και απέναντι στη Σλάβια Πράγας.

Η αποδεκατισμένη Μπάγερν

Η Σλάβια Πράγας θα υποδεχθεί την Άρσεναλ που ανέκτησε την κορυφή της Premier League, αφήνοντας πίσω της τη Μάντσεστερ Σίτι, χάρη στη νίκη της επί της Λίβερπουλ.

Η Μπάγερν μετά από μια εμφατική νίκη με 5-0 επί της Μπόντο/Γκλιμτ στην πρώτη αγωνιστική, οι Βαυαροί έχουν σημειώσει έκτοτε δύο ισοπαλίες, συμπεριλαμβανομένου ενός 3-3 εκτός έδρας απέναντι στη μικρομεσαία νορβηγική, Βίκινγκ .

Θα χρειαστεί να…ανεβάσει στροφές στο στάδιο «metropolitano» κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία βρίσκεται σε ασταμάτητη φόρμα στη La Liga, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία χάρη σε επτά συνεχόμενες νίκες.

Ο πρόσφατος νικητής της «Χρυσής Μπάλας» (Ballon d’Or), Χάρι Κέιν, θα ηγηθεί της επίθεσης σε μια γραμμή κρούσης που έχει πληγεί από απουσίες: οι Ισμαέλ Σαϊμπαρί και Σερζ Γκνάμπρι -που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ισοπαλίας 2-2 με την Μπορούσια Ντόρτμουντ το περασμένο Σάββατο- έχουν τεθεί εκτός μάχης, ενώ οι Τζαμάλ Μουσιάλα και Λουίς Ντίας βρίσκονται ακόμη σε στάδιο αποθεραπείας.

Το μοναδικό θετικό νέο για τους πρωταθλητές Γερμανίας είναι ότι ο Μάικλ Ολίσε, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στο γόνατο κατά τη διάρκεια του «Der Klassiker», συμμετείχε στην προπόνηση της Δευτέρας.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επισφαλής και στην Ευρώπη

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ , εκτός από τη θλιβερή 17η θέση στην Premier League, βρίσκεται επίσης σε επισφαλή θέση στο Champions League, έχοντας υποστεί δύο συνεχόμενες ήττες.

Μετά από άλλη μια ήττα, αυτή τη φορά με 2-0 από την Τσέλσι, η θέση του προπονητή Μάικλ Κάρικ κλονίζεται, καθώς η ομάδα προετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Ρόμα.

Άμεση ανάγκη

Η Λανς, που προέρχεται από δύο διαδοχικές ήττες, και η Λιλ, η οποία δεν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ούτε έναν βαθμό στην ευρωπαϊκή της πορεία, έχουν άμεση ανάγκη για νίκες προκειμένου να ελπίζουν να πλησιάσουν τη φάση των play-off.

Η Λιλ, η οποία ηττήθηκε κατά κράτος από την Άρσεναλ (3-0) την προηγούμενη αγωνιστική, ταξιδεύει βόρεια του Αρκτικού Κύκλου για να αντιμετωπίσει τη νορβηγική Μπόντο/Γκλιμτ , ενώ η Λανς, αφού δέχθηκε ένα μάθημα αποτελεσματικότητας από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας (2-0) και στη συνέχεια υπέστη συντριβή στην Μπριζ (3-0), θα υποδεχθεί την Κόμο (4/11).

Οι 12+8 Έλληνες

Η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη θα αγωνιστεί (3/11) με την Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Old Traford», ενώ οι Πορτογάλοι της Λισαβόνας, των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγγιανίδη θα αντιμετωπίσουν τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο.

Την Τετάρτη (4/11) η Ντόρτμουντ του Κωντσαντίνου Καρετσα-και του τραυματία Γιάννη Κωνσταντέλια- θα υποδεχθεί την -απόλυτη- Μπέτις , η Λίβερπουλ του Κωνσταντίνου Τσιμίκα θα επισκεφτεί την Φενέρμπαχτσε , η Κόμο του Τάσου Δουβίκα φιλοξενηθει από τη Λανς , το ίδιο βράδυ η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη θα επισκεφτεί τη Σλάβια Πράγας.

Αυτοί οι οκτώ μαζί με τους 12 της ΑΕΚ είναι οι 20 Έλληνες της League phase του Champions League

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Σαχτάρ (Ουκρανία) – Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) 19:45

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) – Στουτγκάρδη (Γερμανία) 19:45

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 22:00

Ατλέτικο (Ισπανία) – Μπάγερν (Γερμανία) 22:00

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) – Ρόμα (Ιταλία) 22:00

Φέγενορντ (Ολλανδία) – Ίντερ (Ιταλία) 22:00

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – Λιλ (Γαλλία) 22:00

Βιγιαρεάλ (Ισπανία) – Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 22:00

ΛΑΣΚ (Αυστρία) – Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 22:00

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου