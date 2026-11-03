Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Ο Παυλίδης έλυσε τη δύσκολη «εξίσωση» για την Μπενφίκα – Μεγάλες νίκες για Έβερτον, Λα Κορούνια και Φιορεντίνα, «σοκ» για την Αταλάντα

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Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να βρίσκει δίχτυα για 18η φορά στη φετινή σεζόν, η Μπενφίκα επικράτησε με 1-0 της Αλβέρκα στο «Ντα Λουζ», για τη 10η αγωνιστική της Liga Portugal.

Την ίδια ώρα, στην Premier League, η Έβερτον πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Νιουκάστλ, ενώ στη La Liga η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια πανηγύρισε σημαντική νίκη με ανατροπή απέναντι στην Οσασούνα. Στη Serie A, η Πάρμα πέτυχε εντυπωσιακό διπλό με 3-0 επί της Αταλάντα, ενώ η Φιορεντίνα επέστρεψε στις επιτυχίες επικρατώντας με 4-2 της Σασουόλο.

Δύσκολη νίκη για τους «αετούς» με υπογραφή Παυλίδη

Τη λύση για την Μπενφίκα έδωσε ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος ευστόχησε από την άσπρη βούλα και διαμόρφωσε το τελικό 1-0 απέναντι στην Αλβέρκα, στο «Ντα Λουζ», για τη 10η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι συνάντησαν μεγαλύτερη αντίσταση από όση ενδεχομένως περίμεναν, καθώς η Αλβέρκα παρουσιάστηκε ανταγωνιστική στο πρώτο ημίχρονο και δημιούργησε προβλήματα στην αμυντική τους λειτουργία.

Στο 25ο λεπτό, μάλιστα, ο Γιάγια Μποτζάνγκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε, καθώς υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ έπειτα από έλεγχο του VAR. Παράλληλα, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, Ματέους Μέντες, πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του μέχρι την ανάπαυλα.

Η λύση για τους «αετούς» ήρθε στο 51ο λεπτό. Ο Κλαούντιο Ετσεβέρι κέρδισε πέναλτι έπειτα από ανατροπή μέσα στην περιοχή και ο Παυλίδης ανέλαβε την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η βαθμολογία:

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«Άλμα» Ευρώπης για την Έβερτον

Επιστροφή στις νίκες για την Έβερτον, η οποία επικράτησε με 1-0 της Νιουκάστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την 9η αγωνιστική της Premier League.

Τα «ζαχαρωτά» παρουσίασαν καλύτερη εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και βρήκαν το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο 49ο λεπτό, με σκόρερ τον Μπάρι.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Έβερτον έβαλε τέλος σε ένα σερί τριών αγώνων χωρίς νίκη και ανέβηκε στην έβδομη θέση της βαθμολογίας, πλησιάζοντας τις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης περιόδου.

Η βαθμολογία:

Standings provided by Sofascore

Ανατροπή και πολύτιμο τρίποντο για τη Λα Κορούνια

Σημαντική βαθμολογική ανάσα πήρε η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, η οποία επικράτησε με 2-1 της Οσασούνα στο «Ριαθόρ», ολοκληρώνοντας με νίκη την 11η αγωνιστική της La Liga.

Η ομάδα της Παμπλόνα πήρε το προβάδισμα στο 32ο λεπτό με τον Μπούντιμιρ και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα.

Η αντίδραση της Λα Κορούνια ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σοριάνο ισοφάρισε στο 64ο λεπτό, ενώ ο Ενσονγκό ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 87′, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 και χαρίζοντας στους γηπεδούχους ένα ιδιαίτερα σημαντικό τρίποντο έπειτα από μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων.

Η βαθμολογία:

Standings provided by Sofascore

Εντυπωσιακή Πάρμα, ανατροπή και τεσσάρα για τη Φιορεντίνα

Η Πάρμα πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της αγωνιστικής στη Serie A, επικρατώντας με το εμφατικό 3-0 της Αταλάντα στο Μπέργκαμο, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 41ο λεπτό με τον Φαμπιάν, ενώ μόλις δύο λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου το αυτογκόλ του Τζαπακόστα έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην Πάρμα.

Η Αταλάντα δεν κατάφερε να αντιδράσει και στο 58ο λεπτό ο Λοντάνι διαμόρφωσε το τελικό 3-0, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή εκτός έδρας επικράτηση. Για τους γηπεδούχους, αυτή ήταν η τέταρτη διαδοχική αγωνιστική χωρίς νίκη.

Στην άλλη αναμέτρηση, η Φιορεντίνα πανηγύρισε σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο με 4-2 απέναντι στη Σασουόλο, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί πέντε αγώνων χωρίς νίκη.

Η Σασουόλο προηγήθηκε στο 25ο λεπτό με τον Λαουριέντε, όμως η ομάδα της Φλωρεντίας κατάφερε να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Πελεγκρίνο (45’+2′).

Στο 50ό λεπτό ο Εντζιέ έδωσε προβάδισμα στη Φιορεντίνα, ωστόσο ο Λαουριέντε χτύπησε ξανά, ισοφαρίζοντας για τους γηπεδούχους.

Η απάντηση των «βιόλα» ήρθε στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, με τον Μασταντουόνο να διαμορφώνει το 2-3 στο 79ο λεπτό και τον Βαλντεπένιας να διαμορφώνει το τελικό 2-4 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η βαθμολογία: