Γαλλία: Διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν για την απέλαση Αφγανών χωρίς νόμιμα έγγραφα

Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικές συνομιλίες μεταξύ της Γαλλίας και των αρχών των Ταλιμπάν με αντικείμενο την επιστροφή Αφγανών υπηκόων που διαμένουν παράνομα στη γαλλική επικράτεια, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ. Η γαλλική κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα την απομάκρυνση όσων ενδέχεται να συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, επικαλούμενη αντίστοιχες κινήσεις της Γερμανίας. Την ίδια στιγμή, οι επαφές αυτές προκαλούν έντονες αντιδράσεις στη γαλλική Εθνοσυνέλευση λόγω της καταπίεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το αφγανικό καθεστώς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικές συνομιλίες μεταξύ της Γαλλίας και των αρχών των Ταλιμπάν με αντικείμενο την επιστροφή Αφγανών υπηκόων που διαμένουν παράνομα στη γαλλική επικράτεια, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Λοράν Νουνιέζ.
  • Ο ίδιος υποστήριξε ότι ορισμένοι από τους Αφγανούς ενδέχεται «να συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη», υπογραμμίζοντας ότι η επιστροφή τους «αποτελεί προτεραιότητα» για το υπουργείο του.
  • Διπλωματική πηγή διευκρίνισε ότι οι συζητήσεις αυτές δεν αναιρούν τη γαλλική στάση, καθώς η χώρα δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν από τον Αύγουστο του 2021.

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Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικές συνομιλίες μεταξύ της Γαλλίας και των αρχών των Ταλιμπάν με αντικείμενο την επιστροφή Αφγανών υπηκόων που διαμένουν παράνομα στη γαλλική επικράτεια, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Λοράν Νουνιέζ.

«Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα επιστροφής ενός αριθμού Αφγανών. Πρόκειται για τεχνικές συνομιλίες. Και άλλες χώρες το κάνουν, η Γερμανία το κάνει», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στην Εθνοσυνέλευση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ορισμένοι από τους Αφγανούς ενδέχεται «να συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη», υπογραμμίζοντας ότι η επιστροφή τους «αποτελεί προτεραιότητα» για το υπουργείο του.

«Ορισμένοι από αυτούς μπορεί να συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη και επομένως είναι προτεραιότητά μου να φροντίσω ώστε να μπορέσουμε να επαναπροωθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Η βουλευτής των Οικολόγων Λεά Μπαλάζ, που του έθεσε το ερώτημα, κατηγόρησε τη γαλλική κυβέρνηση ότι ξεκινά «την ομαλοποίηση των διπλωματικών σχέσεων με ένα καθεστώς που διαπράττει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» εφαρμόζοντας «το απαρτχάιντ του φύλου».

Στις αρχές Οκτωβρίου το Γαλλικό Πρακτορείο αποκάλυψε ότι ήταν σε εξέλιξη στο Παρίσι «τεχνικές» συνομιλίες με τους Ταλιμπάν. Μια διπλωματική πηγή είπε ότι οι συζητήσεις αυτές δεν αναιρούν τη γαλλική στάση απέναντι στο Αφγανιστάν. Η Γαλλία δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν από τον Αύγουστο του 2021, όταν επέστρεψαν στην εξουσία.

Στις 31 Αυγούστου η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την είσοδο στη Γερμανία εκπροσώπων της κυβέρνησης των Ταλιμπάν προκειμένου να συζητήσουν τις απελάσεις Αφγανών πίσω στην πατρίδα τους.

Σύμφωνα με τον Ύπατο Εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, «ο συστηματικός αποκλεισμός γυναικών και κοριτσιών από την δημόσιο βίο προσομοιάζει με απαρτχάιντ φύλου».

Αφού επέστρεψαν στην εξουσία οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει μια πολύ αυστηρή εκδοχή του ισλαμικού νόμου. Οι γυναίκες απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε δημόσιους χώρους, ακόμη και σε πάρκα ή να ασκούν τα περισσότερα επαγγέλματα. Η εκπαίδευση των κοριτσιών σταματά στα 12 έτη.

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