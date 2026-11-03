Γαλλία: Διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν για την απέλαση Αφγανών χωρίς νόμιμα έγγραφα

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Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικές συνομιλίες μεταξύ της Γαλλίας και των αρχών των Ταλιμπάν με αντικείμενο την επιστροφή Αφγανών υπηκόων που διαμένουν παράνομα στη γαλλική επικράτεια, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Λοράν Νουνιέζ.

«Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα επιστροφής ενός αριθμού Αφγανών. Πρόκειται για τεχνικές συνομιλίες. Και άλλες χώρες το κάνουν, η Γερμανία το κάνει», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στην Εθνοσυνέλευση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ορισμένοι από τους Αφγανούς ενδέχεται «να συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη», υπογραμμίζοντας ότι η επιστροφή τους «αποτελεί προτεραιότητα» για το υπουργείο του.

«Ορισμένοι από αυτούς μπορεί να συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη και επομένως είναι προτεραιότητά μου να φροντίσω ώστε να μπορέσουμε να επαναπροωθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Taliban voices ‘serious concern’ over US plan to deport Afghan migrants via Pakistan

➡️ https://t.co/6iM9qSUwDy https://t.co/BRBfTsughE — FRANCE 24 (@FRANCE24) November 2, 2026

Η βουλευτής των Οικολόγων Λεά Μπαλάζ, που του έθεσε το ερώτημα, κατηγόρησε τη γαλλική κυβέρνηση ότι ξεκινά «την ομαλοποίηση των διπλωματικών σχέσεων με ένα καθεστώς που διαπράττει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» εφαρμόζοντας «το απαρτχάιντ του φύλου».

Στις αρχές Οκτωβρίου το Γαλλικό Πρακτορείο αποκάλυψε ότι ήταν σε εξέλιξη στο Παρίσι «τεχνικές» συνομιλίες με τους Ταλιμπάν. Μια διπλωματική πηγή είπε ότι οι συζητήσεις αυτές δεν αναιρούν τη γαλλική στάση απέναντι στο Αφγανιστάν. Η Γαλλία δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν από τον Αύγουστο του 2021, όταν επέστρεψαν στην εξουσία.

Στις 31 Αυγούστου η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την είσοδο στη Γερμανία εκπροσώπων της κυβέρνησης των Ταλιμπάν προκειμένου να συζητήσουν τις απελάσεις Αφγανών πίσω στην πατρίδα τους.

France has opened a “technical dialogue” with the Taliban regarding forced returns to Afghanistan, a dangerous policy that places Afghans in France at risk of persecution and torture in contravention of France’s international human rights obligations. https://t.co/oPsZdGrzVC — Kenneth Roth (@KenRoth) October 14, 2026

Σύμφωνα με τον Ύπατο Εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, «ο συστηματικός αποκλεισμός γυναικών και κοριτσιών από την δημόσιο βίο προσομοιάζει με απαρτχάιντ φύλου».

Αφού επέστρεψαν στην εξουσία οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει μια πολύ αυστηρή εκδοχή του ισλαμικού νόμου. Οι γυναίκες απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε δημόσιους χώρους, ακόμη και σε πάρκα ή να ασκούν τα περισσότερα επαγγέλματα. Η εκπαίδευση των κοριτσιών σταματά στα 12 έτη.