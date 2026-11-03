Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο η δημοτικότητα Τραμπ – Προβάδισμα οκτώ μονάδων για τους Δημοκρατικούς

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σταθερά κοντά στο ιστορικά χαμηλότερο επίπεδό της παραμένει η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι Δημοκρατικοί διατηρούν προβάδισμα οκτώ ποσοστιαίων μονάδων έναντι των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του Reuters.

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πανεθνικό επίπεδο και ολοκληρώθηκε σήμερα, καταγράφει επίσης έντονη δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική του Αμερικανού προέδρου, με σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων να αντιμετωπίζει την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση ως ευκαιρία έκφρασης της αποδοκιμασίας του.

President Trump’s approval rating held near a record low as a broad swath of the US electorate saw their vote in the midterm elections as a way to oppose the Republican president, according to a Reuters/Ipsos poll https://t.co/hyr7SX2DRM — Reuters (@Reuters) November 2, 2026 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Βαρβέρης: Επόμενος στόχος του e-ΕΦΚΑ η περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τις συντάξεις -Τι είπε για τους επαγγελματίες με οφειλές

Συγκεκριμένα, το 46% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση δήλωσε ότι προτίθεται να ψηφίσει Δημοκρατικούς, έναντι 38% που εξέφρασε προτίμηση στους Ρεπουμπλικάνους.

Το προβάδισμα των οκτώ μονάδων είναι μικρότερο από εκείνο της προηγούμενης μέτρησης των Ipsos/Reuters, όταν η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων ανερχόταν στις 11 ποσοστιαίες μονάδες.

Η συγκεκριμένη μέτρηση αποτυπώνει την τάση σε εθνικό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να προεξοφλεί την κατανομή των εδρών στο Κογκρέσο. Καθοριστικό ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα αναμένεται να διαδραματίσουν οι επιμέρους αναμετρήσεις στις πολιτείες και τις εκλογικές περιφέρειες.

Reuters/Ipsos poll | 10/29-11/2 Generic congressional ballot 2026 (Likely voters)

🟦Democratic 52%

🟥Republican 44%

—

(Registered voters)

🟦Democratic 49%

🟥Republican 42%

——

(Registered voters)

President Trump approval

❌Disapprove 63%

✅Approve 36% https://t.co/GeR2YsVCdj — Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) November 2, 2026

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του προεδρικού έργου, μόλις το 32% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εγκρίνει την παρουσία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Το ποσοστό παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και κινείται οριακά πάνω από το ιστορικό χαμηλό του 31%, το οποίο είχε καταγραφεί δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις όσων δεν δήλωσαν κομματική προτίμηση. Οι μισοί από αυτούς ανέφεραν ότι η ψήφος τους στις ενδιάμεσες εκλογές θα αποτελέσει μήνυμα αποδοκιμασίας προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ μόλις το 13% τη χαρακτήρισε ψήφο εμπιστοσύνης στην πολιτική του. Αντίθετα, το 33% δήλωσε ότι η εκλογική του επιλογή δεν επηρεάζεται από τον παράγοντα Τραμπ.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.765 ενηλίκων από ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ, με το περιθώριο στατιστικού σφάλματος να ανέρχεται σε ±2 ποσοστιαίες μονάδες.