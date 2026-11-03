Έλενα Χαραλαμπούδη: «Κάθε φορά που καλούσα κόσμο, ένας γείτονας έβαζε στη διαπασών Καζαντζίδη»

Καλεσμένη στο «Studio στις 3» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, η ηθοποιός Έλενα Χαραλαμπούδη αναφέρθηκε σε εμπειρίες της από συνελεύσεις πολυκατοικίας και παράξενους ενοίκους. Η ίδια εξομολογήθηκε ένα περιστατικό με παλιό της γείτονα, ο οποίος κάθε φορά που εκείνη καλούσε κόσμο στο σπίτι, έβαζε στη διαπασών τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη, όποια ώρα κι αν ήταν.

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Έλενα Χαραλαμπούδη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καλεσμένη στο «Studio στις 3» ήταν η Έλενα Χαραλαμπούδη, το απόγευμα της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, όπου αναφέρθηκε σε έναν γείτονα που είχε στο παρελθόν.
  • Η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως κάθε φορά που είχε καλεσμένο στο σπίτι της, ο συγκεκριμένος γείτονας το καταλάβαινε και έβαζε στη διαπασών τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη.
  • Συγκεκριμένα, η ηθοποιός περιέγραψε: «Υπήρχε ας πούμε ένα περιστατικό, όπου ήταν σε ένα σπίτι, που κάθε φορά που καλούσα κόσμο έβαζε στη διαπασών Καζαντζίδη…».

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Καλεσμένη στο «Studio στις 3» ήταν η Έλενα Χαραλαμπούδη, το απόγευμα της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η ηθοποιός αναφέρθηκε σε έναν γείτονα που είχε στο παρελθόν.

Η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως κάθε φορά που είχε καλεσμένο στο σπίτι της, ο συγκεκριμένος γείτονας το καταλάβαινε και έβαζε στη διαπασών τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη.

Μιλώντας με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, η Έλενα Χαραλαμπούδη αποκάλυψε: «Έχω βρεθεί σε συνέλευση πολυκατοικίας. Είτε είσαι ιδιοκτήτης είτε είσαι ενοικιαστής, τα φυντάνια τα ωραία, τα μαργαριτάρια, τα βλέπεις. Δηλαδή με παράξενους ενοίκους έχω βρεθεί, έχω συγκατοικήσει, έχω βρεθεί στην ίδια πολυκατοικία».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός είπε: «Υπήρχε ας πούμε ένα περιστατικό, όπου ήταν σε ένα σπίτι, που κάθε φορά που καλούσα κόσμο έβαζε στη διαπασών Καζαντζίδη. Δεν ξέρω πώς το καταλάβαινε. Όποια ώρα και να ήταν». 

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