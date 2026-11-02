Αγγελική Νικολούλη: «Σε χαϊδεύω αλλά το μάρμαρο είναι κρύο» – Η συγκινητική ανάρτηση για τον ένα χρόνο από τον θάνατο της μητέρας της

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Ένας χρόνος συμπληρώθηκε τη Δευτέρα 2 Νοέμβριου, από το θάνατο της μητέρας της Αγγελικής Νικολούλη. Η καταξιωμένη δημοσιογράφος και συγγραφέας, προχώρησε σε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Αγγελική Νικολούλη δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία. Σε αυτή, την βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή, δίπλα στη μητέρα της.

Η επιτυχημένη παρουσιάστρια έχει γράψει στη λεζάντα της: «Ένας χρόνος χωρίς εσένα…Βλέπω τις φωτογραφίες μας και σε νιώθω κοντά μου. Σε πειράζω…Θέλω να σε ακούσω να γελάς, να θυμώνεις, να πετάς εκείνες τις έξυπνες ατάκες για να γελάμε όλοι ασταμάτητα. Σε χαϊδεύω αλλά το μάρμαρο είναι κρύο. Παγώνει την ψυχή μου.

Κοιτάζω τα μάτια σου, το χαμόγελό σου στη φωτογραφία και ζεσταίνομαι. Ξέσπασε μπόρα, χάθηκε το φως της μέρας και μου λένε να φύγω. Να σε αφήσω να ησυχάσεις. Καληνύχτα μανούλα μου…».