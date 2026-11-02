Τραμπ: Από τα φύκια και τους σωλήνες στους «τζιχαντιστές» – Τι είπε στην τελευταία ομιλία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

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Από την ανακαίνιση μιας δεξαμενής στην Ουάσινγκτον και τα προβλήματα με σωλήνες και φύκια, μέχρι τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον των Δημοκρατικών, τους οποίους κατηγόρησε ότι έχουν ακόμη και «τζιχαντιστές» υποψηφίους, κινήθηκε η τελευταία προεκλογική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος χρειάστηκε περίπου 25 λεπτά για να αναφερθεί στην αυριανή εκλογική αναμέτρηση, την οποία στη συνέχεια χαρακτήρισε «την πιο σημαντική της ζωής μας».

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (2/11), μπροστά από τη δεξαμενή αντανάκλασης του Μνημείου Λίνκολν, στην Ουάσινγκτον, μόλις μία ημέρα πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το Sky News και το BBC, ο Τραμπ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της αρχικής τοποθέτησής του στην ανακαίνιση της δεξαμενής, παρουσιάζοντας τις εργασίες ως επίτευγμα της κυβέρνησής του και αστειευόμενος ακόμη και για το ενδεχόμενο να της δώσει το όνομά του.

«Σκεφτόμαστε σοβαρά να την ονομάσουμε Trump Reflecting Pool»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η δεξαμενή αντιμετώπιζε προβλήματα επί πολλές γενιές, με συνεχείς διαρροές και δυσλειτουργίες.

Όπως μετέδωσε το Sky News, ο Τραμπ απέδωσε στην κυβέρνησή του την αποκατάσταση των προβλημάτων και αστειεύτηκε με το ενδεχόμενο αλλαγής της ονομασίας του ιστορικού σημείου.

«Σκεφτόμαστε σοβαρά να αλλάξουμε το όνομα σε Trump Reflecting Pool», δήλωσε, προσθέτοντας αμέσως: «Αστειεύομαι».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η ανακαίνιση της δεξαμενής θα έπρεπε να αποτελέσει ένα έργο που ενώνει όλους τους Αμερικανούς.

Ωστόσο, οι εργασίες έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η δεξαμενή χρειάστηκε να κλείσει ξανά λίγο μετά την πρώτη επαναλειτουργία της, εξαιτίας προβλημάτων με το χρώμα και την εμφάνιση φυκιών.

Ο Τραμπ είχε αποδώσει τα προβλήματα σε υποτιθέμενους «αριστερούς βανδάλους», χωρίς να έχουν τεκμηριωθεί οι σχετικοί ισχυρισμοί.

Trump: “We’re giving serious thought to changing the name to the Trump Reflecting Pool” https://t.co/CvndgMhZfK — Aaron Rupar (@atrupar) November 2, 2026

BBC: «Είναι εντελώς παράξενο» – Οι ψηφοφόροι ανησυχούν για την ακρίβεια

Η επιλογή του Αμερικανού προέδρου να επικεντρωθεί σε ένα έργο ανάπλασης, αντί στις επικείμενες εκλογές, προκάλεσε έντονο σχολιασμό από τους ανταποκριτές του BBC.

Η συντάκτρια του βρετανικού δικτύου για τη Βόρεια Αμερική, Σάρα Σμιθ, χαρακτήρισε την ομιλία «εντελώς παράξενη», επισημαίνοντας ότι ο Τραμπ παρουσίαζε φωτογραφίες και λεπτομέρειες από την ανακαίνιση της δεξαμενής την παραμονή μιας κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης.

Η ίδια διερωτήθηκε γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι οι ψηφοφόροι επιθυμούν να ακούσουν για τα έργα στην Ουάσινγκτον, όταν οι βασικές ανησυχίες τους αφορούν την αύξηση του κόστους ζωής και τις δυσκολίες κάλυψης των καθημερινών αναγκών.

Ανάλογη ήταν η παρατήρηση του ανταποκριτή του BBC στην Ουάσινγκτον, Ντάνιελ Μπους, ο οποίος σημείωσε ότι στα πρώτα λεπτά της ομιλίας ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε στις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά μίλησε για σωλήνες και φύκια.

Μετά από 25 λεπτά μίλησε για τις εκλογές – Επίθεση στους «επικίνδυνους» Δημοκρατικούς

Περίπου 25 λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε τελικά στις ενδιάμεσες εκλογές, χαρακτηρίζοντας την αναμέτρηση της Τρίτης ως μία από τις σημαντικότερες στην αμερικανική ιστορία.

«Όπως γνωρίζετε, αυτή είναι η τελευταία ημέρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, τις πιο σημαντικές ενδιάμεσες εκλογές, πιστεύω, της ζωής μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των υποψηφίων του Δημοκρατικού Κόμματος για το Κογκρέσο, τους οποίους χαρακτήρισε «τους πιο επικίνδυνους υποψηφίους που έχουν παρουσιαστεί ποτέ».

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι μεταξύ των Δημοκρατικών υποψηφίων περιλαμβάνονται και «τζιχαντιστές», επαναλαμβάνοντας ατεκμηρίωτες κατηγορίες σε βάρος των πολιτικών του αντιπάλων.

Ο Τραμπ παρουσίασε επίσης μια σειρά από θέσεις τις οποίες απέδωσε στη λεγόμενη «ριζοσπαστική ατζέντα» των Δημοκρατικών, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκουν ανοιχτά σύνορα, αυξήσεις φόρων και εκτίναξη του ενεργειακού κόστους.

Παράλληλα, χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «ακρωτηριασμός τρανς παιδιών», στο πλαίσιο της επίθεσής του εναντίον των πολιτικών των Δημοκρατικών για ζητήματα ταυτότητας φύλου.

Σύμφωνα με το Sky News, οι ισχυρισμοί του Αμερικανού προέδρου για τους υποψηφίους των Δημοκρατικών περιλάμβαναν ψευδείς αναφορές, ενώ η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης για τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Μικρό ακροατήριο στην τελευταία προεκλογική ομιλία

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η περιορισμένη παρουσία κοινού στην εκδήλωση. Σύμφωνα με το Sky News, από τα πλάνα της ομιλίας προκύπτει ότι μόλις μερικές δεκάδες άνθρωποι βρίσκονταν στον χώρο, ενώ ο Τραμπ παρουσίαζε το τελικό μήνυμα της προεκλογικής εκστρατείας.

Μεταξύ των παρευρισκομένων βρίσκονταν ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, υπάλληλοι της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων και δημοσιογράφοι, σύμφωνα με τους New York Times, τους οποίους επικαλείται το Sky News.

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε αναφέρει ότι η ομιλία θα αναδείκνυε τα επιτεύγματα της κυβέρνησης για μια ασφαλέστερη και πλουσιότερη χώρα, παρουσιάζοντας παράλληλα τις διαφορές ανάμεσα στις πολιτικές προτεραιότητες Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών.

Τραμπ: «Επενδύονται 22,5 τρισ. δολάρια στις ΗΠΑ» – Διαφορετικά στοιχεία από τον Λευκό Οίκο

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην αμερικανική οικονομία, υποστηρίζοντας ότι 22,5 τρισεκατομμύρια δολάρια επενδύονται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επενδύσεις αυτές επιτρέπουν την κατασκευή εργοστασίων, φαρμακευτικών εγκαταστάσεων και εργαστηρίων.

Ωστόσο, το Sky News επισήμανε ότι ο συγκεκριμένος αριθμός είναι σημαντικά υψηλότερος από τα ποσά που προκύπτουν από τις ανακοινώσεις επιχειρήσεων, ξένων κυβερνήσεων, αλλά και από την ίδια την επίσημη ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου.

Ειδικότερα, ο Λευκός Οίκος αναφέρει επενδύσεις ύψους 11,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που είναι περίπου το μισό εκείνου που επικαλέστηκε ο Τραμπ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, ακόμη και αυτός ο αριθμός φαίνεται να περιλαμβάνει επενδυτικές δεσμεύσεις που είχαν ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

“Washington, DC went from one of the most unsafe places in this country to one of the safest cities in the country.” President Donald Trump touts what he describes as a dramatic turnaround in the nation’s capital, claiming crime is down nearly 90% and pointing to 83 statues and fountains that have been repaired across the city. Trump says the crime reduction could eventually reach nearly 100%. — Fox News (@FoxNews) November 2, 2026

Η αναφορά στην εγκληματικότητα και τα έργα στην Ουάσινγκτον

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Ουάσινγκτον έχει μεταμορφωθεί από μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις των ΗΠΑ σε μία από τις ασφαλέστερες.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι η εγκληματικότητα στην αμερικανική πρωτεύουσα έχει μειωθεί κατά σχεδόν 90%, χωρίς να παρατίθενται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα αναλυτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό.

Όπως σημειώνει το BBC, τα έργα στην Ουάσινγκτον αποτελούν συχνό θέμα στις δημόσιες εμφανίσεις του Τραμπ, ο οποίος αναφέρεται επανειλημμένα τόσο στην ανακαίνιση της δεξαμενής όσο και στα σχέδιά του για νέα αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο και την κατασκευή μιας «Θριαμβικής Αψίδας» στην πρωτεύουσα.

Η επιλογή του να δώσει τόσο μεγάλη έμφαση σε αυτά τα ζητήματα την παραμονή των εκλογών έρχεται σε αντίθεση με τα θέματα που, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλείται το BBC, βρίσκονται στην κορυφή των ανησυχιών των Αμερικανών ψηφοφόρων, με κυριότερα την οικονομία και τις υψηλές τιμές.