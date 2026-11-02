Ντέρτι: Αλέκος και Ξένια ψάχνουν το παρελθόν της Στέλλας

Το νέο επεισόδιο “Ντέρτι” έρχεται απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Η αποτυχία της επιχείρησης στο λιμάνι δημιουργεί ένταση μεταξύ Άρη και Παύλου, ενώ η Στέλλα καταλαβαίνει πως ο κλοιός γύρω της στενεύει επικίνδυνα.

Την ίδια στιγμή, η εύθραυστη σχέση της με τη μητέρα της ισορροπεί ανάμεσα στη συγγνώμη και την καχυποψία, καθώς ο Αλέκος και η Ξένια αρχίζουν να ψάχνουν κρυφά το παρελθόν της.

Ο Λευτέρης προσπαθεί να ξαναβρεί τη θέση του δίπλα στους φίλους του, όμως η ιστορία με τη Ρένα απειλεί να τινάξει στον αέρα τη σχέση του με τον Σπύρο.

Ο Χρήστος, από την άλλη, αναγκάζεται να παραδεχτεί στη Φανή μέχρι πού έφτασε για χάρη της, την ώρα που η επιστροφή του πατέρα του ανοίγει ένα δύσκολο, αλλά συγκινητικό κεφάλαιο για την οικογένειά του.

Και ενώ η Μάρθα προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της, ο Πασχάλης πλησιάζει επικίνδυνα σε μια αλήθεια που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.