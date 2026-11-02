Κακοκαιρία Agneta: Σοβαρές πλημμύρες στη Ρόδο έπειτα από 17 ώρες βροχής – Παρασύρθηκαν πάνω από 60 οχήματα, κλειστά την Τρίτη τα σχολεία

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στη Ρόδο, όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις επί 17 ώρες είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες και καταστήματα, να διακοπεί η κυκλοφορία σε δρόμους και να παρασυρθούν δεκάδες οχήματα. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στον Αρχάγγελο, ενώ τέσσερις τουρίστες κινδύνευσαν όταν επιχείρησαν να διασχίσουν ιρλανδική διάβαση με βαν.

Στη Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου, η υπερχείλιση ποταμού είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να εισέλθουν στον οικισμό από διαφορετικές κατευθύνσεις, μετατρέποντας τους δρόμους σε χειμάρρους. Τα νερά εισέβαλαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού κατοίκων. Ορισμένοι πολίτες αναγκάστηκαν να ανέβουν στις ταράτσες των κατοικιών τους για να προστατευθούν.

Το μεσημέρι, τέσσερις τουρίστες που επέβαιναν σε βαν επιχείρησαν να περάσουν από ιρλανδική διάβαση, την οποία τα ορμητικά νερά είχαν μετατρέψει σε χείμαρρο.

Περισσότερα από 60 οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά στον Αρχάγγελο, με αρκετά να έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές και να απαιτείται η χρήση γερανών για τη μετακίνησή τους. Συνεργεία οδικής βοήθειας επιχειρούν στην περιοχή για την απομάκρυνση των αυτοκινήτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, κάτοικοι και επαγγελματίες προσπαθούν από νωρίς το πρωί να περιορίσουν τις ζημιές στις περιουσίες τους. Οι υπηρεσίες και τα συνεργεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου βρίσκονται σε κινητοποίηση, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένους χώρους.

Η ανησυχία των κατοίκων εντείνεται, καθώς οι βροχοπτώσεις άρχισαν εκ νέου με μεγάλη ένταση στον Αρχάγγελο, ενώ βρέχει και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Κάτοικοι αναφέρουν ότι είχαν να αντιμετωπίσουν πλημμύρες τέτοιας έκτασης εδώ και περίπου 40 χρόνια, εκφράζοντας παράλληλα φόβους για περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Νέα επιδείνωση της κακοκαιρίας – Κλειστά τα σχολεία την Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Για νέα επιδείνωση του καιρού την Τρίτη 3 Νοεμβρίου προειδοποιεί η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου.

Σύμφωνα με το προειδοποιητικό σήμα, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Λόγω των καιρικών συνθηκών, με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, όλα τα σχολεία του νησιού, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης, θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη.

Έκκληση της Κοινότητας Αρχαγγέλου για περιορισμό των μετακινήσεων

Με αφορμή την πρόβλεψη για νέα επιδείνωση της κακοκαιρίας, η Κοινότητα Αρχαγγέλου καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα κοντά σε ποτάμια, ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Δυστυχώς, τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επιδεινωθούν εκ νέου και απαιτείται η μέγιστη δυνατή προσοχή από όλους. Απευθύνουμε ισχυρή έκκληση προς όλους τους κατοίκους: Παραμείνετε στα σπίτια σας και αποφύγετε κάθε άσκοπη μετακίνηση. Μην προσεγγίζετε ποτάμια, ρέματα, ιρλανδικές διαβάσεις και παραθαλάσσιες περιοχές. Μην επιχειρείτε να διασχίσετε δρόμους με συσσώρευση νερού ή λάσπης. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων αρχών. Η περιοχή μας έχει ήδη δοκιμαστεί σκληρά. Δεν πρέπει να θέσουμε σε επιπλέον κίνδυνο καμία ανθρώπινη ζωή. Τα συνεργεία του Δήμου και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή και συνεχίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης των προβλημάτων. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από όλα. Δεν μετακινούμαστε εάν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη!»