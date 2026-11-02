Τραμπ: «Θα το έκανα αν χρειαζόταν» – Έτοιμος να δώσει προληπτικά χάρη στον Έλον Μασκ και τους συνεργάτες του

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Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο να απονείμει προληπτικά χάρη στον Έλον Μασκ και σε όλους όσοι έχουν εργαστεί στην κυβέρνησή του, εφόσον οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου και επιχειρήσουν να κινηθούν νομικά εναντίον συνεργατών του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αυτό κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε podcast της εφημερίδας New York Post, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ερωτηθείς εάν θα προχωρούσε σε προληπτική απονομή χάριτος για να προστατεύσει πρόσωπα που έχουν υπηρετήσει στην κυβέρνησή του από ενδεχόμενες ποινικές διώξεις, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε χαρακτηριστικά: «Θα το έκανα αν χρειαζόταν, ασφαλώς».

Στο επίκεντρο ο Έλον Μασκ και οι συνεργάτες της κυβέρνησης

Ο Τραμπ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην περίπτωση του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, ο οποίος είχε αναλάβει την ηγεσία της υπηρεσίας κυβερνητικής αποτελεσματικότητας DOGE.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία είχε ως αποστολή τη μείωση των ομοσπονδιακών κρατικών δαπανών και αποτέλεσε ένα από τα βασικά εργαλεία της κυβέρνησης Τραμπ για την περικοπή του κόστους λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι η πρόθεσή του να εξετάσει προληπτική απονομή χάριτος δεν θα περιοριζόταν στον Μασκ, αλλά θα μπορούσε να καλύπτει όλους όσοι εργάστηκαν για την κυβέρνησή του.

«Δεν θα το σκεφτόμουν καν», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητά του να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, εφόσον τη θεωρούσε αναγκαία.

Η αναφορά στον Τζο Μπάιντεν

Για να υποστηρίξει τη θέση του, ο Τραμπ επικαλέστηκε το προηγούμενο του προκατόχου του στον Λευκό Οίκο, Τζο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν είχε απονείμει χάρη σε ορισμένα μέλη της οικογένειάς του, καθώς και σε πρόσωπα που είχαν υπηρετήσει στην κυβέρνησή του και στο Κογκρέσο, κατά τις τελευταίες ώρες της προεδρικής του θητείας.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναφέρεται στο ενδεχόμενο οι Δημοκρατικοί να αποκτήσουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να στραφούν εναντίον προσώπων που συνδέονται με την κυβέρνησή του.

Πάντως, ο Τραμπ δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένη απόφαση για απονομή χάριτος, περιοριζόμενος να δηλώσει ότι θα προχωρούσε σε μια τέτοια ενέργεια εάν προέκυπτε ανάγκη.