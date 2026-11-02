Επίθεση Ελ-Σαγιέντ στον Τραμπ λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές: «Είναι το χειρότερο σύμπτωμα της ασθένειας της αμερικανικής πολιτικής»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο «το χειρότερο σύμπτωμα της ασθένειας της αμερικανικής πολιτικής». Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης τη Δευτέρα (2/11), μόλις μία ημέρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον απόηχο της αιφνιδιαστικής απόφασης της Δημοκρατικής Χέιλι Στίβενς να στηρίξει τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του, Μάικ Ρότζερς.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Ελ-Σαγιέντ επέλεξε να μην αναφερθεί καθόλου στην απόφαση της Στίβενς κατά τη διάρκεια της περίπου 15λεπτης ομιλίας του, επικεντρώνοντας τις τοποθετήσεις του σε ζητήματα που απασχολούν τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, όπως η δημόσια υγειονομική περίθαλψη και η αύξηση του κόστους ζωής.

Αντί να σχολιάσει την εσωκομματική αντιπαράθεση, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών επιχείρησε να στρέψει τη συζήτηση στις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που, κατά την άποψή του, ευθύνονται για τα προβλήματα της αμερικανικής κοινωνίας.

«Η ασθένεια είναι ένα σύστημα που επιτρέπει στους δισεκατομμυριούχους να αγοράζουν πολιτικούς»

Αναφερόμενος στην προηγούμενη προσπάθειά του να εκλεγεί σε δημόσιο αξίωμα, το 2018, ο Ελ-Σαγιέντ αστειεύτηκε ότι τότε «έβαλε μεγάλους στόχους και τελικά γύρισε σπίτι του».

Στη συνέχεια επανέφερε μια πολιτική θέση που, όπως είπε, είχε εκφράσει ήδη από εκείνη την προεκλογική εκστρατεία.

«Είπα κάτι σε εκείνη την εκλογική αναμέτρηση που ο κόσμος δεν ήταν ακόμη έτοιμος να ακούσει: ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο ίδιος η ασθένεια της πολιτικής μας. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το χειρότερο σύμπτωμα της ασθένειας της πολιτικής μας», δήλωσε.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών συνέχισε κατηγορώντας το αμερικανικό πολιτικό σύστημα ότι επιτρέπει στους ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες να ασκούν δυσανάλογη επιρροή στις πολιτικές αποφάσεις.

«Η ασθένεια είναι το σύστημα που επιτρέπει στις μεγάλες εταιρείες, στους δισεκατομμυριούχους και στα οργανωμένα συμφέροντα να αγοράζουν και να πουλούν πολιτικούς, με τρόπους που τους επιτρέπουν να διαμορφώνουν το σύστημα εις βάρος μας», υποστήριξε.

Τον Ελ-Σαγιέντ προλόγισε στην προεκλογική συγκέντρωση η προοδευτική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν.

Η αιφνιδιαστική στήριξη της Χέιλι Στίβενς στον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στη σκιά μιας απροσδόκητης εξέλιξης στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών.

Η Χέιλι Στίβενς, η οποία είχε διεκδικήσει το χρίσμα του κόμματος απέναντι στον Ελ-Σαγιέντ για τη Γερουσία του Μίσιγκαν, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (1/11) τη στήριξή της στον Ρεπουμπλικάνο Μάικ Ρότζερς.

Η απόφαση προκάλεσε έκπληξη, καθώς η Στίβενς επέλεξε να υποστηρίξει τον υποψήφιο του αντίπαλου κόμματος αντί για εκείνον που εξασφάλισε το χρίσμα των Δημοκρατικών.

Ο Ελ-Σαγιέντ απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στο περιστατικό από το βήμα της συγκέντρωσης.

Το θέμα θίχτηκε νωρίτερα από τη δήμαρχο του Ίψιλαντι, Νικόλ Μπράουν, η οποία έκανε λόγο για τον «ελέφαντα στο δωμάτιο», αναγνωρίζοντας έτσι το ζήτημα που κυριαρχούσε στην πολιτική συζήτηση γύρω από την εκστρατεία.

Μπροστά σε μια ιστορική πρωτιά

Η αναμέτρηση στο Μίσιγκαν έχει ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο.

Εφόσον επικρατήσει στις εκλογές της Τρίτης (3/11), ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με την προεκλογική μάχη να βρίσκεται στην τελική της ευθεία, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών επιχειρεί να διατηρήσει την προσοχή των ψηφοφόρων στα ζητήματα της οικονομίας, της υγειονομικής περίθαλψης και της πολιτικής επιρροής των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, αποφεύγοντας να εμπλακεί δημόσια στην αντιπαράθεση που προκάλεσε η απόφαση της πρώην εσωκομματικής αντιπάλου του.