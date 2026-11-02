Τσίπρας: «Η χώρα βουλιάζει στη διαφθορά με αρχιερέα τον Κυριάκο Μητσοτάκη» – «Επιλεκτική η μνήμη του» απαντά ο Παύλος Μαρινάκης

«Αρχιερέα της διαφθοράς» χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας καταλογίζοντάς του σκοπιμότητα πίσω από την αποκάλυψη σκανδάλων των τελευταίων ημερών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη να απαντά: «Η μνήμη του κ. Τσίπρα μπορεί να είναι επιλεκτική. Το παρελθόν του, όμως, ούτε ξεχνιέται, ούτε διαγράφεται από τη μνήμη του ελληνικού λαού».

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό της Καλαμάτας «Best», ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας αφού χαρακτήρισε «αρχιερέα της διαφθοράς» τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνέδεσε τις αποκαλύψεις των σκανδάλων με την κυβέρνηση λέγοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης πετάει το έρμα για να σωθεί».

«Εφτά χρόνια τώρα αυτές οι υποθέσεις γιατί δεν αναδεικνύονται; Γιατί δεν κινούνταν;» διερωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνοντας: «Αυτή τη στιγμή που η χώρα βουλιάζει στη διαφθορά με αρχιερέα της διαφθοράς τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός πετάει τη σαβούρα, πετάει το έρμα για να σωθεί. Όμως το κάνει τόσο άτσαλα που γίνεται ακόμα πιο εμφανές πόσο ανερμάτιστος είναι και ο ίδιος αλλά και η κυβέρνησή του».

Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΑΔΕ), Γιώργο Πιτσιλή «για τρίτη συνεχόμενη θητεία, ενώ ο νόμος προέβλεπε δυο θητείες». «Άρα, λοιπόν, δεν έχει ευθύνες και η κυβέρνηση για την αδράνεια της ηγεσίας της ΑΑΔΕ σε καταγγελίες που ήταν εν γνώσει τους για τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή αυτών των επιχειρήσεων;», διερωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας.

Κάνοντας ένα βήμα παραπέρα, ο Αλέξης Τσίπρας διερωτήθηκε: «Ποια είναι η λογική λοιπόν, μια ανεξάρτητη αρχή η οποία έχει διαλυθεί, όπως έχουν διαλυθεί τα πάντα στη χώρα μας επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη;» και «που ήταν ανίκανη να αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις διαφθοράς, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής που σχεδόν βούιζε όλη η κοινωνία για αυτές ,να περάσει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί; Τι θα κάνει λοιπόν η ΑΑΔΕ που δεν μπόρεσε να διαλευκάνει αυτές τις υποθέσεις με το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχει διαχειριστεί αυτή η κυβέρνηση;»

Αναφερόμενος στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους δανειολήπτες, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για τη δική του κυβερνητική θητεία, κατά τη διάρκεια της οποίας «δεν πέρασε ούτε ένα ευρώ στα funds από τις τράπεζες. Να τελειώνει αυτή η πλάκα», σημείωσε χαρακτηριστικά. Στον αντίποδα, υποστήριξε, ήταν η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, η οποία ήδη από τον Δεκέμβριο του 2019 έδωσε «στα funds τη δυνατότητα να λεηλατούν τους δανειολήπτες. Μεταβιβάστηκαν μέσα σε τρία χρόνια το 97% των δανείων από τις τράπεζες στα funds. Δόθηκε η δυνατότητα ασύδοτα να πάρουν αυτά τα κόκκινα δάνεια στο 20% της αξίας τους και να τα διεκδικούν από τους δανειολήπτες στο 80% – 90%».

Σύμφωνα δε, με τα στοιχεία που επικαλέσθηκε, «μόνο το 2025 έγιναν πέντε φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί ακινήτων στη χώρα μας από ό,τι όλη την πενταετία 2015-2019. Ποιος μιλάει για αυτούς τους πλειστηριασμούς; Ποιος μιλάει για τους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους για να πάνε στα funds; Άρα λοιπόν εδώ είναι φανερό για ποιον δουλεύει αυτή η κυβέρνηση, ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Μητσοτάκης», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας και χαρακτήρισε την απόσυρση του άρθρου 23 ως «νίκη του κινήματος αλληλεγγύης».

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στην Άκρα Δεξιά και το Ηλία Κασιδιάρη και υπενθύμισε, μεταξύ άλλων, ότι οι βουλευτές των «Σπαρτιατών» υπερψήφισαν όλα τα κορυφαία κυβερνητικά νομοσχέδια.

Τι απαντά ο Παύλος Μαρινάκης στον Αλέξη Τσίπρα

Σφοδρή ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλος Μαρινάκης, που είπε: «Η μνήμη του κ. Τσίπρα μπορεί να είναι επιλεκτική. Το παρελθόν του, όμως, ούτε ξεχνιέται, ούτε διαγράφεται από τη μνήμη του ελληνικού λαού».

Στην απάντησή του ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Επειδή ακούσαμε τον κ. Τσίπρα να απορεί, σαν να προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση, για το τι έχει κάνει η Κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια στη μάχη κατά της διαφθοράς, τον καλούμε να παρακολουθήσει αύριο την εκδήλωση για τον απολογισμό δράσης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Εκεί θα διαπιστώσει ότι η ΔΑΟΕ, που τόσο λοιδορήθηκε από την αντιπολίτευση, έχει εξαρθρώσει 259 εγκληματικές οργανώσεις, προχωρώντας σε 3.254 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 814 οδήγησαν σε προφυλακίσεις».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Παράλληλα, μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια, αυτή η Κυβέρνηση ήταν που ενίσχυσε τον ρόλο της ΑΑΔΕ, η οποία διενεργεί κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες ελέγχους. Μόνο κατά τα έτη 2024 και 2025 πραγματοποίησε συνολικά περισσότερους από 60.000 τακτικούς φορολογικούς ελέγχους, βεβαιώνοντας φόρους και πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ».

«Επιπλέον, αυτή η Κυβέρνηση ήταν που άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα, αυστηροποιώντας τις ποινές για αδικήματα όπως η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η δωροδοκία, η ανθρωποκτονία με δόλο και άλλα βαριά κακουργήματα», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε: «Εμείς, πάλι, απορίες δεν έχουμε για τα «πεπραγμένα» του κ. Τσίπρα. Τα ξέρουμε πολύ καλά. Το μόνο που πρόλαβε να κάνει στα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε, προφανώς επειδή ήταν απασχολημένος με το ‘παραϋπουργείο Δικαιοσύνης’, το οποίο, σύμφωνα με δήλωση του ίδιου του υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, λειτουργούσε στο Μέγαρο Μαξίμου, ήταν να κρατήσει τη Βουλή ανοιχτή, ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές, προκειμένου να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα, μειώνοντας τις ποινές για ορισμένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα, με αποτέλεσμα να αποφυλακιστούν νωρίτερα καταδικασμένοι για βαριά αδικήματα».

Στην δήλωση του ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε: «Το πολιτικό θράσος του κ. Τσίπρα ξεπέρασε για πολλοστή φορά κάθε όριο στη σημερινή του συνέντευξη. Έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει την Κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα ναζιστικά μορφώματα που δρούσαν ως εγκληματική οργάνωση». «Και αυτό, όταν ο ίδιος, επί 4,5 χρόνια, δεν έβρισκε αίθουσα για να διεξαχθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής και, αργότερα, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο που εισηγήθηκε η Κυβέρνηση, βάσει του οποίου ο Άρειος Πάγος έχει τη δυνατότητα να αποκλείει από τις εκλογές όσους έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.