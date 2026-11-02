9ο Athens Investment Forum – Μαρινάκης: Στόχος να πηγαίνουμε μπροστά, παραδεχόμενοι τα δικά μας λάθη και τις αδυναμίες

Χαιρετισμό στην λήξη του 9ου Athens Investment Forum 2026 απηύθυνε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης

της Δήμητρας Πανανού

Ο κ. Μαρινάκης αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές, μετέφερε στο ακροατήριο έναν προβληματισμό και έναν μεγάλο στόχο όχι μόνο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και έναν προσωπικό στόχο. «Η Ελλάδα πέρασε πολλές δυσκολίες. Λίγο πριν το πρώτο συνέδριο από τα εννέα, το βασικό ερώτημα ενός υποψήφιου επενδυτή ήταν αν μπορούμε κάπου να επενδύσουμε και η βασική αγωνία ενός νέου ανθρώπου αν θα βρει δουλειά. Πέρασαν αυτά τα χρόνια και αφήσαμε πίσω μας πολλές απ’ αυτές τις παθογένειες χωρίς πολλές ακόμη να έχουν εξαλειφθεί. Και τα ερωτήματα πλέον είναι διαφορετικά. Είναι πολύ πιο συγκεκριμένα στο επιχειρείν, που πρέπει να επενδύσουμε, πως μπορούμε να τρέξουμε πιο γρήγορα, τι θα κάνουμε γι’ αυτό το υπόλοιπο 7,5% της ανεργίας, πως μπορεί ένας νέος άνθρωπος να βρει ακόμη καλύτερη δουλειά κ.α.».

Όπως ανέφερε η κυβέρνηση έχει έναν μεγάλο στόχο και δεν είναι μόνο ο εκλογικός. «Ο στόχος είναι να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, παραδεχόμενοι και τα δικά μας λάθη και τις δικές μας αδυναμίες, και όχι να γυρίσουμε πίσω, Αλλά υπάρχει και ένας ακόμη μεγαλύτερος στόχος απ’ αυτόν να μην ξαναζήσουμε την εφαρμογή της αποτυχημένης συνταγής του παρελθόντος. Ο λόγος που περάσαμε ότι περάσαμε δεν βρίσκεται στα τελευταία χρόνια αλλά στις προηγούμενες δεκαετίες. Τότε που η χώρα ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της. Η κοινωνική πολιτική βαφτίστηκε μια πολιτική με δανεικά. Παράλληλα, πολλοί εκ των εκπροσώπων του πολιτικού συστήματος έκαναν καριέρες με τα λεφτά των νεότερων γενεών και των παιδιών που ακόμη δεν είχαν γεννηθεί. Άρα για μένα πιο σημαντικό από ένα εκλογικό αποτέλεσμα, προφανώς έχει την αξία του, έχει το να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις πολύ σκληρές εμπειρίες ως ένα μάθημα για να δώσουμε στις λέξεις το αληθινό τους νόημα. Για να μπορέσουμε να πάμε τον τόπο μπροστά. Η νέα γενιά χρειάζεται την αλήθεια. Ο νέο άνθρωπος πρέπει να πιστέψει ότι στη χώρα μας μπορεί να κυνηγήσει τα όνειρά του. Πρέπει να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο και να μην επιτρέψουμε σε εκείνους που έχουν μάθει να επενδύουν στο χάος να ξανακερδίσουν αυτό τον χαμένο χώρο και να δώσουν λάθος νόημα στις λέξεις».