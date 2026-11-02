9ο Athens Investment Forum – Δημήτρης Παπαστεργίου: «Κλείνει ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μπροστά μας έχουμε το Κοινοτικό Κλιματικό Ταμείο»

Συζήτηση με τον δημοσιογράφο, Αλέξανδρο Κόντη είχε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητή Νοημοσύνης, στο πλαίσιο του 9ου Athens Investment Forum 2026.

της Δήμητρας Πανανού

Ξεκινώντας ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι «κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος, αυτός του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μπροστά μας έχουμε Κοινοτικό Κλιματικό Ταμείο το οποίο δεν είναι άσχετο και αδιάφορο σε σχέση με την ψηφιοποίηση. Την ώρα αυτή θα πρέπει να εμβαθύνουμε στο πώς όλες αυτές οι υποδομές μπορούν να απλωθούν και να θέσουν αναμενόμενα οφέλη. Στην υγεία π.χ. τα τελευταία δυο χρόνια έχει γίνει μια τεράστια αλλαγή. Το δύσκολο όμως είναι πλέον όλα αυτά τα συστήματα τα οποία έχουμε πλέον δημιουργήσει να γίνουν κτήμα των εργαζόμενων στην υγεία και να τα αξιοποιήσουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Το ίδιο συμβαίνει και στον χώρο της δικαιοσύνης. Άρα το επόμενο διάστημα θα πρέπει ακόμα πιο επίμονα να στηρίξουμε τις υποδομές για να λειτουργήσουν στο 100%».

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, όπως είπε ο υπουργός, θα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων. «Ήδη, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης κάνει τέτοια σεμινάρια και σε θέματα πιο εξελιγμένα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Κυβερνοασφάλεια. Το θέμα είναι όμως να πάει κανείς και σε πιο αποκεντρωμένες δομές της Δημόσιας Διοίκησης και να υπάρξουν πιο εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις», ανέφερε.

Σε ότι αφορά στις αλλαγές που έχουν γίνει στον χώρο των επιχειρήσεων ο κ. Παπαστεργίου σχολίασε ότι «με τη «Φάρος» δίνουμε δημόσιες υποδομές στην επιχειρηματικότητα η οποία έχει μείνει πίσω. Έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο άλμα τον τελευταίο χρόνο. Θα πρέπει όμως ιδιαίτερα να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο «Δαίδαλος» μπήκε σε φάση ρυθμίσεων ώστε από τον Δεκέμβριο να δώσουμε τις πρώτες υπηρεσίες. Η Α.Ι. ήρθε να αλλάξει τελείως την τεχνολογία και τον τρόπο που χρησιμοποιούμε σύγχρονα εργαλεία για να τρέξει η Τεχνητή Νοημοσύνη θέλει υπέρ- υπολογιστές. Βοηθάμε έμπρακτα την επιχερηματικότητα και την ερευνητική κοινότητα να δώσει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα».

Κλείνοντας ο Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε στον νέο υπέρ-υπολογιστή στην Κοζάνη, σημειώνοντας ότι ο διαγωνισμός θα βγει φέτος και ευελπιστεί το μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027 να εγκατασταθεί το μηχάνημα. «Πρέπει να πάμε και άλλο την χώρα μπροστά», κατέληξε.