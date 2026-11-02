Τέλη κυκλοφορίας 2027: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια στη σελίδα της ΑΑΔΕ

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Αναρτήθηκαν στη σελίδα της ΑΑΔΕ, mycar τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2027, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του Σαββάτου του enikonomia.gr.

Επίσης επισημαίνεται πως, η καταληκτική ημερομηνία για την εξόφληση τους προβλέπεται να είναι η Πέμπτη, 31η Δεκεμβρίου 2026.

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε

Ακόμη οι υπόχρεοι θα πρέπει να γνωρίζουν σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα τα εξής:

1.Οι δύο τρόποι εκτύπωσης

Με δύο διαφορετικούς τρόπους μπορούν να εκτυπωθούν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2027. Συγκεκριμένα:

Μέσω myCar με κωδικούς taxisnet

Οι ιδιοκτήτες των ΙΧ αλλά και των μοτοσικλετών οφείλουν να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Πρώτον, θα πρέπει να προσέλθουν στο https://www1.aade.gr/aadeapps3/myaade/#!/

Μετά υποχρεούνται να επιλέξουν το πλαίσιο «Εφαρμογές ».

Κάνουν κλικ στο «Φορολογικές Υπηρεσίες και μετά επιλέγουν τα «Οχήματα».

Θα πρέπει να επιλέξουν το «myCar» και να πατήσουν πάνω στο «Είσοδος στην εφαρμογή».

Συμπληρώνουν τα στοιχεία στο « Όνομα χρήστη » και στον «κωδικό πρόσβασης»,’οπου θα πρέπει να βάλουν τους κωδικούς του taxisnet και να πατήσουν στο «Σύνδεση ».

Στο πεδίο «Αριθμός κυκλοφορίας » είναι αναγκαίο να συμπληρωθούν τα στοιχεία για το «ΑΦΜ», τον « αριθμό κυκλοφορίας » του οχήματος, το «έτος » και να κλικάρουν στα «Ειδοποιητήρια τελών κυκλοφορίας».

Χωρίς κωδικούς taxisnet

Άλλος ένας τρόπος υπάρχει για την εκτύπωση των τελών κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα οι ιδιοκτήτες των ΙΧ και των μοτοσοκλετών:

θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της myAADE, https://www1.aade.gr/aadeapps3/myaade/#!/ και να πατήσουν στο « Εφαρμογές».

υποχρεούνται να επιλέξουν «Φορολογικές Υπηρεσίες » και να κλικάρουν στο πλαίσιο « Οχήματα»

θα πρέπει να κάνουν κλικ στα «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς taxisnet » και να πατήσουν στο « Είσοδος στην Εφαρμογή».

Βγαίνει το πλαίσιο για την Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, όπου είναι αναγκαίο να συμπληρωθούν ΑΦΜ, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και το έτος.

Τέλος κλικάρουν στο «Εκτύπωση».

2. Η πληρωμή

Οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώσουν τα τέλη με έναν από τους παρακάτω τρόπους. Αναλυτικά:

ΑΤΜ-Μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών: Η εξόφληση των τελών μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών μιας τράπεζας, αρκεί οι υπόχρεοι να έχουν μαζί τους ένα εκτυπωμένο αντίγραφο του ειδοποιητηρίου τους. Και θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της οθόνης του ΑΤΜ και να σκανάρουν το QR code που βρίσκεται στο ειδοποιητήριο.

Η εξόφληση των τελών μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών μιας τράπεζας, αρκεί οι υπόχρεοι να έχουν μαζί τους ένα εκτυπωμένο αντίγραφο του ειδοποιητηρίου τους. Και θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της οθόνης του ΑΤΜ και να σκανάρουν το QR code που βρίσκεται στο ειδοποιητήριο. e-banking: Σε αυτήν την περίπτωση, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί ο 23ψήφιος κωδικός RF από το ειδοποιητήριο.

Σε αυτήν την περίπτωση, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί ο 23ψήφιος κωδικός RF από το ειδοποιητήριο. Σε έως και 12 άτοκες δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας: Τα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να εξοφληθούν και κατά αυτόν τον τρόπο.

Τα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να εξοφληθούν και κατά αυτόν τον τρόπο. Τράπεζα ή ΕΛΤΑ: Η άλλη εναλλακτική είναι οι υπόχρεοι να επισκεφτούν κάποιο τραπεζικό κατάστημα ή υποκατάστημα των ΕΛΤΑ και να καταβάλουν στο ταμείο τα τέλη, αφού προηγουμένως έχουν τυπώσει το ειδοποιητήριο τους.

3.Τα ποσά των προστίμων

Κλιμακωτά θα είναι τα πρόστιμα που θα επιβληθούν στους υπόχρεους που θα πληρώσουν εκπρόθεσμα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας του 2027 ή που δεν θα τα καταβάλλουν ή που θα εξοφλήσουν μόνο ένας μέρος αυτών.

Ειδικότερα, εκτός από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, θα επιβληθεί και πρόστιμο:

το 25 % των τελών κυκλοφορίας εάν πληρωθούν τον Ιανουαρίου του 2027.

το 50% των τελών κυκλοφορίας εάν καταβληθούν τον Φεβρουαρίου του 2027.

ισόποσο των τελών, αν το όχημα είναι δίκυκλο/τρίκυκλο Ι.Χ. ή επιβατικό Ι.Χ, μετά την πάροδο 2 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή, ή σε περίπτωση μη καταβολής ή καταβολής μέρους των τελών κυκλοφορίας.

30 ευρώ αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι κάτω των 30 ευρώ.

Το πρόστιμα μειώνονται κατά το ήμισυ των τελών, αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ. ή φορτηγό ή λεωφορείο. Και από την 1η Μαρτίου 2027 και έπειτα, το πρόστιμο είναι 100% επί των τελών