«Εκεί που όλοι είχαν παραιτηθεί»: Επιστήμονες έλυσαν χημικό μυστήριο 60 ετών

Μια επιστημονική αναζήτηση που ξεκίνησε πριν από εξήντα και πλέον χρόνια, γεμάτη απογοητεύσεις και αποτυχημένες προσπάθειες, έφτασε επιτέλους στο τέλος της. Για δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα πίστευε ότι η απομόνωση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας μορίων ήταν πρακτικά αδύνατη λόγω της εξαιρετικής αστάθειάς τους, με αποτέλεσμα πολλοί ερευνητές να εγκαταλείψουν οριστικά τις προσπάθειες.

Ωστόσο, μια ομάδα χημικών πέτυχε πρόσφατα το «αδύνατο», φέρνοντας στο φως τη δομή και τους δεσμούς ενός νέου οξοβορανίου και ανατρέποντας όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Μετά από περισσότερες από έξι δεκαετίες αποτυχημένων προσπαθειών, οι χημικοί πέτυχαν μια σημαντική ανακάλυψη που αφορά μια κατηγορία μορίων που θεωρούνταν για καιρό πολύ ασταθή για να απομονωθούν.

Οι χημικοί πέτυχαν να απομονώσουν μια ομάδα μορίων που οι ερευνητές πάσχιζαν να «αιχμαλωτίσουν» για περισσότερα από 60 χρόνια. Αυτές οι ενώσεις, γνωστές ως οξοβοράνια, περιέχουν έναν ασυνήθιστο τριπλό δεσμό μεταξύ βορίου και οξυγόνου, έναν συνδυασμό που για καιρό θεωρούνταν πολύ ασταθής για να απομονωθεί σε μόνιμη μορφή.

Ερευνητές με επικεφαλής τον καθηγητή Χόλγκερ Μπράουνσβαϊγκ (Holger Braunschweig) στο Πανεπιστήμιο του Βίρτσμπουργκ ανέπτυξαν τώρα μια μέθοδο που παράγει τρία εκπληκτικά σταθερά οξοβοράνια.

Η εργασία αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Chemistry, υποστηρίχθηκε από υπολογιστική έρευνα της ομάδας του καθηγητή Ασουίνι Κ. Φουκάν (Ashwini K. Phukan) στο Πανεπιστήμιο Τεζπούρ της Ινδίας.

Μια απροσδόκητη αντίδραση «ξεκλειδώνει» τα άπιαστα μόρια

Η επιστημονική ανακάλυψη ξεκίνησε όταν οι υποψήφιοι διδάκτορες του Βίρτσμπουργκ, Λούκας Λούμπτσικ (Lukas Lubczyk) και Κρίστιαν Μαρκλ (Christian Markl), προκάλεσαν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον την αντίδραση μιας ένωσης που ονομάζεται διβορακουμουλένιο με διαφορετικές κετόνες—χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται συνήθως στην οργανική σύνθεση.

Αντί για τα αναμενόμενα προϊόντα, έλαβαν ασυνήθιστα πορτοκαλί ή κίτρινα στερεά σώματα, καθώς οι αντιδράσεις είχαν παράγει απροσδόκητα οξοβοράνια ως κύρια προϊόντα τους. «Η ανακάλυψη ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Ποτέ δεν πίστευα ότι το διβορακουμουλένιο θα αντιδρούσε με αυτόν τον τρόπο, πόσο μάλλον με πολλά διαφορετικά, απλά υποστρώματα. Και όταν ο Κρίστιαν ήρθε σε μένα με τη δική του ένωση, ήξερα ότι είχαμε ανακαλύψει κάτι σημαντικό», αναφέρει ο Λούκας Λούμπτσικ.

Η λύση σε ένα χημικό «γρίφο» 60 ετών

Το βόριο έχει την ισχυρή τάση να αποφεύγει τον σχηματισμό τριπλών δεσμών, γεγονός που καθιστά τη σύνθεση αυτών των μορίων ιδιαίτερα δύσκολη. Ο Μπράουνσβαϊγκ έχει αφιερώσει περισσότερα από 15 χρόνια στην έρευνα αυτού του τύπου χημικού δεσμού.

Η ομάδα του δημιούργησε το πρώτο μόριο που περιέχει τριπλό δεσμό βορίου-βορίου το 2012, ενώ ακολούθησε το πρώτο ουδέτερο μόριο με τριπλό δεσμό βορίου-άνθρακα το 2025. Τα οργανικά οξοβοράνια αποτελούσαν την τελευταία πρόκληση που αφορούσε τριπλούς δεσμούς μεταξύ του βορίου και άλλων στοιχείων της πρώτης περιόδου του p-τομέα του περιοδικού πίνακα.

Οι χημικοί κυνηγούσαν τα οξοβοράνια τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Αν και προηγούμενα πειράματα τα είχαν ανιχνεύσει ή παγιδεύσει υπό ακραίες συνθήκες, είχαν συμπεράνει την ύπαρξή τους μέσω χημικών αντιδράσεων ή είχαν παράγει σχετικά παράγωγα, οι ερευνητές δεν είχαν καταφέρει μέχρι σήμερα να απομονώσουν σταθερά δείγματα.

«Σχεδόν όλοι στον τομέα μας είχαν παραιτηθεί από τα οξοβοράνια, καθώς θεωρούνταν υπερβολικά ασταθή για να απομονωθούν. Έτσι, μείναμε άναυδοι όταν τα είδαμε να σχηματίζονται αυθόρμητα σε αυτές τις αντιδράσεις και να παραμένουν σταθερά για αρκετό διάστημα, ώστε να μπορέσουμε να τα μελετήσουμε», δηλώνει ο Χόλγκερ Μπράουνσβαϊγκ.

Η επιτυχής παρασκευή τριών οξοβορανίων υποδηλώνει ότι η νέα προσέγγιση θα μπορούσε να προσφέρει πρόσβαση και σε άλλα μέλη αυτής της εξαιρετικά δύσκολης στη σύνθεση μοριακής οικογένειας. Οι ερευνητές εξετάζουν τώρα αν η μέθοδος μπορεί να επεκταθεί για την παραγωγή και άλλων δυσεύρετων ενώσεων με στοιχεία από ολόκληρο τον περιοδικό πίνακα.