Σπάνια ανακάλυψη 2.300 ετών: Ο τάφος με τις δύο επιγραφές που ίσως ανήκει σε ιέρεια της θεάς Δήμητρας

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στη νότια Ιταλία έναν μνημειώδη τάφο ηλικίας 2.300 ετών, ο οποίος περιέχει δύο μεσσαπικές επιγραφές και ζωγραφισμένα θρησκευτικά σύμβολα. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η ταφή ενδέχεται να ανήκει σε μια ιέρεια που συνδεόταν με την αρχαία λατρεία της Δήμητρας.

Τα αινιγματικά σύμβολα και το χρονικό της σπουδαίας ανακάλυψης

Η επιγραφή ήταν χαραγμένη σε μία από τις τρεις μεγάλες λίθινες πλάκες που αρχικά σφράγιζαν τον Τάφο 17 στην αρχαία μεσσαπική πόλη της Μανδούριας. Στο εσωτερικό, μια δεύτερη επιγραφή, ζωγραφισμένη με κόκκινο και μπλε χρώμα, εμφανίζεται δίπλα σε διακοσμητικά μοτίβα και απεικονίσεις που ενδέχεται να αναπαριστούν θρησκευτικά αντικείμενα.

Συνολικά, αυτά τα ευρήματα οδήγησαν τους ερευνητές να εξετάσουν το ενδεχόμενο η θαμμένη να κατείχε έναν σημαντικό ιερατικό ρόλο στη λατρεία της Δήμητρας. Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών που χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας και πραγματοποιήθηκαν από την αρμόδια Εφορεία για τις επαρχίες του Μπρίντιζι, του Λέτσε και του Τάραντα.

Τα ευρήματα ανακοινώθηκαν σε συνέντευξη Τύπου στο Λέτσε στις 29 Οκτωβρίου 2026. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι επιγραφές και οι διακοσμήσεις του Τάφου 17, όπως ονομάστηκε, βρίσκονται ακόμη υπό λεπτομερή επιστημονική ανάλυση.

Το όνομα της νεκρής και ο ιερατικός τίτλος στο «χρυσό» καπάκι του τάφου

Οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τον Τάφο 17 μέσα στη νεκρόπολη της μεσσαπικής πόλης, στο Αρχαιολογικό Πάρκο Mura Messapiche στη Μανδούρια. Ο μνημειώδης τάφος, ο οποίος είναι λαξευμένος στον φυσικό βράχο, ήταν αρχικά σφραγισμένος με τρεις μεγάλες λίθινες πλάκες.

Οι επιγραφές που ήταν χαραγμένες στις εξωτερικές επιφάνειες αυτών των πλακών προσέφεραν στους ερευνητές το πρώτο σημαντικό στοιχείο για την ταυτότητα της νεκρής. Το κείμενο, γραμμένο στη μεσσαπική γλώσσα, εκτείνεται και στους τρεις λίθινους όγκους. Η πρώτη επιγραφική ανάλυση αποκάλυψε το όνομα μιας γυναίκας, το όνομα του πατέρα της, καθώς και τη λέξη thabara.

Οι ερευνητές ερμηνεύουν την τελευταία αυτή λέξη, η οποία χρησιμοποιείται σε πτώση γενικής, ως έναν τίτλο που σχετίζεται με ιερατικό αξίωμα.

Αυτό το χαρακτηριστικό υποδηλώνει ότι ο τάφος ενδέχεται να ανήκει όχι μόνο σε μια πλούσια γυναίκα, αλλά και σε ένα πρόσωπο που κατείχε θρησκευτική εξουσία μέσα στην κοινότητα. Ωστόσο, η ακριβής ανάγνωση του ονόματος της γυναίκας και το πλήρες εύρος των καθηκόντων της δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί. Τα ευρήματα στο εσωτερικό του τάφου στηρίζουν ακόμη περισσότερο αυτή την ερμηνεία.

Οι μορφές και η δεύτερη επιγραφή που είναι ορατές στις εσωτερικές επιφάνειες των λίθινων πλακών έχουν οδηγήσει τους ερευνητές να αναρωτηθούν όχι μόνο για την ταυτότητα της νεκρής, αλλά και για τις θρησκευτικές παραδόσεις με τις οποίες συνδεόταν.

Μια δεύτερη επιγραφή «δείχνει» τη λατρεία της θεάς Δήμητρας

Στο εσωτερικό του Τάφου 17, ίχνη κόκκινου και μπλε χρώματος σώζονται πάνω στις λίθινες πλάκες, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου μαιάνδρου που εκτείνεται κατά μήκος του επάνω τμήματος. Άλλες απεικονίσεις φαίνεται να αναπαριστούν ένα κλειδί ναού και ένα θυμιατήριο (ένα σκεύος που χρησιμοποιούνταν για την καύση θυμιάματος). Και τα δύο αντικείμενα ενδέχεται να είχαν θρησκευτική σημασία, ιδιαίτερα το κλειδί, το οποίο οι αρχαίες Ελληνίδες ιέρειες κρατούσαν μερικές φορές ως σύμβολο των καθηκόντων τους στα ιερά.

Η πιο συναρπαστική λεπτομέρεια, ωστόσο, είναι μια δεύτερη μεσσαπική επιγραφή ζωγραφισμένη στην εσωτερική όψη μιας από τις πλάκες. Σε αντίθεση με την επιγραφή που ήταν χαραγμένη στο εξωτερικό κάλυμμα του τάφου, αυτό το κείμενο τεσσάρων γραμμών χρησιμοποιεί έγχρωμες χρωστικές ουσίες.

Αν και παλαιότερες λεηλασίες κατέστρεψαν τμήματά του, οι ερευνητές ταύτισαν τον όρο thabara, ο οποίος εμφανίζεται επίσης στην εξωτερική επιγραφή και ενδέχεται να αναφέρεται σε ιερατικό αξίωμα. Το ζωγραφισμένο κείμενο περιέχει ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο: ένα όνομα που έχει ανασυσταθεί προσωρινά ως Damatrioas.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν σχετίζεται με τη Δήμητρα, την ελληνική θεά της γεωργίας και της γονιμότητας, της οποίας η λατρεία συνδεόταν επίσης με τον θάνατο και τον κύκλο της ζωή. Στο σύνολό τους, οι δύο επιγραφές και τα ζωγραφισμένα αντικείμενα ενισχύουν την πιθανότητα ο τάφος να ανήκε σε μια γυναίκα με θρησκευτικά καθήκοντα.

Το αν υπηρέτησε συγκεκριμένα ως ιέρεια της Δήμητρας παραμένει ωστόσο ένα ανοιχτό ερώτημα, και η περαιτέρω μελέτη των μεσσαπικών κειμένων θα είναι καθοριστική για την οριστική εξακρίβωση της ταυτότητάς της.

Ποιοι ήταν οι Μεσσάπιοι και γιατί η Μανδούρια αποτελούσε κέντρο-κλειδί

Οι Μεσσάπιοι ήταν μια κοινότητα που κατοικούσε στην περιοχή της Απουλίας στη νότια Ιταλία, και ιδιαίτερα στη χερσόνησο του Σαλέντο, πριν από τη ρωμαϊκή κυριαρχία. Είχαν τη δική τους ξεχωριστή γλώσσα και παράδοση στις επιγραφές, ενώ ανέπτυξαν στενούς δεσμούς με τον ελληνικό κόσμο λόγω της στρατηγικής τους θέσης ανάμεσα στην Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος.

Η αρχαία Μανδούρια ήταν ένας από τους σημαντικότερους οικισμούς των Μεσσαπίων. Τα ισχυρά τείχη, οι πύλες και οι εκτενείς νεκροπόλεις της πόλης παρέχουν κρίσιμα αρχαιολογικά στοιχεία για την πολιτική και κοινωνική της οργάνωση.

Οι πηγές πληροφοριών για τη θρησκευτική ζωή των Μεσσαπίων περιλαμβάνουν τάφους, αναθήματα, διακοσμημένα τεχνουργήματα και επιγραφές στην τοπική γλώσσα. Ωστόσο, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα σχετικά με τους θρησκευτικούς ρόλους των γυναικών και την οργάνωση των τοπικών λατρειών.

Για τον λόγο αυτό, οι επιγραφές στον Τάφο 17 είναι ιδιαίτερης σημασίας. Εάν επιβεβαιωθούν ο ιερατικός τίτλος και η σύνδεση με τη Δήμητρα, ο τάφος θα μπορούσε να προσφέρει άμεσες απαντήσεις για τη θρησκευτική εξουσία των γυναικών στην κοινωνία των Μεσσαπίων, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο οι λατρείες ελληνικής προέλευσης υιοθετήθηκαν από τις τοπικές κοινότητες.

Λεηλατημένος αλλά πλούσιος: Τα κτερίσματα που άφησαν πίσω τους οι τυμβωρύχοι

Ο Τάφος 17 είχε παραβιαστεί από τυμβωρύχους στο παρελθόν, πράγμα που σημαίνει ότι οι αρχαιολόγοι έχασαν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την αρχική του διάταξη και την ταυτότητα του θαμμένου ατόμου.

Παρόλα αυτά, ορισμένα κτερίσματα έχουν διασωθεί. Ανάμεσα στα ευρήματα συγκαταλέγονται χάλκινες πόρπες (κουμπώματα), ένα ασημένιο δαχτυλίδι, ένα ασημένιο νόμισμα που αποδίδεται στο νομισματοκοπείο του Τάραντα και ένα σιδερένιο αντικείμενο του οποίου η λειτουργία δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού τύπου, το ασημένιο δαχτυλίδι φέρει μοτίβο φιδιού, ενώ το νόμισμα απεικονίζει την κεφαλή της Αθηνάς και τον Ηρακλή να παλεύει με ένα λιοντάρι. Το φίδι ενδέχεται να συνδέεται με τη λατρεία της Δήμητρας, ενώ η απεικόνιση του Ηρακλή θα μπορούσε να έχει θρησκευτική σημασία. Ωστόσο, οι ερμηνείες αυτές παραμένουν υποθετικές και τα αντικείμενα από μόνα τους δεν μπορούν να αποδείξουν οριστικά ότι η νεκρή ήταν ιέρεια.

Η περιορισμένη διάσωση ανθρωπίνων οστικών υπολειμμάτων δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες για την ταυτοποίηση του ατόμου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι παλαιότερες παρεμβάσεις και οι εδαφικές συνθήκες έχουν προκαλέσει φθορές στα οργανικά κατάλοιπα.

24 αρχαίοι τάφοι φέρνουν στο φως τις ριζικές αλλαγές στην πολεοδομία της πόλης

Οι πρόσφατες εργασίες στη Μανδούρια δεν περιορίστηκαν στον Τάφο 17. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν επίσης ανασκαφές γύρω από την Ανατολική Πύλη του αρχαιολογικού πάρκου καθώς και στον νότιο τομέα. Στη νότια περιοχή, οι στρωματογραφικές ανασκαφές κάλυψαν περίπου 180 τετραγωνικά μέτρα.

Η ομάδα εξέτασε συνολικά 24 τάφους, οι περισσότεροι από τους οποίους χρονολογούνται στον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ. και είχαν υποστεί ζημιές από τυμβωρυχία. Παρά το γεγονός αυτό, τα κεραμικά, τα προσωπικά κοσμήματα και άλλα τεχνουργήματα που εντοπίστηκαν, προσέφεραν νέα δεδομένα για τις ταφικές παραδόσεις των Μεσσαπίων.

Οι ανασκαφές έριξαν επίσης φως στην εξέλιξη των αμυντικών δομών της πόλης μεταξύ του 5ου και 3ου αιώνα π.Χ. Η ανακάλυψη ότι μια περιοχή που παλαιότερα χρησιμοποιούνταν ως νεκρόπολη άλλαξε χρήση και χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή δρόμου κατά τον 3ο αιώνα π.Χ., αποτυπώνει ανάγλυφα τον τρόπο με τον οποίο αναδιοργανωνόταν ο αστικός χώρος με την πάροδο του χρόνου.

Οι αρχαιολόγοι Vincenzo Ria και Stefania Montanaro, εργαζόμενοι για λογαριασμό της Εφορείας, συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για την αποκρυπτογράφηση των επιγραφών και την ερμηνεία της διακόσμησης του τάφου.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν αρχαιοβοτανικές αναλύσεις, τη συντήρηση των ζωγραφισμένων επιφανειών και λεπτομερείς εξετάσεις των κτερισμάτων.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να διατηρήσουν τον Τάφο 17 στην αρχική του θέση, εκθέτοντας παράλληλα τις ενεπίγραφες λίθινες πλάκες και τα κτερίσματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μανδούριας.