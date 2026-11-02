Λαμία: Εντοπίστηκε 38χρονος νεκρός στο σπίτι του – Οι πρώτες ενδείξεις

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λαμίας από την είδηση του αιφνίδιου θανάτου 38χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, στη νότια πλευρά της πόλης, το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, οι δικοί του άνθρωποι που δεν τον είχαν δει το μεσημέρι, προσπάθησαν να τον βρουν στο τηλέφωνο χωρίς αποτέλεσμα και τον αναζήτησαν στο σπίτι του. Εκεί, βρήκαν τον άνθρωπό τους χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως ειδοποίησαν ΕΚΑΒ. Δυστυχώς όμως ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος δε φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Έχει αποκλειστεί εγκληματική ενέργεια

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος και της Άμεσης Δράσης Λαμίας. Από τις πρώτες έρευνες έχει αποκλειστεί οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια, με όλα τα ευρήματα να συγκλίνουν στο ότι ο νεαρός άνδρας «έφυγε» από παθολογικά αίτια την ώρα που κοιμόταν.

Το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας διενεργεί την προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών που έκοψαν τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής του.