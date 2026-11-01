Ανακαλύφθηκε τάφος 2.400 ετών με τρία πέτρινα κρεβάτια στην Τουρκία!

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη έρχεται να ρίξει νέο φως στις ταφικές συνήθειες της αρχαιότητας!

Ένας ασυνήθιστος τάφος, ηλικίας περίπου 2.400 ετών, ήρθε στο φως κοντά στην αρχαία πόλη της Αδραμυττίου, στην περιοχή του Μπαλικεσίρ, στη δυτική Τουρκία.

Αυτό που κάνει το εύρημα να ξεχωρίζει είναι η μοναδική αρχιτεκτονική του, καθώς συνδυάζει δύο διαφορετικές ταφικές παραδόσεις, αποκαλύπτοντας ενδιαφέρουσες πτυχές των αντιλήψεων και των εθίμων των ανθρώπων που έζησαν στην περιοχή πριν από χιλιάδες χρόνια.

Ο τάφος διαθέτει τρεις πέτρινες νεκρικές κλίνες, ένα στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους αρχαιολόγους και ανοίγει ένα νέο παράθυρο στη μελέτη του αρχαίου κόσμου!

Τοποθετημένο στην περιοχή του Μπουρχάνιγιε (Burhaniye), το μνημείο διαθέτει έναν ταφικό θάλαμο λαξευμένο στον βράχο που περιέχει τρία πέτρινα κρεβάτια, ενσωματωμένο με μια κλιμακωτή είσοδο και μια εξωτερική αρχιτεκτονική που θυμίζει τύμβο.

Μια επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα αποκαλύπτει ότι η κατασκευή, γνωστή ως Ρεσίτχαρμανγιερι (Reşitharmanyeri), είναι ένα υβριδικό μνημείο που συγχωνεύει δύο διαφορετικές παραδόσεις ταφικής αρχιτεκτονικής.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από τον Δρ. Χουσεΐν Μουράτ Οζγκέν του Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών Μιμάρ Σινάν και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cedrus, παρέχει την πρώτη ολοκληρωμένη επιστημονική αξιολόγηση του τάφου, ο οποίος εξετάστηκε στο πλαίσιο των σωστικών ανασκαφών του φράγματος Ρεσίτκιοϊ (Reşitköy) το 2024.

Οι ανασκαφές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν υπό την προεδρία του Μουσείου Kuva-yi Milliye του Μπαλίκεσιρ με την επιστημονική συμβολή της Ερευνητικής Ομάδας του Αδραμυττίου (Adramytteion Research Team), πέτυχαν να προσδιορίσουν την πραγματική αρχιτεκτονική διάταξη της κατασκευής, η οποία προηγουμένως ήταν μόνο εν μέρει ορατή.

Ένας τάφος ηλικίας 2.400 ετών, που συνδυάζει δύο διαφορετικές ταφικές παραδόσεις, ανακαλύφθηκε κοντά στην αρχαία πόλη της Αδραμυττίου, στο Μπαλικεσίρ της δυτικής Τουρκίας.

Ο ταφικός θάλαμος με τα τρία πέτρινα κρεβάτια

Στην καρδιά του τάφου του Ρεσίτχαρμανγιερι βρίσκεται ένας ταφικός θάλαμος λαξευμένος απευθείας στον βράχο.

Με διαστάσεις περίπου 3,5 επί 2,8 μέτρα, ο χώρος περιέχει τρία πέτρινα κρεβάτια τοποθετημένα κατά μήκος των τοίχων του, αφήνοντας έναν ελεύθερο χώρο στο κέντρο.

Αν και τμήματα του θαλάμου έχουν υποστεί ζημιές, διασώζονται αρκετά στοιχεία που δείχνουν πόσο προσεκτικά είχε σχεδιαστεί το εσωτερικό του.

Τα κρεβάτια δεν ήταν ξεχωριστά έπιπλα τοποθετημένα μέσα στον τάφο. Ήταν λαξευμένα από τον ίδιο τον βράχο του θαλάμου, με υπερυψωμένα τμήματα για το κεφάλι και διακοσμητικές λεπτομέρειες που έμοιαζαν με τα πόδια ξύλινων επίπλων.

Δύο κρεβάτια είναι αντικριστά κατά μήκος του βόρειου και του νότιου τοίχου, ενώ ένα τρίτο καταλαμβάνει τη δυτική πλευρά.

Αυτά τα χαρακτηριστικά δίνουν μια αίσθηση της αρχικής εμφάνισης που μπορεί να είχε ο ταφικός θάλαμος.

Οι κλίνες στον αρχαίο κόσμο, ήταν κρεβάτια συνδεδεμένα με την ανάκλιση και τα συμπόσια, αλλά έγιναν επίσης μέρος της ταφικής αρχιτεκτονικής.

Αναπαράγοντας τα οικεία σχήματά τους σε πέτρα, οι δημιουργοί διαμόρφωσαν έναν ταφικό χώρο που έμοιαζε περισσότερο με επιπλωμένο δωμάτιο παρά με έναν απλό θάλαμο για τους νεκρούς.

Η διάταξη υποδηλώνει ότι καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια για την προετοιμασία του τάφου.

Τα τρία κρεβάτια του ενδέχεται να φιλοξενούσαν πολλαπλές ταφές, αν και οι ζημιές στον θάλαμο καθιστούν αδύνατο να προσδιοριστεί ποιοι είχαν αρχικά ταφεί εκεί.

Μια κατασκευή πολύ πιο περίπλοκη από έναν λαξευτό τάφο

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του τάφου δεν πηγάζει μόνο από τα πέτρινα κρεβάτια, αλλά και από το σύστημα εισόδου και τα κατάλοιπα του εξωτερικού τοίχου, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η κατασκευή είχε σχεδιαστεί σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.

Οι επισκέπτες που πλησίαζαν από τα ανατολικά θα κατέβαιναν μια σειρά από σκαλοπάτια λαξευμένα στον βράχο πριν φτάσουν σε ένα στενό πέρασμα, πλάτους περίπου 80 εκατοστών, τον δρόμο.

Ένα υπερυψωμένο πέτρινο κατώφλι σηματοδοτούσε τη μετάβαση μεταξύ της εισόδου και αυτού του περάσματος, το οποίο οδηγούσε στον ταφικό θάλαμο.

Αν και η αρχική του κάλυψη έχει εξαφανιστεί, τα αρχιτεκτονικά ίχνη που διασώζονται υποδηλώνουν ότι το πέρασμα είχε κάποτε μια χτιστή ανωδομή.

Η ακριβής μορφή της, ωστόσο, παραμένει αβέβαιη.

Οι ανασκαφές έφεραν επίσης στο φως έναν καμπυλωτό αναλημματικό τοίχο από ακατέργαστες πέτρες κατά μήκος της νότιας και ανατολικής πλευράς του μνημείου.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτός ο τοίχος συγκρατούσε ένα χωμάτινο ανάχωμα που έδινε στον τάφο μια εμφάνιση παρόμοια με ταφικό τύμβο.

Ο τοίχος ακολουθούσε το φυσικό ανάγλυφο του βραχώδους εδάφους, αντί να σχηματίζει έναν πλήρη, συμμετρικό περίβολο.

Σε αντίθεση με έναν συμβατικό τύμβο που χτιζόταν κάτω από έναν μεγάλο τεχνητό γήλοφο, το Ρεσίτχαρμανγιερι χρησιμοποίησε τον φυσικό βραχώδη σχηματισμό ως μέρος του σχεδιασμού του. Ο ταφικός θάλαμος λαξεύτηκε απευθείας στον φυσικό βράχο, ενώ ο αναλημματικός τοίχος και η πιθανή χωμάτινη κάλυψη δημιουργούσαν ένα εξωτερικό που έμοιαζε με τύμβο.

Αυτός ο συνδυασμός εξηγεί τον λόγο για τον οποίο ο Δρ. Χουσεΐν Μουράτ Οζγκέν περιγράφει την κατασκευή ως ένα υβριδικό ταφικό μνημείο. Οι δημιουργοί του συνένωσαν στοιχεία από δύο διαφορετικές ταφικές παραδόσεις, προσαρμόζοντάς τα και τα δύο στο φυσικό τοπίο, αντί να ακολουθήσουν πιστά οποιαδήποτε από τις δύο αρχιτεκτονικές μορφές.

Η ιστορία του τάφου και η σύνδεσή του με το Αδραμύττιο

Ο τάφος βρίσκεται περίπου εννέα χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της αρχαίας πόλης του Αδραμυττίου, νότια του κόλπου του Εδρεμίτου.

Η θέση του σε ένα βραχώδες ύψωμα με θέα σε μια κοιλάδα είναι σημαντική για την κατανόηση της σχέσης του με τους γειτονικούς αγροτικούς οικισμούς.

Ο οικισμός Τσινγκένταρλα (Çingentarla) βρίσκεται σε απόσταση περίπου 656 μέτρων από τον τάφο.

Περίπου δύο χιλιόμετρα στα βόρεια βρίσκεται το Χισάρκαλε (Hisarkale), το οποίο θεωρείται ένα από τα οχυρωματικά σημεία άμυνας που ήλεγχαν τους δρόμους και τις κοιλάδες της περιοχής κατά την Ύστερη Κλασική και την Ελληνιστική περίοδο.

Το Ρεσίτχαρμανγιερι στεκόταν μέσα σε ένα τοπίο αγροτικών οικισμών, καλλιεργήσιμων εκτάσεων και οχυρωμένων τοποθεσιών που συνδέονταν με το αρχαίο Αδραμύττιο. Από τη βραχώδη θέση του με θέα στην κοιλάδα, ο τάφος θα ήταν ορατός στους ανθρώπους που μετακινούνταν στην γύρω ύπαιθρο.

Η τοποθεσία του ενδέχεται να επιλέχθηκε τόσο για να τιμήσει τη μνήμη των νεκρών όσο και για να σηματοδοτήσει την παρουσία τους στο φυσικό τοπίο.

Μια μικρή συλλογή από θραύσματα μελανόμορφης (ή μελανόγραφης) κεραμικής με μαύρο γάνωμα που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών προσφέρει στοιχεία για την ηλικία του τάφου.

Σε συνδυασμό με τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά, αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το μνημείο ανήκει στην Ύστερη Κλασική ή την Πρώιμη Ελληνιστική περίοδο.

Ο Οζγκέν θεωρεί τον 4ο αιώνα π.Χ. ως μια πιθανή χρονολογία, αν και τα διασωθέντα στοιχεία δεν επιτρέπουν έναν ακριβέστερο προσδιορισμό.

Παρόμοιες ταφικές παραδόσεις συναντώνται και αλλού στη βορειοδυτική Ανατολία. Τάφοι γύρω από την Πέργαμο δείχνουν πώς οι ταφικοί τύμβοι ενσωματώνονταν στο φυσικό τοπίο, ενώ παραδείγματα από την κοιλάδα του Κάικου και το Δασκύλειον διαθέτουν θαλάμους με πέτρινα κρεβάτια λαξευμένα απευθείας στον βράχο.

Το Ρεσίτχαρμανγιερι συνδυάζει αυτά τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, συνενώνοντας τρεις λαξευτές ταφικές κλίνες με ένα εξωτερικό που έχει σχεδιαστεί ώστε να μοιάζει με τύμβο.

Τι απομένει από έναν λεηλατημένο τάφο

Πριν από τις ανασκαφές του 2024, το Ρεσίτχαρμανγιερι ήταν μια γνωστή και καταγεγραμμένη αρχαιολογική τοποθεσία.

Ωστόσο, οι παράνομες ανασκαφές είχαν προκαλέσει σοβαρές ζημιές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο επάνω κάλυμμα του τάφου.

Η λαξευμένη στον βράχο οροφή του ταφικού θαλάμου ήταν σε μεγάλο βαθμό σπασμένη, και διάφορα τμήματα των τριών πέτρινων κρεβατιών είχαν υποστεί φθορές.

Ένας λάκκος λεηλασίας, διαμέτρου περίπου 1,15 μέτρων και βάθους 55 εκατοστών, εντοπίστηκε επίσης στο κέντρο του δωματίου.

Λόγω αυτών των παρεμβάσεων, η αρχική ταφική διάταξη έχει σε μεγάλο βαθμό χαθεί.

Παραμένει άγνωστο ποιος είχε ταφεί στον τάφο ή τι είδους πολύτιμα αντικείμενα είχαν αφεθεί εκεί.

Ο ερευνητής εκτιμά ότι η αρχιτεκτονική ποιότητα της κατασκευής ενδέχεται να συνδέεται με υψηλή κοινωνική θέση.

Ωστόσο, χωρίς διατηρημένα ανθρώπινα κατάλοιπα, επιγραφές ή άθικτα κτερίσματα, η ταυτότητα αυτών των ατόμων δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

Παρά ταύτα, οι σωστικές ανασκαφές τεκμηρίωσαν την αρχιτεκτονική ακεραιότητα του τάφου, η οποία προηγουμένως είχε παρερμηνευθεί. Η κλιμακωτή είσοδος, το πέρασμα, ο θάλαμος με τα τρία κρεβάτια και ο εξωτερικός αναλημματικός τοίχος γίνονται πλέον αντιληπτά ως συμπληρωματικά μέρη της ίδιας κατασκευής.