Κακοκαιρία: Πάνω από 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν στη Θάσο την Κυριακή

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Κακοκαιρία στη Θάσο (φωτό αρχείου)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σημαντικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Κυριακή κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, σύμφωνα με το meteo.gr.
  • Το μεγαλύτερο ύψος αθροιστικού υετού καταγράφηκε στη Θάσο ξεπερνώντας τα 170 χιλιοστά, ενώ περισσότερα από 125 χιλιοστά σημειώθηκαν στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους.
  • Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Δευτέρα, παρουσιάζοντας διακυμάνσεις στην ένταση και παύσεις κατά περιόδους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σημαντικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έχουν εκδηλωθεί την Κυριακή κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr.

Και στο Άγιο Όρος

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 17:40 το μεγαλύτερο ύψος αθροιστικού υετού καταγράφηκε στον Λιμένα Θάσου (170 χιλιοστά), ενώ περισσότερα από 125 χιλιοστά στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους.

Τα φαινόμενα παρουσίασαν την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026 ιδιαίτερη έμφαση στο ανατολικό-βορειανατολικό κομμάτι του νησιού. Μέχρι τις 18:00, ο σταθμός στον Λιμένα είχε καταγράψει 171,0 mm και ο σταθμός στην Ποταμιά 170,6 mm. Πρόκειται για πάνω 170 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο στο συγκεκριμένο κομμάτι του νησιού.

Οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Δευτέρα, με διακυμάνσεις στην ένταση, ενώ σε πολλές περιοχές του νησιού τα φαινόμενα θα παρουσιάζουν παύσεις κατά περιόδους.

 

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