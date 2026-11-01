Αυτοπυροβολήθηκε ο σκηνοθέτης Μάικλ Μαν – Είναι εκτός κινδύνου

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Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μάικλ Μαν, σκηνοθέτης, ανάμεσα σε άλλα φιλμ, του “Heat” και του “Τελευταίου των Μοϊκανών”, τραυματίστηκε κατά λάθος από σφαίρα σε σκοπευτήριο στο Λος Άντζελες το Σάββατο.

“Ένα όπλο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος ενώ βρισκόταν στη θήκη του, προκαλώντας ένα επιφανειακό τραύμα στον σκηνοθέτη. Ο Μάικλ Μαν έλαβε τις πρώτες βοήθειες και αναμένεται να πάρει εξιτήριο” από το νοσοκομείο, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπός του.

Ο 83χρονος άνδρας αυτοτραυματίστηκε στο πόδι, σύμφωνα με τον ιστότοπο με ειδήσεις για διασημότητες TMZ και την εφημερίδα Los Angeles Times.

Είναι έμπειρος σκοπευτής

Η αστυνομία του Λος Άντζελες διευκρίνισε ότι το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις τέσσρις το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα) και ότι ο τραυματίας “μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση”.

Το περιστατικό ήταν “ατύχημα”, πρόσθεσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο σκηνοθέτης των ταινιών “Heat” (1995), “Collateral” (2004) , “Ο Τελευταίος των Μοϊκανών” (1992) είναι έμπειρος σκοπευτής, σύμφωνα με το περιβάλλον του.