Μάικλ Μάντσεν: Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο «σκληρός» του Hollywood – Ήταν γνωστός για τους ρόλους του στο «Kill Bill» και το «Reservoir Dogs»

Πέθανε έπειτα από καρδιακή ανακοπή ο ηθοποιός Μάικλ Μάντσεν σε ηλικία 67 ετών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Μάντσεν βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Μαλιμπού το πρωί της Πέμπτης 3 Ιουλίου. Σύμφωνα με το Τμήμα Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες, αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι του ηθοποιού τον βρήκαν αναίσθητο εντός της οικίας και οι διασώστες που κλήθηκαν στο σημείο επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Ο Μάικλ Μάντσεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τους ρόλους του σε ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο, όπως τα «Kill Bill: Vol. 1», «Reservoir Dogs» και «Once Upon a Time in Hollywood». Αυτό αυτούς τους ρόλους προέκυψε και το παρατσούκλι «σκληρός του Hollywood».

Σύμφωνα με τις αρχές του Λος Άντζελες, ο Μάικλ Μάντσεν πέθανε από φυσικά αίτια και δεν υπάρχει καμία υποψία για εγκληματική ενέργεια. Ο μάνατζερ του ηθοποιού, Ρον Σμιθ, ανέφερε ότι ο Μάντσεν πέθανε έπειτα από καρδιακή ανακοπή.

Michael Madsen has passed away at the age of 67. pic.twitter.com/sbfzdaT8YB — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 3, 2025

Οι εκπρόσωποι του ηθοποιού εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία ανέφεραν ότι ο Μάικλ Μάντσεν εργαζόταν το τελευταίο διάστημα με ανεξάρτητους σκηνοθέτες και «περίμενε με ανυπομονησία αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή του»

«Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Μάικλ Μάντσεν έχει κάνει απίστευτη δουλειά στον ανεξάρτητο κινηματογράφο, συμπεριλαμβανομένων των επερχόμενων μεγάλου μήκους ταινιών Resurrection Road, Concessions και Cookbook for Southern Housewives, και ανυπομονούσε πραγματικά για αυτό το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή του. Ο Μάικλ ετοίμαζε επίσης την κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου με τίτλο “Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems”, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της επιμέλειας. Ο Μάικλ Μάντσεν ήταν ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, και θα λείψει σε πολλούς» ανέφερε η ανακοίνωση.