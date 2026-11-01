Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Οι τελευταίες εκκλήσεις των κομμάτων στους ψηφοφόρους – Πού ποντάρουν οι Δημοκράτες και οι Ρεπουμπλικάνοι

Τις τελευταίες εκκλήσεις προς τους ψηφοφόρους κάνουν τα κόμματα των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων, καθώς απομένουν λιγότερες από 48 ώρες για τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι Δημοκρατικοί ποντάρουν στην ακρίβεια και τη διαφθορά, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί επιτίθενται στους Δημοκρατικούς για θέματα που αφορούν την ατζέντα των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Από μια πλευρά, οι Δημοκρατικοί διεξάγουν προεκλογικό αγώνα με θέματα που αφορούν το κόστος διαβίωσης, την ακρίβεια και τη διαφθορά, διαισθανόμενοι ότι πρόκειται για μια δελεαστική ατζέντα, προκειμένου να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο του Κογκρέσου, εφ’ όσον οι δημοσκοπήσεις αποδειχθούν ακριβείς, όπως σημειώνει η Washington Post.

Την ίδια, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί χρησιμοποιούν το οικονομικό τους πλεονέκτημα για να εξαπολύσουν μια πυρετώδη άμυνα την τελευταία στιγμή, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ως «επικίνδυνους» και προειδοποιώντας για φρικαλεότητες πολιτισμικού πολέμου (culture-war) εάν η υποστήριξη προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (GOP) καμφθεί στην κάλπη.

Έπειτα από ένα Σάββατο γεμάτο τηλεφωνικές συμμετοχές σε ψηφιακές συγκεντρώσεις (tele-rallies) σε όλη τη χώρα και τη διοργάνωση ενός πολυτελούς πάρτι για το Χάλογουιν στο ιδιωτικό του κλαμπ Mar-a-Lago, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε την Κυριακή στο προσκήνιο με συγκεντρώσεις στις άλλοτε ασφαλείς «κόκκινες» πολιτείες Κάνσας και Αϊόβα. Να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ακυρώσει αυτές τις συγκεντρώσεις, αλλά τις επαναπρογραμμάτισε αφού δέχθηκε σφοδρή κριτική.

Η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ

Πάντως, τα ποσοστά αποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται σε χαμηλά όλων των εποχών, αλλά οι Ρεπουμπλικανοί εξακολουθούν να τον αντιμετωπίζουν ως τον καλύτερο εκπρόσωπό τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαράξει έναν οδικό χάρτη νίκης για τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους που απαιτεί την προώθηση της εμπιστοσύνης στην οικονομία, την αφοσίωση στην ατζέντα του και την προεκλογική εκστρατεία σαν να ήταν ο ίδιος ο Τραμπ στην κάλπη. Τα αποτυπώματά του βρίσκονται παντού στο πολιτικό τοπίο, από την παρότρυνση προς τις νότιες πολιτείες να χαράξουν νέες εκλογικές περιφέρειες που ευνοούν τους Ρεπουμπλικανούς μέχρι την επιλογή των ίδιων των υποψηφίων για τις μάχες της Βουλής και της Γερουσίας.

Οι Δημοκρατικοί εστίασαν στην φορολογική πολιτική του Τραμπ και τον εν εξελίξει πόλεμο στο Ιράν. Σε συγκέντρωση το Σάββατο στη 2η Εκλογική Περιφέρεια της Βιρτζίνια – όπου η βουλευτής Τζεν Κίγκανς (Ρεπουμπλικανή) εμπλέκεται σε μία από τις πιο αμφίρροπες μάχες της χώρας – η Δημοκρατική υποψήφια και πρώην βουλευτής Ελέιν Λούρια είπε στους εθελοντές να ξεκινήσουν κάθε συζήτηση λέγοντας: «Η Τζεν Κίγκανς ψήφιζε το 100% των φορών μαζί με τον Τραμπ».

Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής Χακίμ Τζέφρις (Δημοκρατικός – Νέα Υόρκη) δήλωσε στους ψηφοφόρους στη συγκέντρωση ότι ο Τραμπ έχει αφήσει πίσω του ένα «νεκροταφείο αθετημένων υποσχέσεων», από τη μείωση των τιμών μέχρι την αποχή από πολέμους.

Εστιάζοντας στο πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Ο Χακίμ Τζέφρις δεσμεύτηκε ότι εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων —γεγονός που πιθανότατα θα τον καταστήσει Πρόεδρο του Σώματος (Speaker)— θα εργαστούν για να ανατρέψουν τις περικοπές του Τραμπ στο πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, Medicaid, να τερματίσουν τον πόλεμο στο Ιράν και να επαναφέρουν τις αυξημένες επιδοτήσεις των ασφαλίστρων του Affordable Care Act (Obamacare). Παράλληλα, υποσχέθηκε να «καταλογίσει ευθύνες στους απατεώνες», περιγράφοντας τη διακυβέρνηση Τραμπ ως μαστιζόμενη από τη μεγαλύτερη «διαφθορά, ακραία συμπεριφορά, παραβίαση νόμων [και] κατάλυση κανόνων που έχουμε δει ποτέ».

Τι υποστηρίζουν οι Ρεπουμπλικάνοι

Ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον (Ρεπουμπλικανός-Λουιζιάνα), πραγματοποιώντας συγκέντρωση στο Μίσιγκαν το Σάββατο μαζί με τον υποψήφιο για τη Γερουσία Μάικ Ρότζερς και τον υποψήφιο για τη Βουλή Μάικλ Μπουσάρντ, δήλωσε στους υποστηρικτές του ότι οι δημοσκοπήσεις κάνουν λάθος και ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα διαψεύσει τη συνηθισμένη τάση κατά την οποία το κόμμα που κατέχει τον Λευκό Οίκο χάνει τη δύναμή του στο Κογκρέσο. Ο Μάικ Τζόνσον περιέγραψε τις εκλογές με σκοτεινούς όρους, προειδοποιώντας για ολέθριες συνέπειες εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν την πλειοψηφία.

«Δεν πρόκειται πλέον να διαφωνούμε για τους οριακούς φορολογικούς συντελεστές. Δεν πρόκειται να συζητάμε για μικροδιαφορές στην εξωτερική πολιτική και τους κανονισμούς», δήλωσε ο Μάικ Τζόνσον. «Θα μιλάμε για το αν θα διατηρήσουμε τη δημοκρατία μας, τα ίδια τα θεμέλια της Αμερικής. Πρόκειται να κατηφορίσουμε αυτόν τον σκοτεινό, επικίνδυνο δρόμο προς τον κομμουνισμό», είπε.

Ο ίδιος, όπως και άλλοι Ρεπουμπλικανοί σε όλη τη χώρα, προσπάθησε να μετατοπίσει την προσοχή των ψηφοφόρων από τις αυξανόμενες τιμές στην ανερχόμενη δύναμη της αριστεράς και του δημοκρατικού σοσιαλισμού εντός του Δημοκρατικού Κόμματος.

«Αυτή είναι μια μάχη ανάμεσα στη σοσιαλιστική, μαρξιστική, κομμουνιστική ιδεολογία και την πίστη στο μέλλον της Αμερικής που οραματίστηκαν οι ιδρυτές της», δήλωσε ο πολιτειακός γερουσιαστής του Τέξας Ταν Πάρκερ (Ρεπουμπλικανός) σε συγκέντρωση στο Φορτ Ουόρθ για τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Γερουσιαστή Κεν Πάξτον. «Αυτός είναι ο αγώνας της ζωής μας».

Με προμετωπίδα την διαφθορά οι Δημοκρατικοί

Οι Δημοκρατικοί, αντίθετα, έχουν αγκαλιάσει ευρέως τη διαφθορά και τη μεταρρύθμιση της κυβερνητικής ηθικής ως νικηφόρο ζήτημα φέτος, αξιοποιώντας το αίσθημα κατά των ελίτ σε μια εποχή που πολλοί ψηφοφόροι δοκιμάζονται οικονομικά. Το Σάββατο, σε συγκέντρωση στο κέντρο του Χιούστον, ο Δημοκρατικός υποψήφιος για τη Γερουσία Τζέιμς Ταλάρικο —τον οποίο ο Πάξτον αποκαλεί συχνά «μαρξιστή»— περιέγραψε τον αντίπαλό του ως διεφθαρμένο και υποταγμένο σε δισεκατομμυριούχους.

«Αυτές οι εκλογές αφορούν το αν θέλετε έναν πολιτικό που βάζει χρήματα στην τσέπη σας ή στη δική του», δήλωσε ο Ταλάρικο εν μέσω χειροκροτημάτων, κατηγορώντας τον Ίλον Μασκ (ο οποίος έχει δαπανήσει τουλάχιστον 446 εκατομμύρια δολάρια για να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές) ότι προσπαθεί να εξαγοράσει την έδρα της Γερουσίας.

Παρόλο που οι Δημοκρατικοί έχτισαν δυναμική στις δημοσκοπήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, οι Ρεπουμπλικανοί τους ξεπέρασαν σε διαφημιστικές δαπάνες στις αμφίρροπες μάχες κάθε εβδομάδα από την Ημέρα Εργασίας (Labor Day) και μετά.

Κατά την τελευταία εβδομάδα πριν από την ημέρα των εκλογών, η συνολική διαφημιστική δαπάνη έφτασε τα 561 εκατομμύρια δολάρια, με τους Ρεπουμπλικανούς να αναλογούν σε 305 εκατομμύρια δολάριακαι τους Δημοκρατικούς σε 256 εκατομμύρια δολάρια.

Η οικονομία παραμένει το κύριο θέμα διαφήμισης και για τα δύο κόμματα. Σχεδόν τα δύο τρίτα των διαφημίσεων που προβλήθηκαν στις αμφίρροπες περιφέρειες την περασμένη εβδομάδα αναφέρονταν σε αυτήν.

Διαφημιστική καμπάνια κατά των τρανς ατόμων

Οι Ρεπουμπλικανοί εξαπέλυσαν επίσης μια επίθεση διαφημίσεων στις γενικές εκλογές εστιασμένη σε ζητήματα σχετικά με τα τρανς άτομα, δαπανώντας 235 εκατομμύρια δολάρια σε διαφημίσεις για τις αμφίρροπες μάχες της Γερουσίας, της Βουλής και των Κυβερνητών σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο, και 32 εκατομμύρια δολάρια μόνο την περασμένη εβδομάδα.

Οι Ρεπουμπλικανοί πίεσαν επίσης τα τρανς ζητήματα στις προεκλογικές τους ομιλίες, ελπίζοντας να επαναλάβουν την επιτυχία του Τραμπ και άλλων, οι οποίοι τα χρησιμοποίησαν για να παρουσιάσουν τους Δημοκρατικούς ως αποκομμένους από την πραγματικότητα στην τελική ευθεία των εκλογών του 2024.

«Για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε μια συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσης των θεσμών της κουλτούρας μας», δήλωσε ο Ζακ Λαν, Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Κυβερνήτης της Αϊόβα, σε προεκλογική εκδήλωση στο Γκρινφιλντ. Αναφέρθηκε στη Δημοκρατική αντίσταση σε νόμους που απαγορεύουν σε τρανς αθλήτριες να αγωνίζονται σε γυναικεία αθλήματα, καθώς και σε αυτούς που ο ίδιος αποκάλεσε απειλές κατά της επιβολής του νόμου, των δίκαιων εκλογών και των ασφαλών συνόρων. «Όλοι θέλουμε να πέσουν οι τιμές», είπε. «Αλλά… αν δεν παλέψουμε σωστά για να διατηρήσουμε αυτά που αγαπάμε εδώ, τότε θα έχουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στα χέρια μας από την ακρίβεια», είπε ο Ζακ Λαν.

Τέτοια θέματα συνεχίζουν να διαπερνούν τις κομματικές προτιμήσεις, προσελκύοντας ορισμένους ανεξάρτητους ψηφοφόρους.

Στο Μέιν, για παράδειγμα, η Σόφι Ρόμπινς δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει ξανά τη Ρεπουμπλικανή Γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς επειδή εναντιώνεται στις θέσεις της Γερουσιαστού για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και τα κέντρα δεδομένων (data centers), ενώ πιστεύει επίσης ότι η Κόλινς βρίσκεται στην εξουσία για πάρα πολύ καιρό.

Η ακτινογραφία των ψηφοφόρων

Ωστόσο, η Σόφι Ρόμπινς – μια 26χρονη μητέρα που μένει στο σπίτι από το Ουαλντόμπορο, η οποία είναι υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά κατά των αμβλώσεων, και η οποία ψήφισε τον Τζο Μπάιντεν το 2020 και τον Τραμπ το 2024 – παραμένει αβέβαιη για τον Δημοκρατικό αντίπαλο της Κόλινς, Τρόι Τζάκσον. Ταυτίζεται με την ανατροφή του στην αγροτική βόρεια περιοχή του Μέιν, αλλά δήλωσε ότι οι κοινωνικές του απόψεις είναι πολύ φιλελεύθερες, ιδιαίτερα στο θέμα των τρανς αθλητριών στα γυναικεία αθλήματα.

Ο Τρόι Τζάκσον, πρώην υλοτόμος, χαιρέτησε τους ψηφοφόρους σε εκδήλωση για το Χάλογουιν (trick-or-treating) στο κέντρο του Πόρτλαντ το απόγευμα του Σαββάτου, ντυμένος ως «στοίβα ξύλων» (αναφερόμενος σε μια επιθετική διαφήμιση εναντίον του) και σπρώχνοντας το μωρό-εγγονή του (ντυμένο με στολή μέλισσας) σε ένα καροτσάκι.

Όποια κι αν είναι τα επιχειρήματα εναντίον του, ο Τζάκσον δήλωσε ότι ο λόγος που θα νικήσει την Κόλινς φέτος είναι επειδή «η οικονομία διαλύει τον κόσμο. Είναι οι δασμοί. Είναι η παιδική μέριμνα. Είναι οι υψηλές τιμές των καυσίμων. Και δεν έχουμε φτάσει καν στα χειρότερα ακόμα».

Η Σόφι Ρόμπινς δήλωσε ότι θα αποφασίσει μέχρι την Τρίτη αν θα ψηφίσει τον Τζάκσον ή αν θα απέχει εντελώς από τη συγκεκριμένη μάχη. «Ίσως γράψω το δικό μου όνομα», είπε.