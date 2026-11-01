Ο σιωπηλός εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας καλά κρατεί – Στο επίκεντρο σπάνιες γαίες και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης

Οι εμπορικοί πόλεμοι του Ντόναλντ Τραμπ έχουν ως επί το πλείστον εξαφανιστεί από τα πρωτοσέλιδα. Οι φόβοι για νέους δασμούς αναζωπυρώνονται που και που, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος εκτροχιάζεται και απειλεί να διακόψει το αμερικανικό εμπόριο με χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν ελλειμματικό ισοζύγιο, εκτός εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve) μειώσει τα επιτόκια.

Ωστόσο, η αίσθηση ότι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου οδεύουν ολοταχώς προς μια ανοιχτή οικονομική ανάφλεξη έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα σε σύγκριση με άλλους, πιο έκδηλους φόβους ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει τέλος στην αμερικανική δημοκρατία, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας καταστρέψει όλους και άλλα παρόμοια.

Βέβαια, αυτή η αίσθηση ηρεμίας είναι παραπλανητική. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο κόσμος βαδίζει προς έναν οικονομικό πόλεμο δυνητικά επικών διαστάσεων. Έναν πόλεμο που, όπως δείχνει η ιστορία, θα μπορούσε κάλλιστα να μετατραπεί σε πραγματική πολεμική σύγκρουση.

Η ανακωχή που επιτεύχθηκε μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου πέρυσι στην κλιμακούμενη εμπορική τους διαμάχη και η οποία παρατάθηκε έως τον ερχόμενο Ιανουάριο, μείωσε την ένταση ανάμεσα στα δύο μέρη: έβαλε τέλος στην κλιμάκωση των εκατέρωθεν δασμών («οφθαλμόν αντί οφθαλμού») και άνοιξε την πόρτα για μια μελλοντική, μη καθορισμένη ακόμη, εμπορική συμφωνία.

Ωστόσο, ούτε η Κίνα, ούτε οι ΗΠΑ έχουν πράξει το παραμικρό για να εδραιώσουν αμοιβαίες διαβεβαιώσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν το ξέσπασμα νέων εχθροπραξιών. Αντίθετα, και οι δύο πλευρές είναι αφοσιωμένες στο πώς θα αποκτήσουν το πάνω χέρι στον επόμενο γύρο, ο οποίος φαντάζει αναπόφευκτος, σε μια αντιπαράθεση που και οι δύο ορίζουν ως προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας, θεμελιώδη για την εξασφάλιση οικονομικής, τεχνολογικής και στρατιωτικής υπεροχής.

Αυτή η νέα κούρσα εξοπλισμών διαφέρει από εκείνες του παρελθόντος. Αντί να κατασκευάζουν όπλα για να ανατινάξουν ο ένας τον άλλον, η Κίνα και οι ΗΠΑ εστιάζουν στην εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων από τις οποίες εξαρτώνται, καθώς και στο πώς θα περιορίσουν – και, αν φτάσουν τα πράγματα στα άκρα, πώς θα «παραλύσουν» – τις εφοδιαστικές αλυσίδες που είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και τεχνολογική πρόοδο του αντιπάλου τους.

Οι παράλληλες αυτές στρατηγικές χρονολογούνται τουλάχιστον από την πανδημία του Covid-19, όταν ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε το έθνος να «ενισχύσει την εξάρτηση των διεθνών αλυσίδων παραγωγής από την Κίνα, δημιουργώντας μια ισχυρή δυνατότητα αντίμετρων και αποτροπής απέναντι σε ξένους που θα διέκοπταν τεχνητά τον εφοδιασμό [προς την Κίνα]».

Στην αρχή της θητείας της διακυβέρνησης Μπάιντεν, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν διατύπωσε τους αμερικανικούς στόχους: τον περιορισμό της πρόσβασης της Κίνας σε ένα στενό φάσμα προηγμένων τεχνολογιών με στρατιωτικές εφαρμογές, χωρίς παράλληλα να ανατραπεί η παγκόσμια οικονομική τάξη. Περιέγραψε αυτή τη στρατηγική ως τη δημιουργία μιας «μικρής αυλής» απαγορευμένης τεχνολογίας, περιτριγυρισμένης από έναν «ψηλό φράχτη» εμπορικών και επενδυτικών ελέγχων.

Μέχρι σήμερα, η σύγκρουση έχει ξεπεράσει τα όρια αυτών των αρχικών αιτιολογιών. Οι περιορισμοί στις εξαγωγές αμερικανικής τεχνολογίας, τις επενδύσεις και τις μεταφορές τεχνολογίας προς την Κίνα έχουν πολλαπλασιαστεί την τελευταία πενταετία. Και δεν πλήττουν μόνο τις στρατιωτικές δυνατότητες της Κίνας, αλλά επιβραδύνουν την τεχνολογική της πρόοδο εν γένει. Παράλληλα, η αλόγιστη επιβολή δασμών από τον Τραμπ δεν βοηθά την κατάσταση.

Ο πόλεμος για τις σπάνιες γαίες

Η Κίνα, από την άλλη πλευρά, γίνεται όλο και πιο διεκδικητική, αξιοποιώντας τη συντριπτική της κυριαρχία στην προμήθεια κρίσιμων ορυκτών που είναι απαραίτητα για βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, τόσο για πολιτική όσο και για στρατιωτική χρήση. Πέρυσι, η Κίνα εξέπληξε τη διακυβέρνηση Τραμπ στραγγαλίζοντας τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και μαγνητών που κατασκευάζονται από αυτές, ως αντίποινα για τους αμερικανικούς δασμούς και τις προσπάθειες περιορισμού της πρόσβασης της Κίνας σε ημιαγωγούς υψηλής τεχνολογίας και στις μηχανές λιθογραφίας που απαιτούνται για την κατασκευή τους.

Αν και έχει χαλαρώσει ορισμένους από αυτούς τους ελέγχους, διατηρεί πολλούς άλλους περιορισμούς. Παρότι επιβλήθηκαν σε μεγάλο βαθμό ως αντίποινα για τις αμερικανικές ενέργειες, έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να πλήξουν άλλες χώρες λόγω διαφόρων πολιτικών που δεν αρέσουν στο Πεκίνο. Το διακύβευμα είναι υψηλό. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) έχει εκτιμήσει ότι εάν η Κίνα απέκλειε την πρόσβαση των ΗΠΑ και της Ευρώπης σε μαγνήτες σπάνιων γαιών, αυτό θα μπορούσε να κοστίσει στις οικονομίες τους περίπου 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως.

Πού οδηγείται λοιπόν ο πόλεμος των εφοδιαστικών αλυσίδων από εδώ και πέρα; Η διακυβέρνηση Τραμπ διοχετεύει εκατοντάδες εκατομμύρια σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων ορυκτών, ελπίζοντας να καλύψει το προβάδισμα της Κίνας. Παράλληλα, διπλασιάζει τις προσπάθειες να περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας σε ημιαγωγούς αιχμής και να της απαγορεύσει την αγορά του εξοπλισμού που απαιτείται για την παραγωγή τους.

Περιορίζει η Κίνα τις εξαγωγές σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογία ηλιακής ενέργειας

Η Κίνα, από την άλλη πλευρά, έχει ανακοινώσει σειρά περιορισμών στις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας, που καλύπτουν τομείς όπως τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και η τεχνολογία ηλιακής ενέργειας. Επιπλέον, έχει απειλήσει να τιμωρήσει χώρες που προσπαθούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις δικές της πρώτες ύλες ορυκτών.

Ελπίζει κανείς ότι υπάρχει ένας δρόμος προς μια ειρηνική συνεννόηση; Αυτό πιθανότατα θα απαιτούσε μια κοινή αντίληψη για το τι συνιστά νόμιμο κίνδυνο εθνικής ασφάλειας που να δικαιολογεί μέτρα αποκλεισμού εφοδιαστικών αλυσίδων. Ο επανακαθορισμός της «αυλής» είναι ουσιαστικός. Οι τριβές του συνηθισμένου εμπορίου δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με όρους πολεμικής προετοιμασίας.

Η Κίνα πιθανότατα θα κυριαρχήσει στις τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας —ειδικά στη βιομηχανία ηλιακής ενέργειας— στο προβλεπτό μέλλον. Ίσως επίσης να κυριαρχήσει και στη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτό μπορεί να ενοχλεί στις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον, αλλά δεν αξίζει έναν πόλεμο. Η Κίνα, από την άλλη, θα πρέπει να αποδεχθεί ότι η μερκαντιλιστική οικονομική της στρατηγική δεν είναι βιώσιμη για τον υπόλοιπο κόσμο. Ο συνδυασμός τεράστιας αύξησης των εξαγωγών με μηδενική αύξηση των εισαγωγών δεν μπορεί να διατηρηθεί.

Τα διδάγματα από την εποχή της λήξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται εφικτά. Κι όμως, οι πιθανότητες να παραμείνει η παγκόσμια οικονομία σε κατάσταση ειρήνης φαντάζουν μηδαμινές. Μπορεί κανείς να θυμηθεί τις προσπάθειες των δυνάμεων του Άξονα να καταλάβουν εδάφη, καθώς η Κοινωνία των Εθνών περιόριζε την πρόσβασή τους σε πρώτες ύλες στα αρχικά στάδια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ή τον αποκλεισμό των πωλήσεων αμερικανικού παλιοσίδηρου (scrap) και πετρελαίου στην Ιαπωνία από τον Φραγκλίνο Ρούζβελτ, που πιθανότατα συνέβαλε στη decision του Τόκιο να επιτεθεί στο Περλ Χάρμπορ. Σήμερα, τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, τα υποβρύχια και οι πύραυλοι χρησιμοποιούν μαγνήτες σπάνιων γαιών. Τι θα συνέβαινε αν η Κίνα διέκοπτε την πρόσβαση σε αυτά τα υλικά;

Η στιγμή είναι παράξενη. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που το εμπόριο προτεινόταν ως το πιο ισχυρό εργαλείο για την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης, χτίζοντας μια αμοιβαία εξάρτηση θετικού αθροίσματος μεταξύ των εθνών. Αυτό τελείωσε. Η αλληλεξάρτηση έχει μετατραπεί σε ευαλωτότητα. Καθώς η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μάχονται για το ποιος θα ελέγξει την τεχνολογία της επόμενης γενιάς, το εμπόριο έχει μετατραπεί σε θέατρο πολέμου.

Πηγή: The Guardian