ΗΠΑ-Κίνα: Τι περιλαμβάνει η συμφωνία-πλαίσιο για σπάνιες γαίες, σόγια και δασμούς ενόψει της συνάντησης Τραμπ και Σι

Ανώτατοι οικονομικοί αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας κατέληξαν την Κυριακή σε ένα πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας που θα οριστικοποιηθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Η συμφωνία αυτή προβλέπει την αναστολή της επιβολής αυξημένων αμερικανικών δασμών και των κινεζικών ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, καθώς και την επανέναρξη των πωλήσεων αμερικανικής σόγιας προς την Κίνα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι κατέληξε σε ένα «πολύ ουσιαστικό πλαίσιο» (συμφωνίας) με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ το οποίο θα αποτρέψει τους αμερικανικούς δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα και επιτυγχάνει τη χρονική αναβολή ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα.

Τι αποκάλυψε για την καταρχήν συμφωνία ο Μπέσεντ

Ο Μπέσεντ είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Meet the Press” του τηλεοπτικού δικτύου NBC ότι το πλαίσιο που επιτεύχθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας θα επιτρέψει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να συζητήσουν περαιτέρω εμπορική συνεργασία την ερχόμενη εβδομάδα. Η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει πιο ισορροπημένο εμπόριο ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, αγορές από την Κίνα αμερικανικής σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων και έλεγχο της αμερικανικής κρίσης φαινταλύνης.

Ο Μπέσεντ τόνισε πως περιμένει ότι η Κίνα θα επαναλάβει τις αγορές αμερικανικής σόγιας σε σημαντικές ποσότητες για αρκετά χρόνια και ότι θα καθυστερήσει για έναν χρόνο το διευρυμένο καθεστώς αδειών για τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και θα το επανεξετάσει, έπειτα από δύο ημέρες εμπορικών συνομιλιών στη Μαλαισία.

Απαντώντας σε ερώτηση αν περιμένει ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν με την απειλή δασμών 100% στα κινεζικά προϊόντα, ο Μπέσεντ είπε; «Όχι, και επίσης περιμένω ότι θα πάρουμε κάποιους είδους χρονική αναβολή στους ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών που είχαν συζητήσει οι Κινέζοι». Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι οι τελικοί όροι θα αποφασιστούν από τους δύο ηγέτες.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στην εκπομπή “Face the Nation” του τηλεοπτικού δικτύου CBS πως οι αγορές σόγιας θα είναι σημαντικές. Μιλώντας στην εκπομπή “This Week” του ABC, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών είπε ακόμη ότι όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ ανακοινώσουν μια εμπορική συμφωνία την ερχόμενη Πέμπτη, οι Αμερικανοί καλλιεργητές σόγιας «θα αισθανθούν πολύ ωραία σχετικά με αυτό που συμβαίνει, αυτή την εποχή και τις επόμενες εποχές για αρκετά χρόνια».

Ο Μπέσεντ είπε επίσης στο “Face the Nation” πως οι λεπτομέρειες μιας συμφωνίας για μεταβίβαση της κινεζικής ιδιοκτησίας εφαρμογής βίντεο TikTok στον έλεγχο των ΗΠΑ επιλύθηκαν και ότι ο Τραμπ και ο Σι θα μπορέσουν να «ολοκληρώσουν» τη συναλλαγή την ερχόμενη εβδομάδα.

Τι λέει το Πεκίνο

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Κίνας για το εμπόριο, ο Λι Τσενγκάνγκ, ανέφερε πως οικονομικοί αξιωματούχοι από την Κίνα και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε μια αρχική συναίνεση σε ένα φάσμα θεμάτων που περιλαμβάνει την παράταση της εμπορικής εκεχειρίας τους, τη φαιντανύλη και εξαγωγικούς ελέγχους. «Η αμερικανική στάση ήταν σκληρή», είπε, «αλλά είχαμε έντονες, εποικοδομητικές διαβουλεύσεις, αναζητώντας λύσεις και ρυθμίσεις για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανησυχίες».

Ο Λι, μαζί με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ, είχαν συνομιλίες με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και τον Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το Εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ για την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Την Πέμπτη η συνάντηση Τραμπ – Σι

Οι Τραμπ και Σι αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη, στο περιθώριο της συνόδου του Οικονομικού Φόρουμ Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στο Γκιεονγκτζού της Νότιας Κορέας, για να επικυρώσουν τους όρους της συμφωνίας. Αν και ο Λευκός Οίκος έχει επιβεβαιώσει επισήμως την πολυαναμενόμενη συνάντηση, το Πεκίνο δεν έχει ακόμη κάνει σχετική ανακοίνωση.

«Πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο πλαίσιο για να συζητήσουν οι ηγέτες την Πέμπτη», δήλωσε ο Μπέσεντ στους δημοσιογράφους, μετά τις συνομιλίες του με τον Αμερικανό εμπορικό εκπρόσωπο Τζέιμις Γκρίερ και τους Κινέζους αξιωματούχους Χε Λιφένγκ και Λι Τσενγκγκάνγκ — την πέμπτη δια ζώσης συνάντηση από τον Μάιο.

Από την πλευρά του, ο Γκρίερ ανέφερε στο Fox News Sunday ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αναστείλουν ορισμένα τιμωρητικά μέτρα και βρήκαν «έναν δρόμο προς τα εμπρός που θα μας επιτρέψει μεγαλύτερη πρόσβαση στις σπάνιες γαίες της Κίνας και θα συμβάλλει στην εξισορρόπηση του εμπορικού ελλείμματός μας με αυξημένες εξαγωγές από τις ΗΠΑ».

Ο Τραμπ έφτασε την Κυριακή στη Μαλαισία για τη σύνοδο της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης περιοδείας του στην Ασία, η οποία θα κορυφωθεί με τη συνάντησή του με τον Σι την Πέμπτη στη Νότια Κορέα.

Μετά τις συνομιλίες, ο Τραμπ ήταν αισιόδοξος, δηλώνοντας: «Πιστεύω ότι θα έχουμε συμφωνία με την Κίνα».

Ο Τραμπ είχε απειλήσει με νέους δασμούς 100% στα κινεζικά προϊόντα και άλλα εμπορικά μέτρα από την 1η Νοεμβρίου, ως απάντηση στους κινεζικούς ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και μαγνητών.

Οι δύο χώρες είχαν ήδη αποσύρει τους περισσότερους από τους τριψήφιους δασμούς στα προϊόντα τους στο πλαίσιο της τρέχουσας εμπορικής ανακωχής, η οποία εκπνέει στις 10 Νοεμβρίου.