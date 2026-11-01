Ουαλία: Βίντεο αποτυπώνει τη βία αστυνομικών εις βάρος 12χρονου αγοριού για να του κατασχέσουν το ηλεκτρικό πατίνι

Ένα πρωτοφανές περιστατικό υπέρμετρης αστυνομικής βίας, σε βάρος ενός ανήλικου παιδιού, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Μεγάλη Βρετανία, φέρνοντας τις αρχές της Νότιας Ουαλίας, αντιμέτωπες με τη γενική κατακραυγή.

Το υλικό που καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή που τρεις αστυνομικοί ακινητοποιούν βίαια στο έδαφος έναν 12χρονο μαθητή, ο οποίος φορούσε ακόμα τις πιτζάμες του, προκειμένου να του κατασχέσουν το ηλεκτρικό πατίνι. Το περιστατικό κατέληξε στη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, ενώ η τοπική κοινωνία ζητά άμεση απόδοση ευθυνών.

Το χρονικό της σύγκρουσης και το επίμαχο βίντεο

Το συμβάν εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Pontardawe, στην κοιλάδα του Swansea. Ο 12χρονος Zain Evans βρισκόταν μαζί με φίλους του σε ένα εγκαταλελειμμένο παρεκκλήσι, έχοντας μαζί το ηλεκτρικό του πατίνι.

Σύμφωνα με το οπτικοακουστικό υλικό, ο ανήλικος, φορώντας παντελόνι πιτζάμας Hello Kitty, φούτερ και κράνος, αρχικά συνεργάζεται, βοηθώντας μια γυναίκα αστυνομικό να κουβαλήσει το πατίνι μέσα από ένα στενό πέρασμα.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ένας φίλος του Zain ανέφερε πως το πατίνι δεν χρησιμοποιούνταν αλλά απλώς το έσερναν με τα πόδια, με την αστυνομικό να απαντά ειρωνικά: «Έλα τώρα, δεν γεννήθηκα χθες. Σταμάτα τα ψέματα».

Όταν ο 12χρονος μπήκε μπροστά στο όχημα διαμαρτυρόμενος ότι δεν πρέπει να του το πάρουν γιατί έχει σχολείο, ένας άλλος αστυνομικός τον διέταξε να απομακρυνθεί. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο ένστολος τον άρπαξε από πίσω, ανακοινώνοντάς του πως βρίσκεται υπό σύλληψη.

«Άκουσα το κόκαλο να κάνει κρακ» – Η οργή της μητέρας

Οι εικόνες που ακολούθησαν αποτυπώνουν απόλυτη αγριότητα: οι δύο αστυνομικοί έσπρωξαν το αγόρι πάνω σε μεταλλικά κάγκελα και το πέταξαν με τη βία στο έδαφος, ενώ εκείνο ούρλιαζε τρομοκρατημένο εκλιπαρώντας:

«Όχι, σας παρακαλώ!».

Οι αστυνομικοί φέρονται να τράβηξαν τα χέρια του πίσω από την πλάτη με τόση δύναμη, ώστε ο 12χρονος δήλωσε πως άκουσε έναν χαρακτηριστικό ήχο («ποπ») στην άρθρωση, προτού του περάσουν χειροπέδες.

Η μητέρα του, Emily Evans, η οποία έτυχε να περνά με το αυτοκίνητό της εκείνη ακριβώς τη στιγμή, αντίκρισε έντρομη το παιδί της καρφωμένο στο έδαφος πάνω σε σπασμένα γυαλιά. Ο Zain διακομίστηκε την επόμενη ημέρα στο νοσοκομείο του Port Talbot, όπου του τοποθετήθηκε νάρθηκας στο χέρι λόγω μυϊκής κάκωσης, ενώ έφερε και τραύματα στα πόδια.

«Αυτό που έγινε με διέλυσε ψυχικά. Αν τα παιδιά μου κάνουν λάθος, τιμωρούνται, αλλά αυτό που έκανε η αστυνομία ξεπερνά κάθε όριο», δήλωσε η μητέρα, επισημαίνοντας ότι το πατίνι δεν οδηγούνταν καν, καθώς είχε χαλάσει και το πήγαιναν σε φίλο για επισκευή.

Εσωτερική έρευνα και αναπάντητα ερωτήματα

Εκτός από το πατίνι και το κινητό του 12χρονου, οι Αρχές κατέσχεσαν το τηλέφωνο του φίλου του, ενώ την επομένη προχώρησαν στην κατάσχεση ενός ακόμη πατινιού από το αγρόκτημα της οικογένειας του δεύτερου ανηλίκου. Η μητέρα καταγγέλλει επίσης απόλυτο κομφούζιο στις διαδικασίες, καθώς ο χώρος φύλαξης στον οποίο παραπέμφθηκε δεν είχε καμία καταγραφή των κατασχεθέντων οχημάτων.

Από την πλευρά της, η Αστυνομία της Νότιας Ουαλίας (South Wales Police), εξέδωσε ανακοίνωση, ισχυριζόμενη ότι οι άνδρες της επενέβησαν για ύποπτο περιστατικό φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος επειδή υπήρχε η υπόνοια ότι χρησιμοποιούνταν παράνομα.

Αναγνωρίζοντας τις σφοδρές αντιδράσεις και το κύμα οργής που προκάλεσε η δημοσιοποίηση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ηγεσία της υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο Τμήμα Επαγγελματικών Προτύπων (Professional Standards Department) για επίσημο πειθαρχικό έλεγχο σχετικά με τη νομιμότητα και τη σκληρότητα της χρήσης βίας.