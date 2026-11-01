“Χωριάτικο”: Επί 118 ημέρες παρακολουθούσε το ελληνικό FBI το κύκλωμα – Δείτε βίντεο

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Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» εξασφάλισε το EΡΤnews.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που παρουσιάζει ο αστυνομικός συντάκτης του ΕΡΤnews, Γιώργος Γεραφέντης, ο 57χρονος αρχηγός τον περασμένο Ιούλιο, κάθεται στο ίδιο τραπέζι σε γνωστό εστιατόριο της Ρόδου, με τον«”μπροστινό» των επιχειρήσεών του στο νησί των Ιπποτών, και με την υπεύθυνη του καταστήματος.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, συνομίλησαν για μεγάλο χρονικό, καθισμένοι στο τραπέζι του καταστήματος πάνω στο οποίο υπήρχαν φάκελοι αλληλογραφίας, χωρίς όμως να είναι εφικτή η διακρίβωση του περιεχομένου της.

Επαφές με παράγοντες στη Ρόδο

Στις άλλες δύο φωτογραφίες, αποτυπώνονται στενοί συνεργάτες του 57χρονου προφυλακισμένου επιχειρηματία με τοπικούς παράγοντες της Ρόδου, για τους οποίους τα στοιχεία πιθανής εμπλοκής του στο κύκλωμα, θα αξιολογηθούν στο στάδιο της ανάκρισης.

Εκατοντάδες είναι τα φωτογραφικά κλικ από την παρακολούθηση 118 ημερών, μελών της συμμορίας του «Mr. Χωριάτικου» συμπεριλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία που ξεπερνά τις 4.000 σελίδες.

Η φυσική παρακολούθηση των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών του ελληνικού FBI ξεκινάει στις 21 Μαΐου και τελειώνει στις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων

Σε αυτές τις παρακολουθήσεις είναι εμφανείς οι προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων και «μετακομίσεις», οι οποίες ξεκινούν με τις οδηγίες του 57χρονου «Αφεντικού» από τον περασμένο Μάιο, όταν ενημερώνεται από ένστολο για τις αστυνομικές έρευνες που αφορούν τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Ο 57χρονος αρχηγός, την τελευταία στιγμή συνελήφθη στα Γιάννενα, καθώς σχεδίαζε μέσω Αλβανίας να ταξιδέψει για το Ντουμπάι, ώστε να μη συλληφθεί από την Ελληνική Αστυνομία.