Γκραν Πρι Μεξικού: Σοβαρό ατύχημα με θύμα τον Μπότας – Διακόπηκε για μισή ώρα ο αγώνας – Δείτε βίντεο

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Αθλητισμός

ΜΠΟΤΑΣ
Η Cadillac του Βάλτερι Μπότας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό ατύχημα έλαβε χώρα στο Γκραν Πρι του Μεξικού, όταν ο Βάλτερι Μπότας έχασε τον έλεγχο της Cadillac και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες. Η σύγκρουση προκάλεσε την προσωρινή διακοπή του αγώνα με κόκκινη σημαία για περίπου μισή ώρα.
  • Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο Φινλανδός οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το μονοθέσιο και μεταφέρθηκε προληπτικά στο ιατρικό κέντρο της πίστας για εξετάσεις.
  • Μετά την επανεκκίνηση, ο Μαξ Φερστάπεν διατήρησε την πρώτη θέση, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον και ο Κίμι Αντονέλι πέρασαν τον Σαρλ Λεκλέρ, τερματίζοντας στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.

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Σοβαρό ατύχημα έλαβε χώρα στο Γκραν Πρι του Μεξικού στη Φόρμουλα 1, την Κυριακή, όταν ο Βάλτερι Μπότας έχασε τον έλεγχο της Cadillac και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες. Η σύγκρουση προκάλεσε την προσωρινή διακοπή του αγώνα με κόκκινη σημαία, ενώ η αγωνιστική δράση συνεχίστηκε ύστερα από περίπου 30 λεπτά.

Το ατύχημα συνέβη στον 45ο γύρο, όταν έσπασε η μπροστινή αριστερή ανάρτηση του μονοθεσίου του Φινλανδού οδηγού, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να καταλήξει με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπαριέρες της πίστας.

Η Cadillac υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ η σύγκρουση προκάλεσε φθορές και στα προστατευτικά της πίστας.

Κατάφερε να βγει από το μονοθέσιο

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, ο Μπότας κατάφερε να βγει μόνος του από το μονοθέσιο και μεταφέρθηκε προληπτικά στο ιατρικό κέντρο της πίστας για εξετάσεις.

Αρχικά, η διεύθυνση του αγώνα έδωσε εντολή για την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας. Ωστόσο, στον 46ο γύρο αποφασίστηκε η διακοπή με κόκκινη σημαία, προκειμένου να απομακρυνθεί η κατεστραμμένη Cadillac και να επισκευαστούν οι μπαριέρες.

Τη στιγμή της διακοπής, επικεφαλής του αγώνα ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, με τον Σαρλ Λεκλέρ στη δεύτερη θέση, τον Λιούις Χάμιλτον στην τρίτη και τον Κίμι Αντονέλι στην τέταρτη.

Οι οδηγοί επέστρεψαν στα πιτ, ενώ τα συνεργεία της πίστας εργάστηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, ο αγώνας επανεκκίνησε, με τον Φερστάπεν να διατηρεί την πρώτη θέση. Ο Χάμιλτον κατάφερε να προσπεράσει τον Λεκλέρ και να ανέβει δεύτερος, ενώ στη συνέχεια ο Αντονέλι πέρασε επίσης τον Μονεγάσκο οδηγό της Ferrari, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση.

Η μάχη συνεχίστηκε με τον Φερστάπεν στην κορυφή, τον Χάμιλτον να τον καταδιώκει και τον Αντονέλι να διεκδικεί ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα στη μάχη του παγκόσμιου πρωταθλήματος.

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