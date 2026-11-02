Φόρμουλα 1: Έγραψε ιστορία ο Κίμι Αντονέλι – Έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής – Δείτε βίντεο

Στο Γκραν Πρι του Μεξικού της Φόρμουλα 1 γράφτηκε ιστορία, καθώς στην πίστα “Ερμάνος Ροντρίγκεζ” στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής για το 2026 ο νεότερος στην ιστορία, ο Κίμι Αντονέλι. Ο 20χρονος Ιταλός της Mercedes, ο οποίος τερμάτισε τρίτος στον αγώνα, έγινε ο μικρότερος σε ηλικία οδηγός ο οποίος κατακτά τον τίτλο, σπάζοντας κατά τρία χρόνια το προηγούμενο ρεκόρ το οποίο κατείχε ο Γερμανός Σεμπάστιαν Φέτελ.

Νικητής του αγώνα, που ολοκληρώθηκε σε δύο «δόσεις» λόγω διακοπής με κόκκινη σημαία, αναδείχτηκε ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τον «εμφύλιο» των οδηγών της Ferrari στην πρώτη εκκίνηση για να βρεθεί μπροστά τους μετά το πρώτο pit stop και την ποινή του Σαρλ Λεκλέρ. Ο Ολλανδός άντεξε στην πίεση του Λούις Χάμιλτον στο τέλος για να φτάσει στην 4η φετινή του νίκη, αφήνοντας τον οργισμένο από όσα συνέβηκαν με τον ομόσταβλό του Βρετανό της Ferrari στη 2η θέση.

Ο Χάμιλτον εκκίνησε καλά από την pole position και διατήρησε την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή, με τον Λεκλέρ πίσω του. Η μεταξύ τους μάχη, όμως, συνεχίστηκε μέχρι τη στροφή 4, όπου ο Μονεγάσκος επιχείρησε να περάσει από την εξωτερική.

Τιμωρήθηκε ο Ράσελ

Οι δύο Ferrari βρέθηκαν εκτός πίστας, με τον Λεκλέρ να κόβει τη στροφή 5 και να επιστρέφει επικεφαλής. Ο Χάμιλτον, που ολοκλήρωσε τη στροφή, έχασε θέση και από τον Φερστάπεν, υποχωρώντας τρίτος. Οι αγωνοδίκες επέβαλαν ποινή πέντε δευτερολέπτων στον Λεκλέρ, απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βρετανού.

Πιο πίσω, ο Τζορτζ Ράσελ χτύπησε τον Ιζάκ Χατζάρ στη στροφή 6, προκαλώντας την περιστροφή του μονοθεσίου του. Ο οδηγός της Mercedes τιμωρήθηκε με δέκα δευτερόλεπτα, δυσκολεύοντας από νωρίς τη δική του προσπάθεια.

Μετά τον επεισοδιακό πρώτο γύρο, ο αγώνας απέκτησε πιο σταθερό ρυθμό, με την υπερθέρμανση να δυσκολεύει τους οδηγούς που ακολουθούσαν άλλα μονοθέσια. Οι δύο Aston Martin εγκατέλειψαν στον έβδομο γύρο.

Ο Φερστάπεν είχε διαφοροποιήσει τη στρατηγική του από την εκκίνηση, επιλέγοντας τη μέση γόμα, ενώ σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί της πρώτης δεκάδας ξεκίνησαν με τη μαλακή.

Ο Όσκαρ Πιάστρι άνοιξε τον κύκλο των pit stop των πρωτοπόρων στον 26ο γύρο και έναν γύρο αργότερα ακολούθησαν οι Λεκλέρ και Φερστάπεν. Ο οδηγός της Ferrari εξέτισε την ποινή του και πέρασε στη μέση γόμα, ενώ ο Ολλανδός τοποθέτησε τη μαλακή και βρέθηκε μπροστά του.

Ο Χάμιλτον σταμάτησε στον επόμενο γύρο, αλλά επέστρεψε πίσω από τον ομόσταβλό του. Ο Ράσελ πραγματοποίησε το δικό του pit stop στον 33ο γύρο, εκτίοντας παράλληλα την ποινή των δέκα δευτερολέπτων, με τον Λάντο Νόρις να κερδίζει θέση απέναντί του μετά τη δική του αλλαγή ελαστικών.

Leclerc and Verstappen both head to the pits… 👀 The Ferrari driver serves his penalty and Verstappen takes the position! 😱 #F1 #MexicoGP | LAP 28/71 https://t.co/GpTeWcjjyM — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Το ατύχημα Μπότας

Ο Αντονέλι παρέτεινε περισσότερο από όλους τους πρωτοπόρους το πρώτο του stint και βρέθηκε προσωρινά επικεφαλής. Μπήκε τελικά στα pit στον 43ο γύρο, επιστρέφοντας τέταρτος. Η χρονική στιγμή αποδείχθηκε άτυχη για τον Ιταλό, καθώς αμέσως μετά το ατύχημα του Βάλτερι Μπότας άλλαξε τα δεδομένα.

Η εμπρός αριστερή ανάρτηση της Cadillac του Μπότας υποχώρησε στην πρώτη στροφή, στέλνοντας τον Φινλανδό με ταχύτητα στις μπαριέρες. Ο Μπότας βγήκε στη συνέχεια από το μονοθέσιο και απομακρύνθηκε περπατώντας, εμφανίζοντας ελαφρά χωλότητα.

Αρχικά εμφανίστηκε το αυτοκίνητο ασφαλείας, δίνοντας την ευκαιρία για αλλαγές ελαστικών. Στον 45ο γύρο, όμως, ο αγώνας διακόπηκε με κόκκινη σημαία, προκειμένου να επισκευαστούν οι μπαριέρες.

Η διακοπή διήρκεσε περίπου 40 λεπτά. Για την επανεκκίνηση από στάση, ο Φερστάπεν βρέθηκε στην πρώτη θέση, μπροστά από τους Λεκλέρ, Χάμιλτον, Αντονέλι και Νόρις, με όλους τους οδηγούς να επιλέγουν μαλακά ελαστικά.

Στη δεύτερη εκκίνηση, ο Φερστάπεν διατήρησε την πρωτοπορία, αλλά ο Χάμιλτον έφυγε εξαιρετικά, πέρασε τον Λεκλέρ και απείλησε τον οδηγό της Red Bull στην προσέγγιση της πρώτης στροφής. Ο Ολλανδός κράτησε τη θέση του, με τις δύο Ferrari να ακολουθούν.

Στον επόμενο γύρο, ο Αντονέλι πέρασε τον Λεκλέρ και ανέβηκε τρίτος, εξασφαλίζοντας θέση στο βάθρο σε έναν αγώνα που θα ολοκλήρωνε τη διαδρομή του προς τον τίτλο. Πιο πίσω, ο Όλιβερ Μπέρμαν εγκατέλειψε μετά από χτύπημα του Νίκο Χούλκενμπεργκ, για το οποίο ο Γερμανός τιμωρήθηκε.

Ο Φερστάπεν βρέθηκε υπό διερεύνηση στον 50ό γύρο για ενδεχόμενη λανθασμένη τοποθέτηση στην επανεκκίνηση, αλλά οι αγωνοδίκες δεν επέβαλαν ποινή. Στην πίστα, κατάφερε να ανοίξει διαφορά μεγαλύτερη του ενός δευτερολέπτου από τον Χάμιλτον, κρατώντας τον εκτός της δυνατότητας ενεργοποίησης του overtake mode.

Το προβάδισμα αυτό χάθηκε στον 59ο γύρο, όταν ο Άρβιντ Λίντμπλαντ είχε επαφή με τον Πιάστρι και προσέκρουσε στις μπαριέρες της δεύτερης στροφής, προκαλώντας νέα είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας.

Το αυτοκίνητο ασφαλείας αποχώρησε στο τέλος του 62ου γύρου, αφήνοντας εννέα γύρους αγώνα. Ο Φερστάπεν επέλεξε να επιταχύνει στην έξοδο του τμήματος του σταδίου, αλλά ο Χάμιλτον παρέμεινε κοντά του και διατήρησε την πίεση μέχρι το τέλος.

Ο Βρετανός δεν κατάφερε να βρεθεί σε θέση για την αποφασιστική επίθεση και ο Φερστάπεν πήρε την καρό σημαία με διαφορά μόλις 0,799 δευτερολέπτων. Ο Αντονέλι τερμάτισε τρίτος, 4,006 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, πανηγυρίζοντας παράλληλα την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Καθώς ούτε ο Χάμιλτον ούτε ο Ράσελ κέρδισαν, ο τίτλος εξασφαλίστηκε για τον Ιταλό της Mercedes. Η τρίτη θέση τού επέτρεψε να γιορτάσει την ιστορική επιτυχία του πάνω στο βάθρο.

Ο Λεκλέρ περιορίστηκε τέταρτος, μπροστά από τους Νόρις, Ράσελ και Πιάστρι. Ο Φράνκο Κολαπίντο τερμάτισε όγδοος, ενώ ο Λίαμ Λόσον ανέκαμψε από την εκκίνηση από το pit lane και κατέκτησε την ένατη θέση. Ο Πιερ Γκασλί συμπλήρωσε τη βαθμολογούμενη δεκάδα.