Ηλιάνα Παπαγεωργίου: “Δεν συμμετείχα σε καμία κόντρα, μόνο την λούστηκα”

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Για όλα μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Νίκο Γεωργιάδη.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η πανέμορφη παρουσιάστρια και μοντέλο κλήθηκε να μιλήσει για την Βίκυ Καγιά αλλά και για τη λάθος εικόνα που ενδεχομένως να σχημάτισε κάποια στιγμή για εκείνην το κοινό.

Μιλώντας με τη Βίκυ Καγιά γι’ αυτή την “κόντρα” που αγάπησαν τα Μέσα, μου είχε τονίσει ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο από τη δική της πλευρά.

“Πολλά έχουν ειπωθεί”…

“Θα σου μιλήσω για τη δική μου πλευρά. Πολλά έχουν ειπωθεί σε πολλές συνεντεύξεις. Αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλάζουν οι ιστορίες στο μυαλό τους, πολλά θυμόμαστε, πολλά τα ξεχνάμε και δεν τρέχει τίποτα. Η ζωή συνεχίζεται όταν δεν σε επηρεάζει ουσιαστικά.

Έχω συνεργαστεί με πολλούς ανθρώπους πια στην τηλεόραση και ποτέ δεν έχει ακουστεί καμία κόντρα με κανέναν συνεργάτη μου, παρά μόνο με έναν. Σίγουρα εγώ δεν ξεκίνησα καμία κόντρα, δεν συμμετείχα σε καμία κόντρα, μόνο τη λούστηκα.

Φοβήθηκες ότι ο κόσμος θα αποκτούσε μια λάθος εικόνα για σένα;

Όχι, γιατί δεν ζω σκεπτόμενη τι θα πουν οι άλλοι για μένα. Θεωρώ ότι είμαι πολλά χρόνια σε αυτόν τον χώρο, έχω νιώσει μεγάλη στήριξη και αγάπη από τον κόσμο και είμαι πολύ ευγνώμων γι’ αυτό.

Καταλαβαίνουν ποια είμαι, ό,τι κι αν προσπαθούν να δημιουργήσουν ή να πουν για μένα.