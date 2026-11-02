Μυτιλήνη: Επιτέθηκαν σε 39χρονο με αεροβόλο και με τα χέρια

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Συνελήφθησαν στη Μυτιλήνη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Λέσβου δυο ημεδαποί, 37 και 22 χρόνων, γιατί ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με 39χρονο, στο κέντρο της πόλης, τον οποίο ο 37χρονος τραυμάτισε με αεροβόλο όπλο σε διάφορα σημεία του σώματός του μεταξύ των οποίων και στο κεφάλι, ενώ ο 22χρονος του επιτέθηκε και τον τραυμάτισε χτυπώντας τον με τα χέρια του.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση αυτή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι αεροβόλα όπλα και μεταλλικά σφαιρίδια, τα οποία κατείχε ο 37χρονος.

Τι περιλαμβάνει η δικογραφία

Η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο, περιλαμβάνει τα αδικήματα, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο εισαγγελέας Μυτιλήνης στον οποίον προσήχθησαν οι κατηγορούμενοι, μετέτρεψε την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη διατηρώντας τις υπόλοιπες κατηγορίες. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.