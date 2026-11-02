Μυτιλήνη: Επιτέθηκαν σε 39χρονο με αεροβόλο και με τα χέρια

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ΜΥΤΙΛΗΝΗ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθησαν στη Μυτιλήνη δύο ημεδαποί, 37 και 22 ετών, οι οποίοι επιτέθηκαν σε 39χρονο στο κέντρο της πόλης, τραυματίζοντάς τον με αεροβόλο όπλο και με τα χέρια.
  • Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι αεροβόλα όπλα και μεταλλικά σφαιρίδια, τα οποία κατείχε ο 37χρονος.
  • Σε βάρος των δύο συλληφθέντων απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνελήφθησαν στη Μυτιλήνη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Λέσβου δυο ημεδαποί, 37 και 22 χρόνων, γιατί ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με 39χρονο, στο κέντρο της πόλης, τον οποίο ο 37χρονος τραυμάτισε με αεροβόλο όπλο σε διάφορα σημεία του σώματός του μεταξύ των οποίων και στο κεφάλι, ενώ ο 22χρονος του επιτέθηκε και τον τραυμάτισε χτυπώντας τον με τα χέρια του.

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Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση αυτή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι αεροβόλα όπλα και μεταλλικά σφαιρίδια, τα οποία κατείχε ο 37χρονος.

Τι περιλαμβάνει η δικογραφία

Η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο, περιλαμβάνει τα αδικήματα, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.

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Ο εισαγγελέας Μυτιλήνης στον οποίον προσήχθησαν οι κατηγορούμενοι, μετέτρεψε την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη διατηρώντας τις υπόλοιπες κατηγορίες. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

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