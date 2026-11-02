Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Άγιον Όρος – Αγροτικό εξετράπη της πορείας του

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Άγιον Όρος, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Το περιστατικό συνέβη σε δρόμο ο οποίος συνδέει τη Δάφνη με τις Καρυές, σε σημείο κοντά στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE, αγροτικό όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το ατύχημα σημειώθηκε σε μια περιοχή με ιδιαίτερο ανάγλυφο, όπου οι οδικές μετακινήσεις απαιτούν αυξημένη προσοχή.

Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών, ούτε έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αγροτικό όχημα βγήκε από τον δρόμο.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μετακινήσεις στο ορεινό οδικό δίκτυο του Αγίου Όρους, ιδιαίτερα σε διαδρομές με απότομες κλίσεις και επικίνδυνα σημεία. Αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της κατάστασης των τραυματιών.