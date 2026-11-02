Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Άγιον Όρος – Αγροτικό εξετράπη της πορείας του

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Άγιον Όρος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Άγιον Όρος, σε δρόμο ο οποίος συνδέει τη Δάφνη με τις Καρυές.
  • Αγροτικό όχημα εξετράπη της πορείας του κοντά στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, ούτε η κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Άγιον Όρος, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Το περιστατικό συνέβη σε δρόμο ο οποίος συνδέει τη Δάφνη με τις Καρυές, σε σημείο κοντά στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου.

Φόρμουλα 1: Έγραψε ιστορία ο Κίμι Αντονέλι – Έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής – Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE, αγροτικό όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το ατύχημα σημειώθηκε σε μια περιοχή με ιδιαίτερο ανάγλυφο, όπου οι οδικές μετακινήσεις απαιτούν αυξημένη προσοχή.

Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών, ούτε έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αγροτικό όχημα βγήκε από τον δρόμο.

Γκραν Πρι Μεξικού: Σοβαρό ατύχημα με θύμα τον Μπότας – Διακόπηκε για μισή ώρα ο αγώνας – Δείτε βίντεο

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μετακινήσεις στο ορεινό οδικό δίκτυο του Αγίου Όρους, ιδιαίτερα σε διαδρομές με απότομες κλίσεις και επικίνδυνα σημεία. Αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της κατάστασης των τραυματιών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ