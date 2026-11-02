Η Μαράια Κάρεϊ συνεχίζει τη χριστουγεννιάτικη παράδοση – Δείτε βίντεο

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Χριστούγεννα σημαίνουν και Μαράια Κάρεϊ κι αυτό συμβαίνει και φέτος.

Με το Halloween να αποτελεί πλέον παρελθόν, η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε στα social media το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο βίντεό της, φωνάζοντας το χαρακτηριστικό «It’s time!», που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες διαδικτυακές παραδόσεις.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η Mariah Carey αποφάσισε να κάνει την ανατροπή, παρουσιάζοντας ένα βίντεο με έντονη κινηματογραφική αισθητική, χιούμορ και μια απρόσμενη punk rock διάθεση.

Από τη Νέα Υόρκη

Το βίντεο ξεκινά στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου. Το ρολόι δείχνει 23:58 και η διάσημη σταρ εμφανίζεται στη σκηνή ενός μπαρ, με έντονο μακιγιάζ και ένα look εμπνευσμένο από την punk αισθητική, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Hermit».

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη αναφορά στην εναλλακτική μουσική πλευρά της τραγουδίστριας και στο συγκρότημα Chick, με το οποίο είχε ασχοληθεί τη δεκαετία του ’90, μακριά από τον γνώριμο pop ήχο που την καθιέρωσε παγκοσμίως.

Όταν, όμως, το ρολόι δείχνει μεσάνυχτα και ο Οκτώβριος δίνει τη θέση του στον Νοέμβριο, όλα αλλάζουν.

Η punk rock Mariah εξαφανίζεται και τη θέση της παίρνει η λαμπερή «βασίλισσα των Χριστουγέννων», η οποία εμφανίζεται στην κορυφή ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου, μέσα σε ένα παραμυθένιο σκηνικό με γιορτινά στολίδια και ταράνδους.

Και τότε ακούγεται η φράση που όλοι περίμεναν: «It’s time!».

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 1994 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Merry Christmas», έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα όρια μιας απλής εποχικής επιτυχίας, αποτελώντας πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας χριστουγεννιάτικης κουλτούρας.

Κάθε χρόνο, η Mariah Carey επιστρέφει στην κορυφή των μουσικών charts, αποδεικνύοντας ότι η συγκεκριμένη επιτυχία παραμένει διαχρονική, περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη της κυκλοφορία.