Η Μαράια Κάρεϊ συνεχίζει τη χριστουγεννιάτικη παράδοση – Δείτε βίντεο

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

ΚΑΡΕΙ
Η Μαράια Κάρεί
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με το Halloween να αποτελεί πλέον παρελθόν, η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε στα social media το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο βίντεό της, φωνάζοντας το χαρακτηριστικό «It’s time!».
  • Αυτή τη φορά η Mariah Carey έκανε την ανατροπή με μια αρχική punk rock διάθεση, προτού μεταμορφωθεί στη λαμπερή «βασίλισσα των Χριστουγέννων» μέσα σε ένα παραμυθένιο σκηνικό.
  • Περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη κυκλοφορία του, το τραγούδι παραμένει διαχρονικό και επιστρέφει κάθε χρόνο στην κορυφή των μουσικών charts.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Χριστούγεννα σημαίνουν και Μαράια Κάρεϊ κι αυτό συμβαίνει και φέτος.

Μυτιλήνη: Επιτέθηκαν σε 39χρονο με αεροβόλο και με τα χέρια

Με το Halloween να αποτελεί πλέον παρελθόν, η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε στα social media το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο βίντεό της, φωνάζοντας το χαρακτηριστικό «It’s time!», που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες διαδικτυακές παραδόσεις.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η Mariah Carey αποφάσισε να κάνει την ανατροπή, παρουσιάζοντας ένα βίντεο με έντονη κινηματογραφική αισθητική, χιούμορ και μια απρόσμενη punk rock διάθεση.

Προεδρικές εκλογές Βουλγαρίας: Θρίαμβος για την ρωσόφιλη πρόεδρο Ιλιάνα Γιότοβα

Από τη Νέα Υόρκη

Το βίντεο ξεκινά στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου. Το ρολόι δείχνει 23:58 και η διάσημη σταρ εμφανίζεται στη σκηνή ενός μπαρ, με έντονο μακιγιάζ και ένα look εμπνευσμένο από την punk αισθητική, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Hermit».

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη αναφορά στην εναλλακτική μουσική πλευρά της τραγουδίστριας και στο συγκρότημα Chick, με το οποίο είχε ασχοληθεί τη δεκαετία του ’90, μακριά από τον γνώριμο pop ήχο που την καθιέρωσε παγκοσμίως.

Όταν, όμως, το ρολόι δείχνει μεσάνυχτα και ο Οκτώβριος δίνει τη θέση του στον Νοέμβριο, όλα αλλάζουν.

Η punk rock Mariah εξαφανίζεται και τη θέση της παίρνει η λαμπερή «βασίλισσα των Χριστουγέννων», η οποία εμφανίζεται στην κορυφή ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου, μέσα σε ένα παραμυθένιο σκηνικό με γιορτινά στολίδια και ταράνδους.

Και τότε ακούγεται η φράση που όλοι περίμεναν: «It’s time!».

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 1994 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Merry Christmas», έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα όρια μιας απλής εποχικής επιτυχίας, αποτελώντας πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας χριστουγεννιάτικης κουλτούρας.

Κάθε χρόνο, η Mariah Carey επιστρέφει στην κορυφή των μουσικών charts, αποδεικνύοντας ότι η συγκεκριμένη επιτυχία παραμένει διαχρονική, περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη της κυκλοφορία.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ