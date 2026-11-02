«Μούσκεμα» ο βασιλιάς Κάρολος σε εορταστικές εκδηλώσεις στην Αντίγκουα – «Πού είναι η ομπρέλα;»

Μια τροπική νεροποντή μόλις πέντε λεπτών, στάθηκε ικανή, να «τσαλακώσει» τη σχολαστικά «προβαρισμένη» εικόνα, του Μπάκιγχαμ, στην Καραϊβική. Ενώ ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ βρέθηκε απροστάτευτος από τη βροχή και εξέφρασε τον εκνευρισμό του, ταυτόχρονα το πολιτικό θερμόμετρο, ανέβαινε επικίνδυνα, στο παρασκήνιο: οι επίμονες εκκλήσεις για αποκαθήλωση του στέμματος και οι αξιώσεις για ιστορικές αποζημιώσεις λόγω του δουλεμπορίου, επισκίασαν τους επίσημους εορτασμούς.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Daily Mail, πίσω από τα στιγμιότυπα ενός μονάρχη που «πάλευε» αδέξια με τη βροχή, εκτυλίχθηκε μια πρωτοφανής αλληλουχία γεγονότων, που συνδύασε ένα κραυγαλέο οργανωτικό έλλειμμα με το εκρηκτικό διπλωματικό παρασκήνιο, της επίσκεψης.

King Charles is not amused as torrential rain leaves him soaked through during a ceremony in Antigua on his Caribbean tour. Το Μπάκιγχαμ κατά του αδελφού της Νταϊάνα – Διαψεύδει ότι ο Κάρολος είπε «θα την ξεχάσουμε σύντομα» The King is drenched by rain after waiting over a minute longer than the Queen for an umbrella. 🔗 https://t.co/UEvXKSRozc https://t.co/HCyMhVBZ24 — Sky News (@SkyNews) November 2, 2026

Το «πρωτόκολλο έγινε… μούσκεμα» – Τριάντα δευτερόλεπτα απόλυτου πανικού

Η άφιξη του Βασιλιά στο στάδιο κρίκετ «Sir Vivian Richards», για την 45η επέτειο ανεξαρτησίας της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, μετατράπηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε «εφιάλτη» δημοσίων σχέσεων.

Το προσωπικό του παλατιού, που κανονικά ελέγχει τριπλά τις μετεωρολογικές προβλέψεις και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του, «πιάστηκε» παντελώς απροετοίμαστο. Καθώς οι ουρανοί «άνοιξαν», η Βασίλισσα Καμίλα, έλαβε άμεσα μια διάφανη θολωτή ομπρέλα και φυγαδεύτηκε προς την ασφάλεια της στεγασμένης εξέδρας των επισήμων, αφήνοντας τον σύζυγό της εντελώς εκτεθειμένο στα στοιχεία της φύσης.

✋ 𝗕𝗥𝗜𝗡𝗚 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗔𝗦𝗦 𝗛𝗘𝗥𝗘. 😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Look at King Charles dropping the mask; he’s furious with the rain and the royal staff. And look at Camilla, walking away without looking back or at King Charles, leaving a furious Charles behind her. 🤣🤣🤣🤣. 🤣🤣🤣🤣🤣. Queen Elizabeth would never……. — THE SUSSEX SOLDIER 🪖 (@NSome1ne) November 2, 2026

Ο Κάρολος, εμφανώς εκνευρισμένος, άρχισε να κινείται νευρικά πάνω και κάτω, από το βάθρο. Χειρονομούσε έντονα προς τους βοηθούς του, φωνάζοντας «φέρτε την», ενώ μιμήθηκε ακόμη και την κίνηση κρατήματος ομπρέλας, μουρμουρίζοντας με εμφανή δυσφορία στα χείλη:

«Πού είναι η ομπρέλα;». Επικράτησε αναστάτωση: ο προσωπικός του αξιωματικός ασφαλείας, άρχισε να τρέχει πανικόβλητος πιέζοντας το προσωπικό, ώσπου ο βασιλικός υπασπιστής, ταγματάρχης Μπεν Ρίγκμπι, αναγκάστηκε να σπεύσει πίσω στις κερκίδες, για να εντοπίσει ομπρέλα, από την υπόλοιπη βασιλική ακολουθία.

Royal embarrassment in the Caribbean: King Charles left without an umbrella in pouring rain https://t.co/LJkg4buQJ1 — Gameover 🇦🇺🇮🇱 (@MarkoS2075) November 2, 2026

Χρειάστηκαν τριάντα «βασανιστικά» δευτερόλεπτα μέχρι να παραδοθεί τελικά η ομπρέλα στον μονάρχη. Μέχρι τότε, όμως, το καλοκαιρινό μπεζ κοστούμι του ήταν μούσκεμα μέχρι το κόκαλο και διαφανές σε πολλά σημεία, ενώ το νερό κυλούσε ποτάμι στο πρόσωπό του.

Ο ίδιος προσπάθησε εκ των υστέρων να διασώσει την αξιοπρέπειά του, με το γνωστό βρετανικό φλέγμα, αστειευόμενος: «Άρχισαν να φυτρώνουν κάρδαμα στο παντελόνι μου».

Πολιτική καταιγίδα για τις αποζημιώσεις: Η πίεση του Γκαστόν Μπράουν και το ρήγμα στο Λονδίνο

Η κακοκαιρία στο γήπεδο, ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου μπροστά στη διπλωματική τρικυμία, που αντιμετωπίζει η μοναρχία. Ο πρωθυπουργός της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Γκαστόν Μπράουν, έχοντας μάλιστα παρευρεθεί λίγες ώρες νωρίτερα σε κυριακάτικη λειτουργία δίπλα στο βασιλικό ζεύγος, παραχώρησε μια ασυμβίβαστη συνέντευξη στο ITV News, δηλώνοντας ανοιχτά την πρόθεσή του να εκδιώξει τον Κάρολο, από το αξίωμα του αρχηγού κράτους.

«Μπορώ να σας πω ότι είμαι ρεπουμπλικάνος. Προσωπικά θα ήθελα να δω τη χώρα να γίνεται αβασίλευτη δημοκρατία», υπογράμμισε, αναγνωρίζοντας πάντως ότι απαιτείται πλειοψηφία άνω των δύο τρίτων σε δημοψήφισμα. «Μέχρι να τεθεί το ερώτημα στον λαό, υπηρετώ τον Βασιλιά και θα απολαμβάνει όλες τις τιμές. Αλλά κατά καιρούς πρέπει να σφυγμομετρούμε τα πράγματα», επεσήμανε.

King Charles III was caught in a sudden downpour at Antigua and Barbuda’s 45th Independence Day parade in North Sound, gesturing and repeatedly asking aides “Where’s the umbrella?” https://t.co/LHkAeddevf — Vitamvivere (@Vitamvivere) November 2, 2026



Ταυτόχρονα, ο Μπράουν, απαίτησε ευθέως οικονομικές αποζημιώσεις για το δουλεμπόριο, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις ότι πρόκειται για δυσβάσταχτο κόστος για τη Βρετανία:

«Δεν ζητάμε πράγματα που δεν μπορείτε να αντέξετε. Τα χρήματα μπορούν να εξευρεθούν από τον προϋπολογισμό εξωτερικής βοήθειας του Ηνωμένου Βασιλείου».

Προειδοποίησε μάλιστα με δραματικό τόνο πως η έλλειψη λογοδοσίας ανοίγει την κερκόπορτα για νέες παγκόσμιες θηριωδίες:

«Εάν δεν υπάρξει αποζημίωση και αποτροπή, είναι πιθανό τέτοιες φρικαλεότητες να επαναληφθούν. Βλέπετε ήδη τι συμβαίνει παγκοσμίως. Τα κράτη γίνονται πολύ πιο βάναυσα».

Η πίεση αυτή βρίσκει το Λονδίνο, σε βαθύ εσωτερικό διχασμό. Ο Άντι Μπέρναμ, σηματοδότησε μια ιστορική καμπή ανοίγοντας για πρώτη φορά την πόρτα για επίσημη κρατική συγγνώμη και ζητώντας «δομημένο διάλογο» με τις κοινότητες που επλήγησαν.

Από την πλευρά της, η Ντάουνινγκ Στριτ, απέρριψε τις άμεσες χρηματικές αποζημιώσεις, προκρίνοντας εναλλακτικές όπως ελαφρύνσεις χρεών και χρηματοδότηση προγραμμάτων υγείας και παιδείας μέσω των υφιστάμενων κονδυλίων βοήθειας. Την ίδια ώρα, η αρχηγός των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, ύψωσε τείχος άρνησης, δηλώνοντας εμφατικά ότι η Βρετανία «έχει ζητήσει αρκετές συγγνώμες» για το παρελθόν της.

Στωική επιθεώρηση, θρύλοι του κρίκετ και τα παρασκήνια της συνόδου CHOGM

Μόλις η πεντάλεπτη μπόρα υποχώρησε, ο Κάρολος επέδειξε επαγγελματική στωικότητα. Στεκόμενος κάτω από την ομπρέλα και σκουπίζοντας διακριτικά το πρόσωπό του με ένα μαντήλι, ανέβηκε στο μικρό βάθρο και επιθεώρησε δεκάδες στρατιώτες που στέκονταν σε στάση προσοχής πάνω στο μουσκεμένο γρασίδι.

Το πλήθος τον υποδέχθηκε με θερμά χειροκροτήματα, με τον ίδιο να ανταποδίδει χαιρετώντας με το χέρι καθώς το πρόγραμμα των εκδηλώσεων συνεχιζόταν σε στεγνό πλέον έδαφος.

Ακολούθησε η τελετή όπου ο Γενικός Κυβερνήτης, Σερ Ρόντνεϊ Γουίλιαμς, παρουσίασε στους μονάρχες τους πολίτες που τιμήθηκαν για την προσφορά τους στην κοινωνία, τις τέχνες και την εκπαίδευση. Η κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης, ωστόσο, ήταν η συνάντηση του Καρόλου με τέσσερις ζωντανούς θρύλους του κρίκετ των Δυτικών Ινδιών: τον Σερ Βίβιαν Ρίτσαρντς, τον Σερ Ρίτσι Ρίτσαρντσον, τον Σερ Άντι Ρόμπερτς και τον Σερ Κέρτλι Άμπροουζ.

Χαιρετώντας τον Σερ Βιβ με τη φράση «χαίρομαι πολύ που σε ξαναβλέπω», ο Βασιλιάς, έριξε το αναμνηστικό νόμισμα για τον αγώνα επίδειξης T5 ανάμεσα σε ηγέτες της Καραϊβικής και αρχηγούς κυβερνήσεων της ευρύτερης Κοινοπολιτείας, πριν ακολουθήσει ο αγώνας των ανερχόμενων αστέρων κάτω των 23 ετών.

Ο Σερ Βιβ, που πρόσφατα ορίστηκε πρεσβευτής της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας Sustainable Markets Initiative του Καρόλου, μίλησε για «τεράστιο προνόμιο» και χαρακτήρισε την επίσκεψη «αμοιβαία επωφελή», προσθέτοντας πως «το να συναντώ τον Βασιλιά στο δικό μου γήπεδο ισορροπεί τα πράγματα».

Παρά τις αβρότητες στο γρασίδι και το θερμό κλίμα του αγώνα, η σκιά των απαιτήσεων για αποζημιώσεις αναμένεται να κυριαρχήσει ολοκληρωτικά στη Σύνοδο των Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας (CHOGM), αποδεικνύοντας ότι το μέλλον του στέμματος στην περιοχή, παραμένει τόσο αβέβαιο όσο και ο απρόβλεπτος τροπικός καιρός.