ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Η «βασίλισσα» δεν θα προπονηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια – Τι αλλάζει στο πρόγραμμα της «Ένωσης»

Η απόφαση της Ρεάλ Μαδρίτης να πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση στην Ισπανία, αντί για τη Νέα Φιλαδέλφεια, οδήγησε σε τροποποιήσεις στο πρόγραμμα της ΑΕΚ, ενόψει της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ισπανική ομάδα θα ταξιδέψει στην Αθήνα έχοντας ολοκληρώσει την προετοιμασία της στη Μαδρίτη. Μετά την αλλαγή αυτή, η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς μεταφέρθηκε στις 16:00, ενώ η τελευταία προπόνηση των «κιτρινόμαυρων» θα πραγματοποιηθεί στις 17:00, στην Allwyn Arena.

Από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ζοζέ Μουρίνιο θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 18:30. Οι ποδοσφαιριστές της ισπανικής ομάδας δεν θα προπονηθούν στο γήπεδο της ΑΕΚ, καθώς θα έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους πριν από την αναχώρησή τους για την Ελλάδα.