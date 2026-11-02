Ματωμένος Οκτώβριος στους δρόμους της Αττικής – 15 νεκροί και 587 τραυματίες σε 522 τροχαία

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Δεκαπέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους και 587 τραυματίστηκαν (9 σοβαρά, 578 ελαφρά) σε 522 τροχαία, που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο στην περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαία Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 31.812 παραβάσεις από τις οποίες 251 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν: