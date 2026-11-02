Ματωμένος Οκτώβριος στους δρόμους της Αττικής – 15 νεκροί και 587 τραυματίες σε 522 τροχαία

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, κυριότερες αιτίες των τροχαίων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση, η παραβίαση σημάτων και κανόνων από πεζούς, ενώ η μη χρήση κράνους επέτεινε τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

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Τροχαίο, Αττική
φωτογραφία αρχείου - Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεκαπέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους και 587 τραυματίστηκαν σε 522 τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο στην Αττική.
  • Κυριότερα αίτια ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και κανόνων από πεζούς, αλλά και η μη χρήση κράνους.
  • Τον ίδιο μήνα βεβαιώθηκαν 31.812 παραβάσεις, με χαρακτηριστικότερες τις παραβάσεις ορίου ταχύτητας και οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

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Δεκαπέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους και 587 τραυματίστηκαν (9 σοβαρά, 578 ελαφρά) σε 522 τροχαία, που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο στην περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαία Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 31.812 παραβάσεις από τις οποίες 251 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

  • 1.089 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 65 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
  • 1.792 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
  • 267 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
  • 644 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
  • 1.348 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
  • 2.124 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
  • 81 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
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