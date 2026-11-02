Ορκίστηκαν βουλευτές η Ζωή Αναστασοπούλου και ο Γιώργος Βαρεμένος – ΦΩΤΟ

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Ορκίστηκαν με πολιτικό όρκο, στην Ολομέλεια της Βουλής, οι βουλευτές Ζωή Αναστασοπούλου και Γιώργος Βαρεμένος, οι οποίοι κατέλαβαν αντίστοιχα τις έδρες των, Διονύση Καλαματιανού και Μίλτου Ζαμπάρα οι οποίοι παραιτήθηκαν από το βουλευτικό τους αξίωμα και την Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, την περασμένη εβδομάδα.

Το «παρών» στην ορκωμοσία τους έδωσε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.

«Καλορίζικοι και καλότυχοι», τους ευχήθηκε ο προεδρεύων το Σώματος, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Δούρου Η Ζωή αντιμετωπίζει τη λαϊκή εντολή χωρίς να είναι άνευ πολιτικού περιεχομένου

Τη Ζωή Αναστασοπούλου καλωσόρισε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η πρόεδρός της Ρένα Δούρου.

«Καλωσορίζουμε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τη συντρόφισσα Ζωή Αναστασοπούλου, βουλεύτρια Ηλείας. Την ώρα που η κοινωνία απαιτεί λύσεις και απαντήσεις στα ζέοντα θέματα της υγείας μας, της παιδείας μας, της αγροτικής παραγωγής, η συνέπεια μετράται. Και η συνέπεια κερδίζεται στην πράξη» αναφέρει σε δήλωσή της η Ρένα Δούρου και σημειώνει:

«Η Ζωή αντιμετωπίζει τη λαϊκή εντολή χωρίς να είναι άνευ πολιτικού περιεχομένου. Προχωράμε λοιπόν μαζί, σταθερά, καθαρά, Αριστερά».