9ο Athens Investment Forum – Νίκος Τσάφος: Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στις ενεργειακές κρίσεις

Στην ενεργειακή κρίση που βιώνει η χώρα μας αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης, αναφέρθηκε ο Νίκος Τσάφος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, κατά την ομιλία του στο 9ο Athens Investment Forum 2026, περιγράφοντας τις προκλήσεις.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

«Ζούμε τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, με όσα συμβαίνουν στα Στενά του Ορμούζ. Τα τελευταία χρόνια ότι ενεργειακή πολιτική και να θέτουμε, πρέπει να αναπροσαρμόζεται λόγω των διεθνών εξελίξεων. Οι διαδοχικές ενεργειακές κρίσεις που έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε απαιτούν πολλές προκλήσεις. Είναι όμως και πιθανή εικόνα από το μέλλον όπου η ενεργειακή αγορά θα έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα και κρίσεις. Να υπενθυμίσω ότι πολλά χρόνια πριν η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική είχε χτιστεί πάνω σε κάποιες παραδοχές. Παραδοχές ότι η ενέργεια θα είναι φθηνή, ότι η ενέργεια θα υπάρχει ελεύθερα και πως δεν θα υπάρχουν εμπόδια για τη μεταφορά της διεθνώς», επισήμανε ο κ. Τσάφος.

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τόνισε τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η χώρα μας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

«Μέσα σε αυτές της αλλεπάλληλες κρίσεις η Ελλάδα έχει καταφέρει να οικοδομήσει ένα αρκετά ανθεκτικό σύστημα ενέργειας και αυτό ισχύει για όλα τα καύσιμα. Για παράδειγμα στο πετρέλαιο έχουμε υγιή διυλιστήρια τα οποία εξάγουν το μεγαλύτερο κομμάτι των προϊόντων τα οποία παράγουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί σε μια εποχή όπου υπάρχει μεγάλη πίεση στα πετρελαιοειδή, με την τιμή στο diesel να αυξάνεται, εμείς έχουμε διυλιστήρια που έχουν πρόσβαση στο αργό πετρέλαιο και μπορούν να καλύπτουν με άνεση τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, αλλά και να εξάγουν προϊόντα και να είναι πυλώνες ενεργειακής ασφάλειας στην υπόλοιπη Ευρώπη».

Αναφερόμενος στο φυσικό αέριο, σημείωσε ότι έχουμε δημιουργήσει και τις υποδομές τις οποίες έχουμε επενδύσει τα τελευταία χρόνια, να μας επιτρέπουνε να καλύπτουμε και τις δικές μας ανάγκες, αλλά και να είμαστε μια πύλη εισόδου, έτσι ώστε να μπορεί το φυσικό αέριο να έρχεται στην Ελλάδα και από την Ελλάδα να μεταφέρεται σε όλα τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και με αυτή την πλεονεκτική θέση και με αυτές τις υποδομές, είμαστε σε μία πάρα πολύ προνομιούχα θέση να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους γείτονές μας να απεξαρτηθούνε από το ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο ακόμα υπάρχει στην περιοχή μας και το οποίο, όπως ξέρετε, έχουμε βάλει ένα στόχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το μηδενίσουμε πάνω-κάτω σε 12 μήνες από τώρα.

Τέλος, σχολιάζοντας τις πρωτοβουλίες της χώρας μας στο ηλεκτρικό ρεύμα, επισήμανε ότι εκεί που η χώρα μας ήταν ουραγός, κατάφερε φέτος να είναι μια χώρα με τις μεγαλύτερες εξαγωγές ρεύματος.

Platinum Χορηγοί του 9ου Athens Investment Forum 2026 είναι ο Copelouzos Group και η KPMG και Gold Χορηγοί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ Εμπορίας ΜΑΕ, ΑΚΤΩΡ, AVAX, CrediaBank και KIEFER. Silver Χορηγοί είναι οι Alpha Bank, Deloitte, Eurolife FFH, Fraport, Gastrade, Grant Thornton, IAI, IGI Poseidon, iKnowHow, Motor Oil, Telekom και VNK Capital. Bronze Χορηγοί είναι οι ΑΔΜΗΕ, Εθνική Τράπεζα, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο, ΔΕΣΦΑ, Eurobank, Hellenic Properties, HELLENiQ ENERGY, Hill International, Howden, LONGi, Olympia Group και Prime. Υποστηρικτές του Forum είναι οι ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, Athens International Airport, AXIA, Bennett Group, C&M Engineering SA, ELPEN, Duty Free Shops, Mortek, Noisis, Papapolitis & Papapolitis, Piraeus και Quest Group. Χορηγοί Επικοινωνίας είναι οι mononews, realfm97.8, Realnews, Real.gr και WorldEnergyNews.