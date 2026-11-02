Υποδομές και Κατασκευές στο 9ο Athens Investment Forum 2026: Επενδύσεις δισεκατομμυρίων, επεκτάσεις του Μετρό και νέα έργα

Οι επενδύσεις στο νερό, οι επεκτάσεις του Μετρό, τα ενεργειακά έργα και οι προκλήσεις που δημιουργούν οι αυξήσεις του κατασκευαστικού κόστους βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης «Υποδομές και Κατασκευές: Από τα έργα στη στρατηγική υπεραξία – Υποδομές με αναπτυξιακό και εθνικό αποτύπωμα» στο 9ο Athens Investment Forum 2026, με τίτλο «Reinvesting in Greece: Προοπτικές και Στρατηγικές Επιλογές για την Επόμενη Μέρα».

Εύα Δ. Οικονομάκη, Μαίρη Ι. Παπακωνσταντίνου

Στη συζήτηση που συντόνισε ο Νίκος Φιλιππίδης, οι εκπρόσωποι των εταιρειών παρουσίασαν την πορεία σημαντικών έργων και τα επόμενα βήματα των επενδυτικών τους σχεδίων.

Αναστάσιος Αρανίτης (AKTOR): Εθνικός σχεδιασμός για το νερό και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Την ανάγκη ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού για το νερό και τα απορρίμματα υπογράμμισε ο Αναστάσιος Αρανίτης, διευθύνων σύμβουλος των AKTOR Κατασκευές και AKTOR Συμμετοχές.

Όπως ανέφερε, ο όμιλος έχει επεξεργαστεί σχεδιασμό για ενίσχυση της υδροδότησης της Αττικής με νερό από τη Δυτική Ελλάδα και έχει αναπτύξει ξεχωριστό πυλώνα δραστηριοτήτων για το νερό και τα απορρίμματα. Επέμεινε στην αξιοποίηση επεξεργασμένων υδάτων, στη μείωση των απωλειών και στην ανάγκη επικαιροποίησης αντιπλημμυρικών μελετών που βασίζονται σε παλαιότερα βροχομετρικά δεδομένα.

Για το κατασκευαστικό κόστος επεσήμανε ότι οι αυξήσεις σε υλικά και εργασία δεν καλύπτονται επαρκώς από τους ισχύοντες μηχανισμούς αναθεώρησης. Πρότεινε ευρύτερη αξιοποίηση ΣΔΙΤ, παραχωρήσεων και πρότυπων προτάσεων, ακόμη και επέκταση υφιστάμενων παραχωρήσεων ώστε να ενταχθούν έργα συντήρησης περιφερειακών υποδομών. Ζήτησε, τέλος, διαρκή σχεδιασμό επεκτάσεων του Μετρό, με αναφορά στο Ελληνικό, στη Γλυφάδα και στις δυτικές περιοχές της Αττικής.

Αντώνης Μιτζάλης (ΑΒΑΞ): Flyover την άνοιξη του 2027 και επιστροφή στις ενεργειακές επενδύσεις

Στα ενεργά εργοτάξια της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας αναφέρθηκε ο Αντώνης Μιτζάλης, εντεταλμένος σύμβουλος του ομίλου ΑΒΑΞ. Περιέγραψε τις εργασίες κατασκευής σηράγγων και απομάκρυνσης εξοπλισμού του μετροπόντικα στον Ευαγγελισμό, αναγνωρίζοντας την όχληση που προκαλούν τα έργα και υπογραμμίζοντας τη σημασία του συντονισμού.

Για το Flyover Θεσσαλονίκης επανέλαβε τον στόχο ολοκλήρωσης την άνοιξη του 2027. Στον ενεργειακό τομέα, γνωστοποίησε ότι η εταιρεία ανέλαβε φέτος νέα έργα, μεταξύ των οποίων μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και έργα υποδομών φυσικού αερίου. Επεσήμανε ότι οι επενδύσεις στις συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας θα συνεχιστούν, παράλληλα με τις ανανεώσιμες πηγές. Η σημαντικότερη αναφορά του αφορούσε την πρόθεση του ομίλου να επαναδραστηριοποιηθεί ως επενδυτής στον τομέα της ενέργειας, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα σχέδια.

Αλέξανδρος Μιχαηλίδης (ΤΕΡΝΑ): Αυξήσεις κόστους 20%-50% και ανάγκη διασύνδεσης υποδομών

Την εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξει επενδυτικό κενό μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, εφόσον αποφευχθούν εσωτερικές καθυστερήσεις στην απορρόφηση των πόρων και στην υλοποίηση έργων, διατύπωσε ο Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και γενικός τεχνικός διευθυντής της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Εντόπισε σημαντικές ευκαιρίες στην ενέργεια και στη διαχείριση του νερού, ενώ ανέφερε ότι οι αυξήσεις κόστους κατά το τελευταίο έτος κυμαίνονται, σύμφωνα με την εκτίμησή του, από 20% έως 50%, με σημαντική συμβολή του εργατικού κόστους και των ανατιμήσεων στα υλικά.

Υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι η καλύτερη διασύνδεση των υφιστάμενων υποδομών, ώστε η Ελλάδα να ενισχύσει τον ρόλο της ως κόμβος για την Ευρώπη. Ανέφερε ότι ο όμιλος έχει επενδύσει σε σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων, συμπεριλαμβανομένης της Εγνατίας, και στάθηκε στη σημασία των σιδηροδρόμων, των κέντρων logistics, των λιμανιών και των αεροδρομίων.

Χάρης Σαχίνης (ΕΥΔΑΠ): Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ και διαγωνισμός 300 εκατ. για μετρητές

Στην επιτάχυνση των επενδύσεων της ΕΥΔΑΠ αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλός της, Χάρης Σαχίνης. Όπως είπε, οι ετήσιες επενδύσεις έχουν αυξηθεί από 5 εκατ. ευρώ πριν από μία δεκαετία σε 100 εκατ. ευρώ, με στόχο τα 200 εκατ. ευρώ το 2027, ενώ παρουσίασε επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ, χωρίς το έργο μεταφοράς πρόσθετου νερού από τη Δυτική Ελλάδα.

Προανήγγειλε τρεις διαγωνισμούς αντικατάστασης αγωγών, ύψους 35 εκατ. ευρώ ο καθένας, και διαγωνισμό περίπου 300 εκατ. ευρώ για 2,2 εκατ. έξυπνους μετρητές, με επιδίωξη προκήρυξης από τις αρχές έως τα μέσα του 2027. Οι απώλειες στο δίκτυο της Αττικής, σύμφωνα με τον ίδιο, ανέρχονται στο 15%, με στόχο να μειωθούν στο 10%. Αναφέρθηκε ακόμη στην ενίσχυση της υδροδότησης του Ελληνικού, στην αναβάθμιση της Ψυττάλειας και στην επιδίωξη συγχώνευσης 43 φορέων ύδρευσης και αποχέτευσης, στο πλαίσιο πρόσφατης νομοθετικής πρωτοβουλίας. Στις περιοχές αυτές προβλέπονται δίκτυα αποχέτευσης σε 30 δήμους και δέκα νέα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων.

Μανώλης Σιγάλας (Hill International): Ανεκτέλεστο 18,7 δισ. ευρώ και ελληνική εφαρμογή AI

Στα υψηλά επίπεδα δραστηριότητας του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου στάθηκε ο Μανώλης Σιγάλας, πρόεδρος Ευρώπης της Hill International.

Όπως ανέφερε, το ανεκτέλεστο των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων έβδομης τάξης προσεγγίζει τα 18,7 δισ. ευρώ. Με ετήσιο ρυθμό υλοποίησης περίπου 4 δισ. ευρώ, εκτίμησε ότι το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο παρέχει ορίζοντα εργασιών έως το 2030, χωρίς τα νέα έργα που ωριμάζουν.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο κλάδος πλησιάζει σε κορύφωση δραστηριότητας και ενδεχόμενη περίοδο σταθεροποίησης, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να γίνουν εκπτώσεις στην τεχνική αρτιότητα και στην ασφάλεια. Παρουσίασε επίσης τη συνεργασία με την ελληνική Anzen Infrastructure Technologies για εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζει την παρακολούθηση της ασφάλειας σε εργοτάξια και υποδομές. Η εφαρμογή έχει περάσει από το πιλοτικό στάδιο στην έκδοση 1.0, εξετάζεται η αξιοποίησή της σε έργα στις ΗΠΑ και στη Μέση Ανατολή, ενώ, όπως είπε, ο πρώτος γύρος χρηματοδότησης της εταιρείας βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του.

Χρήστος Φαφούτης (Ελληνικό Μετρό): Γραμμή 4 με βάση προγραμματισμού τον Σεπτέμβριο 2032

Τον Σεπτέμβριο του 2032 ως σημερινή προθεσμία και βάση προγραμματισμού για τη γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας προσδιόρισε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Χρήστος Φαφούτης, διευκρινίζοντας ότι η εκτίμηση για να τεθεί σε λειτουργία θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των κρίσιμων εργασιών.

Κομβικό ζήτημα παραμένει η ασφαλής επανεκκίνηση του μετροπόντικα στην Κυψέλη, μετά την ολοκλήρωση ελέγχων, την αξιολόγηση τεχνικών εκθέσεων και τις επείγουσες επισκευές σε κατοικίες. Για την επέκταση της γραμμής 2 προς Ίλιον, μήκους περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων και με σταθμούς Παλατιανή, Ίλιον και Άγιος Νικόλαος, ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.

Ακολουθούν η επικαιροποίηση μελετών και η ανάλυση κόστους-οφέλους για την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Παράλληλα, εξετάζονται δύο εναλλακτικές χαράξεις για επέκταση προς Γλυφάδα, ενώ προτεραιότητα αποτελεί η ωρίμανση της επέκτασης του Μετρό προς τις δυτικές και βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, χωρίς ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Platinum Χορηγοί του 9ου Athens Investment Forum 2026 είναι ο CopelouzosGroup και η KPMG και Gold Χορηγοί ο όμιλος εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ Εμπορίας ΜΑΕ, ΑΚΤΩΡ, ΑVAX, CrediaBank και KIEFER. Silver Χορηγοί οι: Alphabank, Deloitte, Eurolife FFH, Fraport, gastrade, Grant Thornton, IAI, IGI Poseidon, IKH KNOW HOW, MOTOR OIL, T, VNK Capital. Bronze Χορηγοί: αδμηε, Εθνική Τράπεζα, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, δesfa, EUROBANK, Hellenic Properties, HELLENIQ ENERGY, HILL International, ΗOWDEN, LONGI, OLYMPIA GROUP, PRIME. Υποστηρικτές του Forum οι: ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, Αthens International Airport, AXIA, Bennett Group, C&M ENGINEERING SA, ELPEN, DUTY FREE SHOPS, mortek, noisis, PAPAPOLITIS/PAPAPOLITIS, Piraeus, Quest GROUP και Χορηγοί Επικοινωνίας: mononews, realfm97.8, realnews, Real.gr, WORLDENERGYNEWS.