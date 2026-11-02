Debate Συρίγου – Κατρίνη στον Realfm 97,8 για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, το καλώδιο, την ακρίβεια και τις υποθέσεις φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκαν

Τα ξίφη τους διασταύρωσαν στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8 ο βουλευτής και πρώην υπουργός της ΝΔ, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Άγγελος Συρίγος και ο βουλευτής και τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης. Στο επίκεντρο του ραδιοφωνικού debate βρέθηκαν οι διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις: από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στο φόντο των τουρκικών προκλήσεων, μέχρι τη δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου, το κύμα ακρίβειας που πιέζει την κοινωνία και τις πρόσφατες αποκαλύψεις υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής.

Οι αμερικανικές εκλογές

«Ένα μεγάλο τμήμα της αμερικανικής κοινής γνώμης θεωρεί ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι ένα είδος δημοψηφίσματος για την διετία Τραμπ. Και σε αυτό συμπίπτει και το γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή στην Αμερική, κυρίως λόγω της αυξήσεως των τιμών της ενέργειας, αλλά και των δασμών που έχουν επιβάλει αυξήσεις και υπάρχει υψηλός τιμάριθμος. Από κει και πέρα, όμως, παίζουν ρόλο και οι προσωπικότητες των υποψηφίων, διότι οι Δημοκρατικοί σε αρκετές περιπτώσεις έχουν κατεβάσει υποψηφίους οι οποίοι έχουν μια πολύ ριζοσπαστική ρητορική που απωθεί κόσμο. Οπότε, ενώ υπό φυσιολογικές συνθήκες ο Τραμπ θα έχανε μετά βεβαιότητος τη Βουλή και πιθανότατα και τη Γερουσία, λόγω της προσωπικότητας των υποψηφίων, παίζεται το πράγμα. Μάλλον δείχνει ότι θα τη χάσει, αλλά παίζεται» τόνισε αρχικά ο κ. Συρίγος για τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

«Εμάς ως Ελλάδα δεν μας επηρεάζει καθόλου όλη αυτή η ιστορία. Ως Ευρώπη όμως πιστεύω θα μας επηρεάσει σε μία σειρά από πράγματα που ξεκινούν από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και τη διάθεση της Αμερικής να παρέμβει πιο αποφασιστικά και σε μεγαλύτερο συντονισμό με την Ευρώπη, και θα μας επηρεάσει επίσης και με το θέμα του πολέμου στον Κόλπο» πρόσθεσε.

«Εγώ θα συμφωνήσω ότι άμεση επίπτωση στην Ελλάδα δεν μπορεί να έχουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Βεβαίως υπάρχει μία διογκούμενη κοινωνική δυσαρέσκεια λόγω της ακρίβειας και λόγω των αυξημένων τιμών, που είναι βέβαιο ότι θα εκφραστεί σε ένα βαθμό, παρά το γεγονός ότι στο θέμα της Γερουσίας θα μετρήσουν πάρα πολύ και οι προσωπικότητες των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα αυτό νομίζω ότι θα δώσει την αφορμή ή την νομιμοποίηση στον Πρόεδρο Τραμπ να συνεχίσει τις επιλογές που κάνει, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργήσει έναν κόσμο, ασταθή, αβέβαιο, με δύο πολεμικές συγκρούσεις σε εξέλιξη, με ορατές συνέπειες στην οικονομία, η οποία επηρεάζει πλέον κάθε κράτος και κάθε πολίτη» είπε από την πλευρά του ο κ. Κατρίνης και σημείωσε ότι η συμφωνία που «επετεύχθη ή τουλάχιστον ανακοινώθηκε με τη Ρωσία για το θέμα του ντίζελ ήταν σε αυτή την κατεύθυνση των ενδιάμεσων εκλογών». «Από εκεί και πέρα θα δούμε τις πραγματικές προθέσεις και πρωτοβουλίες που σε κάθε περίπτωση έχουν επίπτωση στην καθημερινότητά μας» συμπλήρωσε.

Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και η παρέμβαση Βενιζέλου

Σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, ρωτήθηκε εάν μπορεί να γίνει αφορμή για ένα θερμό επεισόδιο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να απαντά: «Καταρχάς, αυτό το “έρχεται το καλώδιο, ξεκινούν οι έρευνες”, εμείς το ακούμε από τον Ιούνιο του ’25, όταν ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος θα έρθει και αύριο στη Βουλή να μας κάνει μία ενημέρωση κλειστή στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, διαβεβαίωνε ότι όλα είναι υπό έλεγχο και όλα θα γίνουν όπως πρέπει και με τις σωστές διαδικασίες. Τα γεγονότα είναι γνωστά. Εξάλλου δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στο τι έγινε και τι δεν έγινε, και πώς τα τουρκικά πλοία απέτρεψαν ή παρεμπόδισαν τη διενέργεια ερευνών μέχρι και σήμερα. Υπάρχουν ερωτήματα και ζητήματα τα οποία μένουν αναπάντητα έως σήμερα. Δηλαδή, ακούμε για τη γαλλική κοινοπραξία η οποία έχει υποβάλει αίτημα και έχει ενημερώσει και την Ελλάδα και την Κύπρο για έκδοση NAVTEX. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει σε σχέση με την Τουρκία, η οποία εμφανίζεται να έχει απαιτήσεις έγκρισης ή εγκριτικής ενημέρωσης, στο θέμα της πόντισης του καλωδίου και των ερευνών. Αλλά νομίζω ότι η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου είναι μια δοκιμασία στρατηγικής αξιοπιστίας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που χρηματοδοτεί ένα έργο και θα πρέπει η αλληλεγγύη να φανεί στο πεδίο. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει, σε ζητήματα που αφορούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και την εξάσκησή τους, η Τουρκία να αισθανθεί ή να θεωρηθεί ότι μπορεί να έχει οποιουδήποτε τύπου εγκριτική ενημέρωση ή τέτοιο ρόλο. Αυτό νομίζω θα είναι μία ακόμα υποχώρηση».

«Νομίζω ότι αν η χώρα μας αποδεχόταν ενημέρωση-αδειοδότηση για εργασίες έρευνας και πόντισης, δεν είναι μόνο πρόβλημα επιχειρησιακό, αλλά ουσιαστικά δημιουργείται ένα προηγούμενο και η Τουρκία θα μπορούσε να επικαλεστεί αυτή τη συμπεριφορά ως στοιχείο αποδοχής της δικής της “δικαιοδοσίας” στις συγκεκριμένες περιοχές, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι προάγγελος κακών εξελίξεων και βεβαίως αποθράσυνσης της αναθεωρητικής στάσης και συμπεριφοράς της γείτονος χώρας» είπε ο κ. Κατρίνης ενώ ερωτηθείς για το άρθρο του Ευάγγελου Βενιζέλου, σχολίασε:

«Διάβασα με πολλή μεγάλη προσοχή την τοποθέτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος ουσιαστικά λέει ότι είναι δύσκολο σε περιόδους προεκλογικές να υπάρχει εθνικό consensus, και επισημαίνει και την κρισιμότητα των στιγμών. Αυτό που διάβασα και μου έκανε εντύπωση είναι ότι αναφέρει ότι η επίδειξη του χάρτη από τον Πρωθυπουργό στον ΟΗΕ δεν συνοδεύτηκε από αίτημα για να υπάρχει ψήφισμα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και μάλιστα η Ελλάδα σήμερα που μιλάμε είναι και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Άρα, θέλω να πω ότι ωραία είναι πολλές φορές να κάνουμε και για λόγους επικοινωνιακούς εξωτερική πολιτική, αλλά θεωρώ ότι αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα για τη χώρα και το πώς στα φόρα διεκδικούμε να υπάρχει σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, καταδίκη όλων αυτών των αναθεωρητικών πρακτικών, κάτι που φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να πείσει τις άλλες χώρες προς αυτή την κατεύθυνση».

Από την πλευρά του κ. Συρίγος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι το θέμα του καλωδίου μπορεί να φέρει «φουρτούνα», όμως, εκτίμησε ότι δεν θα γίνει θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. «Ότι θα ακούμε βρυχηθμούς το επόμενο χρονικό διάστημα, θα ακούμε, εκατέρωθεν, δηλαδή και εμείς θα βρυχώμεθα και η άλλη πλευρά. Αλλά δεν πρόκειται να οδηγήσει, νομίζω, σε θερμό επεισόδιο. Το πιο πιθανό είναι να μην οδηγήσει σε θερμό επεισόδιο. Από εκεί και πέρα, υπάρχει μία αλλαγή στη ρητορική της Τουρκίας. Στις 26 Αυγούστου είχε δηλώσει ότι θέλουμε γνωστοποίηση και αδειοδότηση, στα μέσα Σεπτεμβρίου μιλούσε για γνωστοποίηση και συντονισμό, στη συνέντευξη που έδωσε στα «Νέα» ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, είπε «θέλουμε ενημέρωση». Υπάρχει κι αυτή η διαφοροποίηση. Είναι προφανές ότι ασκούνται διπλωματικές πιέσεις από όλες τις πλευρές προς τα δύο μέρη, δεν νομίζω όμως ότι θα καταλήξουμε σε θερμό επεισόδιο» υπογράμμισε ο βουλευτής της ΝΔ.

Ερωτηθείς εάν η γαλλική εταιρεία μπορεί να υποκαταστήσει τις όποιες ενέργειες πρέπει να κάνει η χώρα μας, με δεδομένο ότι λέγεται πως αφού είναι στη μέση γαλλική εταιρεία, οι Τούρκοι δεν θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, ο κ. Συρίγος απάντησε: «Αυτά εγώ δεν τα πιστεύω. Κάθε φορά σε αυτές τις περιπτώσεις εκείνο που παίζει ρόλο είναι η ισχύς σου επί του πεδίου. Δηλαδή τι μήνυμα περνάς εσύ ως Ελλάδα σε σχέση με το τι θα κάνεις. Παίζει ρόλο και η παρουσία μιας γαλλικής εταιρείας. Ας δούμε το παράδειγμα του τεμαχίου 5 της κυπριακής ΑΟΖ. Στο τεμάχιο 5, το οποίο διεκδικεί η Τουρκία κατά τα τρία τέταρτα, συμμετέχουν η αμερικανική ExxonMobil και η καταριανή εταιρεία πετρελαίου, σε κοινοπραξία. Έχουν κάνει έρευνες, βρήκαν μάλιστα και εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, το «Γλαύκος». Η Τουρκία δεν έχει πει κουβέντα για αυτά τα θέματα. Επομένως, παίζει κι αυτό τον ρόλο του, αλλά το κύριο θέμα είναι η ετοιμότητά σου να πεις επί του πεδίου. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια σαν να έχεις ένα αυτοκίνητο που πρέπει να διανύσει μια πορεία από το σημείο Α στο σημείο Β. Ο δρόμος που έχει να διανύσει δεν είναι αυτοκινητόδρομος. Έχει λακκούβες, έχει γκρεμούς, έχει κακοτοπιές. Εσύ είσαι υποχρεωμένος, άμα θέλεις να φτάσεις στο σημείο Β, να ξέρεις και να στρίβεις και να κάνεις όπισθεν αν χρειαστεί κάποια στιγμή, αλλά το στοίχημα είναι να φτάσεις στο σημείο Β. Εκεί θα κριθεί η επιτυχία ή μη της ελληνικής πλευράς».

Σχετικά με τη δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου, είπε ότι «είναι ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει, έχει χειριστεί θέματα εξωτερικής πολιτικής και ξέρει ποιες είναι οι δυσκολίες στο πεδίο. Οπότε, ξέρει πώς ασκείται η εξωτερική πολιτική και τον ακούω πάντοτε πολύ προσεκτικά σε αυτά που λέει».

Σχολιάζοντας ο κ. Κατρίνης την εκτίμηση κάποιων ότι η τοποθέτηση Βενιζέλου, που σε κάποια θέματα ήταν υποστηρικτική της πολιτικής της κυβέρνησης, δείχνει και ένα βαθμό «διαθεσιμότητας» του ίδιου, στην περίπτωση που χρειαστεί εάν δεν δώσουν λύση η κάλπες για πρωθυπουργό της χώρας, υποστήριξε: «Καταρχάς ο Ευάγγελος Βενιζέλος διαχρονικά ήταν μπροστά από τα γεγονότα, πάντα. Και αποτιμώντας τη δημόσια τοποθέτησή του τους τελευταίους αρκετούς μήνες, δεν θα τη χαρακτήριζα υποστηρικτική της κυβερνητικής πολιτικής ή και συγκεκριμένα του πρωθυπουργού. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έχει θητεύσει σε κορυφαίες θέσεις στην κυβέρνηση, ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός Εξωτερικών, έχει χειριστεί πάρα πολλά κρίσιμα θέματα και βεβαίως έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να παρεμβαίνει στον δημόσιο λόγο και με την εμπειρία του, τις γνώσεις του και την οξυδέρκειά του, να κάνει την προσωπική του τοποθέτηση. Και νομίζω ότι αυτό κάνει και το κάνει με έναν τρόπο που διαχρονικά υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και βεβαίως δεν υπολογίζει την όποια ερμηνεία ή πολιτικό κόστος μπορεί να έχει η δημόσια τοποθέτησή του».

Το θέμα της ακρίβειας

Η συζήτηση πέρασε στο θέμα της ακρίβειας, ο κ. Συρίγος ρωτήθηκε εάν μπορεί να εξελιχθεί στο μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης ενόψει των εκλογών, με το βουλευτή της ΝΔ να απαντά: «Αυτή τη στιγμή οι εκλογές στην Αμερική ε περιστρέφονται γύρω από την κατάσταση της οικονομίας και τη μεγάλη ακρίβεια. Οι τεράστιες διαδηλώσεις στη Γαλλία ξεκίνησαν από προβλήματα στον οικονομικό τομέα και εξελίσσονται γύρω από τα θέματα της ακρίβειας. Στην Ισπανία συμβαίνει το ίδιο, με την αύξηση των τιμών των ακινήτων. Αυτή τη στιγμή, όποιος είναι κυβέρνηση, ασχέτως πολιτικού χρώματος, έχει να αντιμετωπίσει μία εκρηκτική ακρίβεια, και πληθωρισμό. Εκείνο που θα κρίνει, πιστεύω, την κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι πώς θα αντιμετωπίσει αυτόν τον εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Ο χειμώνας έχει μπει φέτος από πολύ πιο νωρίς στη χώρα μας. Θα κριθούμε λοιπόν από το πόσο- πάντοτε σε σύγκριση και με τις άλλες χώρες- πιο αποτελεσματικά ή λιγότερο αποτελεσματικά θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια μέσα στο χειμώνα, και την ακρίβεια της ενέργειας κυρίως».

«Η ακρίβεια είναι με διαφορά το πιο σημαντικό καθημερινό πρόβλημα της χώρας. Οι κινήσεις που έχουν γίνει για το θέμα της μειώσεως των τιμών των καυσίμων, ειδικά στην τιμή του πετρελαίου θερμάνσεως, γύρω στα 40 λεπτά το λίτρο, στόχο έχουν να μετριάσουν το πρόβλημα. Αλλά καλό είναι να βλέπουμε και τι γίνεται και στις άλλες χώρες γύρω μας, στα θέματα της ακρίβειας. Δηλαδή, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό και δυτικό σε ένα βαθμό φαινόμενο, χωρίς να σημαίνει ότι μειώνω τις ευθύνες μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος, βεβαίως» πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι τα στοιχεία για πληθωρισμό 5% το Σεπτέμβριο, που δεν είναι ένας αφηρημένος οικονομικός δείκτης, αλλά είναι στην πράξη λιγότερα χρήματα στο τέλος του μήνα και μεγαλύτερη αγωνία για κάθε οικογένεια, είναι η συνέχεια ενός ράλι ανατιμήσεων και αυξήσεων, που αυτή τη στιγμή έχουν μειώσει το εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ακόμα και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι 5,1% αυξήθηκαν οι τιμές το 2025, ενώ τα εισοδήματα λίγο παραπάνω από 3,5%. Άρα ακόμα μεγαλύτερη συμπίεση και μέσα στο 2025 και το 2026, που έχουμε μεγάλες αυξήσεις και στα καύσιμα και στην ενέργεια. Αυτό θα φανεί, φαντάζομαι, δυστυχώς, μέσα στον Νοέμβριο, γιατί βλέπουμε και στο φυσικό αέριο μεγάλες διακυμάνσεις, αλλά και η τιμή της χονδρικής στο ρεύμα έχει σημειώσει ιστορικά υψηλά. Εγώ δεν ξέρω αν αυτά τα οποία λέει και κάνει η κυβέρνηση έχουν πραγματική ουσία. Τώρα που μιλάμε, μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 35% ακριβότερο σε σχέση με την ίδια ημερομηνία πέρυσι. Δεν ξέρω αν αυξήθηκαν τα εισοδήματα 35% σε ένα χρόνο και δεν ξέρω αν πραγματικά η κυβέρνηση βλέπει τι γίνεται στα άλλα κράτη. Γιατί στα άλλα κράτη υπάρχουν πρωτοβουλίες και επιλογές για μείωση της έμμεσης φορολογίας και στα τρόφιμα και στα καύσιμα, στα άλλα κράτη υπάρχουν επιλογές για φορολόγηση των υπερκερδών, που είναι αντικειμενικά πολύ υψηλά σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση» ανέφερε από την πλευρά του ο Μιχάλης Κατρίνης.

Το επίμαχο άρθρο 23

«Στην Ελλάδα υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία με έναν παραπλανητικό τίτλο ενός νομοσχεδίου που συζητείται στη Βουλή, για “προστασία των δανειοληπτών”, φέρνει μία διάταξη που λέει ότι εάν ένας δανειολήπτης, ο οποίος υπογράψει μία ρύθμιση σε μία εταιρεία διαχείρισης δανείων και απαιτήσεων, δεν τηρήσει για λόγους ακρίβειας, για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας αυτή τη ρύθμιση, αυτομάτως μπορεί ο servicer να οδηγήσει την περιουσία του και την κατοικία του, ακόμα και την πρώτη, σε κατάσταση πλειστηριασμού» συνέχισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «τα στοιχεία και των διμερών ρυθμίσεων των δανείων με τα funds αλλά και του εξωδικαστικού μηχανισμού δείχνουν ότι μία στις τρεις ρυθμίσεις εντός τριμήνου ξαναβγαίνουν ξανακοκκινίζουν».

«Δεν είναι τυχαίο ότι σε ένα χρόνο αυξήθηκαν τα χρέη στο δημόσιο 10 δισ. ευρώ. Κι αυτό γίνεται γιατί η ακρίβεια οδηγεί τον οικογενειάρχη να πληρώσει το νοίκι του, τα τρόφιμα, τα καύσιμα, την ενέργεια, τα έξοδα για τα παιδιά του και να αφήσει κάτι απλήρωτο. Τι φαντάζεστε ότι θα αφήσει απλήρωτο; Θα αφήσει απλήρωτο το χρέος στην εφορία και στον ΕΦΚΑ και, πιθανόν, και το δάνειο και τη ρύθμιση. Η οικονομική αδυναμία του δανειολήπτη αυτή τη στιγμή δίνει πλέον το πράσινο φως σε κάθε εταιρεία fund να μπορεί να κατασχέσει και να οδηγήσει την ιδιοκτησία σε πλειστηριασμό. Αντιδράσαμε εμείς, αντέδρασαν οι δικηγόροι, η κυβέρνηση άρον άρον το απέσυρε. Αλλά προσέξτε, η απόσυρση μπορεί να εκτιμηθεί από πολλούς για ποιο λόγο έγινε. Το θέμα είναι πώς σε αυτή τη συγκυρία η κυβέρνηση, αντί να φέρει πραγματικά μέτρα προστασίας των δανειοληπτών σε μια δύσκολη κατάσταση, που έρχεται ύστερα από τρεις οικονομικές κρίσεις και μια ακρίβεια, που κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει, επιλέγει να φέρει μέτρα διευκόλυνσης των funds ώστε να κάνουν περισσότερους πλειστηριασμούς. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι δείχνει μια κυβέρνηση όχι μόνο εκτός της οικονομικής πραγματικότητας, αλλά επιμένει, έστω και τώρα, μέσα στη δίνη της χρονικής κρίσης της ακρίβειας, να εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και σίγουρα όχι αυτά των πιο αδύναμων και της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας» συμπλήρωσε ο κ. Κατρίνης.

Τα σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν

Σχετικά με τις αποκαλύψεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα για το Χωριάτικο, την Pizza Fan, την Ομοσπονδία του Μπάσκετ και την ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να σχολιάσει εάν τις θεωρεί πραγματικές επιτυχίες των Αρχών ή συμμερίζεται την εκτίμηση πως οι έρευνες τρέχουν με μεγαλύτερη ταχύτητα επειδή έχουμε μπει σε προεκλογικό χρόνο και η κυβέρνηση επιδιώκει με τον τρόπο αυτό να δείξει ότι πάει κόντρα στην διαφθορά, καθώς «διαβάζει» στις δημοσκοπήσεις ότι αυτό είναι ένα από τα κρίσιμα ζητήματα ενόψει των εκλογών.

«Δυστυχώς ύστερα από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας η αδιαφάνεια και η διαφθορά ζουν και βασιλεύουν. Αυτές οι περιπτώσεις οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας είναι κάποιες από τις περιπτώσεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει διαφθορά, αδιαφάνεια και έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών και κακοδιαχείριση. Είχαμε το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν βγει και με πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Εισαγγελίας. Και σε κάθε περίπτωση, όταν στέλνουν σε έναν αδύναμο οφειλέτη, ο οποίος χρωστάει λίγες χιλιάδες ευρώ, μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και τον απειλούν με κατάσχεση και πλειστηριασμό περιουσιακών στοιχείων, και την ίδια στιγμή ο ΕΦΚΑ, η ΑΑΔΕ, ο ΕΦΚΑ αδυνατούν να εντοπίσουν ανθρώπους οι οποίοι συστηματικά φοροδιαφεύγουν και μάλιστα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, πού είναι η κυβέρνηση αυτή, η οποία λέει ότι έχει φέρει σύγχρονα συστήματα λογισμικά, διασταυρωτικούς ελέγχους, σύνδεση online μηχανών με τα συστήματα της εφορίας, και επαίρεται ότι αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί; Πόσω μάλλον όταν όλη αυτή η ιστορία – που προφανώς πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα στην υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για τον ενδελεχή έλεγχο και την αναλυτική έρευνα που έκανε, που οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα- προήλθε από καταγγελίες και όχι ύστερα από ενεργοποίηση των μηχανισμών» τόνισε ο κ. Κατρίνης.

«Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι και κάποιοι κρατικοί λειτουργοί ήταν συμμέτοχοι και συνένοχοι σε αυτή τη διαδικασία, γι’ αυτό νομίζω ότι και ο διοικητής της ΑΑΔΕ διέταξε να γίνει ανάλογη έρευνα» είπε δίνοντας «συγχαρητήρια στις υπηρεσίες της αστυνομίας για την εκ των υστέρων παρέμβαση και διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, χρησιμοποιεί τη φράση «εκ των υστέρων» γιατί οι αποκαλύψεις για τις υποθέσεις φοροδιαφυγής έγιναν έπειτα από καταγγελία «και όχι μέσα απ’ τα σύγχρονα λογισμικά και διαδικασίες που έχει η ΑΑΔΕ για να μπορεί να εντοπίζει κάποιον ο οποίος φοροδιαφεύγει και αποκρύπτει έσοδα σημαντικά για τον δημόσιο κορβανά».

«Όπως η εφορία εντοπίζει κάποιον που χρωστάει 15.000 ευρώ και του λέει “δεν με πληρώνεις, πολύ ωραία, θα σου κατασχέσω το χωράφι, ακόμη και ένα ακίνητο”, θα έπρεπε με την ίδια ευκολία να μπορεί να εντοπίσει κάποιον ο οποίος αποκρύπτει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Άρα δεν νομίζω ότι αυτός είναι λόγος για να πανηγυρίζει ύστερα από 7,5 χρόνια μια κυβέρνηση, η οποία ήρθε με σημαία την πάταξη της φοροδιαφυγής» τόνισε, σημειώνοντας ότι κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πατάσσει τη φοροδιαφυγή, «πιάνοντας ένα μικρό αυτοαπασχολούμενο ή επαγγελματία και βάζοντάς του τεκμαρτή φορολόγηση, και την ίδια στιγμή δεν μπορεί να εντοπίσει κάποιον ο οποίος στερεί από τον Έλληνα πολίτη και το δημόσιο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ».

Σχετικά με την πάταξη της φοροδιαφυγής ο κ. Συρίγος χαρακτήρισε τεράστιο τον ρόλο της ΑΑΔΕ. «Από μικρό παιδάκι ακούω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή και ποτέ δεν είχα δει τίποτα. Τώρα για πρώτη φορά βλέπουμε. Πέρυσι είχαμε, νομίζω, σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα, μη υπολογισμένα, ακριβώς από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Αυτό οφείλεται βέβαια στη χρήση νέων μέσων, νέων τεχνολογιών και αυτό προχωράει. Επί παραδείγματι, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όλα τα τιμολόγια θα είναι ηλεκτρονικά και θα συντονίζονται μέσω της ΑΑΔΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σύστημα δεν θα προσπαθήσει να βρει τρόπους να ξεφύγει» είπε.

«Για παράδειγμα, ενώ περνούν όλα από POS, βλέπεις ότι η τράπεζα με την οποία συνδέεται το POS είναι στη Βουλγαρία, ή στη Ρουμανία, ή εκτός Ελλάδος τέλος πάντων. Υπάρχουν τέτοια πράγματα και να έχουμε κατά νου ότι η διαφθορά υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Το ζήτημα είναι τι μηχανισμούς έχεις. Εγώ χαίρομαι διότι φτιάχτηκε ένας μηχανισμός που δεν σχετίζεται με την κυβέρνηση, σχετίζεται με το κράτος, και ο οποίος λειτούργησε εξαιρετικά αποτελεσματικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν προδικάζω το αποτέλεσμα της δίκης, βλέπω όμως από τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα, ότι έχουν κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και χαίρομαι που ένας θεσμός που φτιάχτηκε τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και γεννάει τέτοιους καρπούς. Είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει, να πιάνονται τόσο μεγάλα ψάρια, τόσο μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής έως τώρα, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να χαιρετίσουμε» κατέληξε ο κ. Συρίγος σχολιάζοντας τις υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν.