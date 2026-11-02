Μάντζος: «Να αποσυρθεί και η διάταξη για τον εξωδικαστικό μηχανισμό» – Τι είπε για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και το κόστος των καυσίμων

Την απόσυρση και της διάταξης, που επιτρέπει την αναγκαστική εκτέλεση ρυθμίσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού, χωρίς δικαστικό τίτλο, ζήτησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Αναφερόμενος στο άρθρο 23 του νομοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια, το οποίο αποσύρθηκε από την κυβέρνηση, υποστήριξε ότι παραμένουν ερωτήματα για την πολιτική ευθύνη όσων εισηγήθηκαν τη ρύθμιση.

Ο κ. Μάντζος είπε ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα πρέπει να εξηγήσουν στη Βουλή, «γιατί και εξυπηρετώντας ποιους έφεραν αυτή τη ρύθμιση». Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η διάταξη αναγνώριζε σε ιδιωτικό έγγραφο ισχύ εκτελεστού τίτλου, επιτρέποντας την ταχεία έναρξη αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς δικαστική διαδικασία.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι αντίστοιχη πρόβλεψη εξακολουθεί να ισχύει για τις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού. «Επίσης πρέπει να αποσυρθεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει στη Βουλή, δική του πρόταση νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Ζήτησε να συζητηθεί στην Ολομέλεια, ώστε να αναδειχθούν οι διαφορές των προτάσεων.

Όπως είπε, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού, την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής γης, καθώς και ζητήματα που αφορούν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και τους εγγυητές. Ο κ. Μάντζος, σημείωσε ότι το κόμμα θα τοποθετηθεί στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου.

Σχολιάζοντας τις ελληνικές θέσεις που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο κ. Μάντζος χαρακτήρισε αυτονόητη την έκθεσή τους, ιδίως μετά την κύρωση του Τουρκολιβυκού μνημονίου από τη λιβυκή πλευρά. Τόνισε, ωστόσο, ότι η παρουσίαση των ελληνικών θέσεων δεν ισοδυναμεί με απόφαση ή ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Δεν είδαμε κάποια χειροπιαστή απάντηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε αυτή την πρόκληση», ανέφερε, ζητώντας να ακολουθήσουν περαιτέρω ενέργειες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μίλησε για «αποτυχία διαρκείας» στη διαχείριση της λιβυκής υπόθεσης και υποστήριξε ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, για τη διαμόρφωση της ευρωτουρκικής σχέσης.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι η εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους προεκλογικής αντιπαράθεσης. Όπως είπε, το κόμμα ασκεί κριτική στις κυβερνητικές επιλογές, αλλά παραμένει διαθέσιμο για συναινέσεις σε ζητήματα γεωπολιτικής και στρατηγικής.

Οι προτάσεις για το κόστος των καυσίμων

Για την ενεργειακή κρίση και τις τιμές των καυσίμων, ο κ. Μάντζος επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, με αυτοματοποιημένο τρόπο, όταν αυξάνονται τα έσοδα από τον ΦΠΑ, καθώς και για μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των διυλιστηρίων και των εταιρειών ενέργειας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι χρειάζονται αυστηρότεροι έλεγχοι σε όλη την αλυσίδα διανομής καυσίμων, «από το διυλιστήριο έως την αντλία». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να προσφέρουν ανακούφιση σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναγνώρισε ότι η κρίση έχει διεθνείς διαστάσεις, αλλά είπε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι στρεβλώσεις της εγχώριας αγοράς.