«Μακάρι να το είχα το παιδί μου» – Ραγίζει καρδιές η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, εκφράζει τον αβάσταχτο πόνο της 54 ημέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», δηλώνει απαρηγόρητη, σημειώνοντας ότι αποφεύγει ακόμα και να ακούει το όνομα του παιδιού της. Παράλληλα, ζητά να υπάρξει δικαιοσύνη για όσα συνέβησαν στον γιο της.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έχουν περάσει 54 ημέρες από την στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, και ο πόνος της μητέρας του είναι αβάσταχος.
  • «Το παιδί μου εγώ το έχασα, δεν είμαι καλά» δηλώνει απαρηγόρητη η μητέρα του τραγουδιστή, εξηγώντας πως αποφεύγει ακόμη και να ακούει το όνομά του.
  • Παράλληλα, ζήτησε δικαιοσύνη για τον θάνατο του γιου της, σημειώνοντας: «Η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει εκείνη ό,τι πρέπει. Να γίνει κάποια δικαιοσύνη, τίποτα άλλο. Μακάρι, Θεέ μου, να το είχα εγώ το παιδί μου».

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Συγκλονίζουν τα λόγια της μητέρας του Γιώργου Μαζωνάκη για την απώλεια του γιου της, που έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή και σκορπίσει την θλίψη στο πανελλήνιο.

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Έχουν περάσει 54 ημέρες από την στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, και ο πόνος της μητέρας του είναι αβάσταχος. Όπως λέει η Κλειώ Μαζωνάκη, δεν αντέχει ούτε να ακούει το όνομα του παιδιού της.

«Το παιδί μου εγώ το έχασα, δεν είμαι καλά» λέει η μητέρα του τραγουδιστή, απαρηγόρητη για τον άδικο θάνατό του. «Δεν θέλω να λέω ούτε το όνομα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το λέω, δεν μπορώ. Το αποφεύγω. Να ακούω το όνομά του. Δεν θέλω να ακούω του παιδιού μου το όνομα», λέει σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

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Σε ερώτηση εάν η αλήθεια για όσα συνέβησαν στον γιο της δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, ανέφερε: «Τι να σας πω; Δεν έχω βγει έξω. Δεν ξέρω τίποτα. Ούτε ακούω, ούτε βλέπω. Τίποτα».

Ζήτησε, στη συνέχεια, δικαιοσύνη για τον θάνατο του γιου της. «Η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει εκείνη ό,τι πρέπει. Να γίνει κάποια δικαιοσύνη, τίποτα άλλο. Μακάρι, Θεέ μου, να το είχα εγώ το παιδί μου», σημειώνει η Κλειώ Μαζωνάκη.

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