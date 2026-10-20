Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα καταγγελία για τον κατηγορούμενο γιατρό – Η διάγνωση για την πάθηση «Ρεϊνό» και οι πανάκριβες θεραπείες με… αλατόνερο

Μία νέα καταγγελία για τον γιατρό του Κολωνακίου είδε το φως της δημοσιότητας. Άνδρας υποστηρίζει ότι ο προφυλακισμένος γιατρός τού πρότεινε ενδοφλέβιες θεραπείες, συνολικού κόστους 18.000 ευρώ, για τη σύζυγό του, η οποία είχε υποστεί ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, οι οροί που του χορηγήθηκαν για τη θεραπεία περιείχαν μόνο αλατούχο διάλυμα, γεγονός που, όπως αναφέρει, διαπίστωσε νοσηλεύτρια που είχε αναλάβει τη χορήγησή τους.

Ο καταγγέλλων μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 και περιέγραψε πώς απευθύνθηκε στον γιατρό αναζητώντας μια θεραπεία που θα βοηθούσε τη σύζυγό του να αναρρώσει, τις διαβεβαιώσεις που υποστηρίζει ότι έλαβε και τις οικονομικές και ψυχολογικές συνέπειες που είχε η συγκεκριμένη επιλογή για την οικογένειά του.

Το εγκεφαλικό επεισόδιο και η επίσκεψη στο ιατρείο

Η περιπέτεια υγείας της γυναίκας ξεκίνησε το 2021, όταν υπέστη ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύτηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο, αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, καθώς είχε εμφανίσει ημιπάρεση στην αριστερή πλευρά του σώματός της.

«Η σύζυγός μου έπαθε ισχαιμικό εγκεφαλικό το 2021. Πήγαμε στο νοσοκομείο, στη Θεσσαλονίκη, στο Ιπποκράτειο. Κρατήθηκε μέσα κάποιες μέρες. Βγήκε η γυναίκα μου, κάναμε κάποιες φυσικοθεραπείες και δεν ήταν καλά. Η γυναίκα μου είχε πάθει ημιπάρεση στην αριστερή πλευρά της. Χέρι, πόδι και πρόσωπο», ανέφερε.

Στην προσπάθειά του να βρει κάποια επιπλέον θεραπευτική επιλογή, αναζήτησε μέσω διαδικτύου γιατρό που ασχολούνταν με αντίστοιχες παθήσεις. Έτσι, εντόπισε τα στοιχεία επικοινωνίας του γιατρού στο Κολωνάκι και προγραμμάτισε ραντεβού.

«Τον πήρα τηλέφωνο, έκλεισα ραντεβού μαζί του. Μου λέει: “Κοίταξε να δεις, πρέπει να έρθεις από εδώ να τη δω και όλα θα πάνε καλά. Μη στεναχωριέσαι”», περιέγραψε.

Κατά την επίσκεψη στο ιατρείο, ο γιατρός φέρεται να εξέτασε τη γυναίκα και να της ανέφερε ότι έπασχε από μια πάθηση την οποία αποκάλεσε «Ρεϊνό».

«Της λέει: “Έχεις μία πάθηση που ονομάζεται Ρεϊνό”. Και μόλις το ακούω, λέω: “Ρεϊνό; Τι είναι αυτό, γιατρέ;”. “Έτσι ονομάζω εγώ την πάθηση αυτή”, λέει. “Αν δεν κάνει αυτή τη θεραπεία η γυναίκα σου, που θα σου δώσω, θα ξαναπάθει εγκεφαλικό και μπορεί να σου μείνει και στα χέρια”».

Σύμφωνα με τον άνδρα, η προειδοποίηση για το ενδεχόμενο νέου εγκεφαλικού επεισοδίου τον ανησύχησε ιδιαίτερα, με αποτέλεσμα να ζητήσει από τον γιατρό να του εξηγήσει ποια θεραπεία θα έπρεπε να ακολουθήσει η σύζυγός του.

Οι 30 θεραπείες των 600 ευρώ και η καταγγελία για μη έκδοση απόδειξης

Ο γιατρός φέρεται να πρότεινε τη χορήγηση 30 ενδοφλέβιων θεραπειών, έναντι 600 ευρώ η καθεμία, ανεβάζοντας το συνολικό προβλεπόμενο κόστος στα 18.000 ευρώ. Για τη χορήγησή τους θα χρειαζόταν νοσηλεύτρια.

«Μου λέει: “Κοίταξε να δεις, θα σου δώσω κάποιες θεραπείες, τις οποίες πρέπει να τις κάνει ενδοφλέβια. Και πρέπει να έχεις μία νοσοκόμα για να κάνει αυτές τις θεραπείες, σαν ορό”. Λέω: “Ναι, γιατρέ. Πόσο θα κοστίσουν;”. “Κοίταξε να δεις”, λέει, “αν μπορείς να τα πληρώσεις αυτά, γιατί είναι λίγο πανάκριβα”. Λέω: “Πόσο;”. Λέει: “600 ευρώ η θεραπεία και πρέπει να κάνει 30 θεραπείες”».

Το ποσό ήταν ιδιαίτερα υψηλό για την οικογένεια. Όπως υποστηρίζει ο καταγγέλλων, όταν εξέφρασε την αδυναμία του να καλύψει άμεσα το κόστος, ο γιατρός τού ζήτησε να αποφασίσει εάν μπορούσε να ανταποκριθεί οικονομικά.

«Του λέω εγώ: “Γιατρέ, είναι πολλά, σας παρακαλώ”. Και μου λέει: “Τι είναι; Και να ξέρεις, άμα δεν μπορείς να πληρώσεις αυτά τα λεφτά, πες μου από τώρα και πλήρωσε την αμοιβή μου”. Η αμοιβή του κόστιζε 600 ευρώ. “Και να πας στην ευχή του Θεού”».

Ο άνδρας υποστηρίζει ότι οι διαβεβαιώσεις για βελτίωση της υγείας της συζύγου του, σε συνδυασμό με τις προειδοποιήσεις για πιθανό νέο εγκεφαλικό επεισόδιο, τον οδήγησαν στην απόφαση να προχωρήσει.

Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και αναζήτησε οικονομική βοήθεια από συγγενικά του πρόσωπα, προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα χρήματα. Παράλληλα, κατέβαλε 600 ευρώ ως αμοιβή του γιατρού, για τα οποία, όπως καταγγέλλει, δεν έλαβε απόδειξη.

Σε σχετική ερώτηση της δημοσιογράφου, απάντησε χαρακτηριστικά: «Όχι, δεν μου έδωσε. Δεν μου έδωσε τίποτα».

Η νοσηλεύτρια που αναγνώρισε το περιεχόμενο των ορών

Στη συνέχεια, ο καταγγέλλων παρέλαβε 30 ορούς, χωρητικότητας περίπου 300 ή 400 ml, όπως ανέφερε χωρίς να θυμάται την ακριβή ποσότητα. Όταν ρώτησε τον γιατρό για το περιεχόμενό τους, εκείνος φέρεται να τον διαβεβαίωσε ότι είχε προσθέσει φαρμακευτικές ουσίες.

«Του λέω: “Γιατρέ, είναι αυτό;”. “Ναι”, λέει, “αυτό είναι. Εγώ βάζω κάποια φάρμακα μέσα και τα φτιάχνω”».

Ο άνδρας ανέφερε ακόμη ότι οι συγκεκριμένοι οροί είχαν εμφανιστεί σε τηλεοπτικά πλάνα από το γραφείο του γιατρού, με κόκκινες ετικέτες στο επάνω μέρος τους.

Μετά την παραλαβή τους, επέστρεψε στο σπίτι του και ξεκίνησε η χορήγηση των θεραπειών στη σύζυγό του, με τη βοήθεια νοσηλεύτριας που εργαζόταν σε Κέντρο Υγείας.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της, η νοσηλεύτρια φέρεται να προβληματίστηκε για το περιεχόμενο των ορών και ζήτησε να μάθει περισσότερες πληροφορίες.

«Μου λέει: “Παιδάκι μου, αυτό που βάζεις στη γυναίκα σου τι είναι, αγόρι μου;”. Και της εξηγώ εγώ όλο αυτό. “Όχι”, μου λέει, “ξέρεις ότι αυτό είναι ένα αλατόνερο;”».

Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι η νοσηλεύτρια τού εξήγησε πως επρόκειτο για απλό αλατούχο διάλυμα, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις προσθήκης φαρμάκων στις συσκευασίες.

«Της λέω: “Τι αλατόνερο; Μου είπε έτσι κι έτσι κι έτσι, ότι το φτιάχνει, το κάνει, ξέρω εγώ”. “Όχι”, μου λέει, “αγόρι μου. Καταρχήν, αν είχε βάλει φάρμακα μέσα, ο ορός θα ήταν τρυπημένος από πάνω, γιατί έχουν ένα λαστιχάκι αυτά. Θα ήταν τρυπημένο. Δεν έχει βάλει τίποτα. Είναι ένας καθαρός ορός. Και αυτό είναι αλατόνερο. Το βάζουμε εμείς σε χιλιάδες ασθενείς”».

Η ενημέρωση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του άνδρα, ο οποίος υποστηρίζει ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε εμπιστευτεί τις διαβεβαιώσεις του γιατρού για το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητα της αγωγής.

«Κάναμε 18 θεραπείες και δεν έκανε τίποτα»

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο γιατρός είχε υποσχεθεί ότι η γυναίκα θα παρουσίαζε βελτίωση στην κινητικότητά της ήδη από τις πρώτες δύο ή τρεις ημέρες χορήγησης των ορών.

Ωστόσο, ο σύζυγός της υποστηρίζει ότι, παρά τη χορήγηση 18 θεραπειών, δεν παρατήρησε καμία βελτίωση στην κατάσταση της υγείας της.

«Στη συμφωνία ήταν, μόλις βάλεις δύο-τρεις μέρες τον ορό, θα δεις ότι κουνάει χέρια και πόδια και διάφορα πράγματα. Ενώ κάναμε 18 θεραπείες και δεν έκανε τίποτα», ανέφερε.

Μετά τις επισημάνσεις της νοσηλεύτριας και την απουσία αποτελέσματος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον γιατρό, ζητώντας εξηγήσεις και επιστροφή των χρημάτων του.

«Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: “Άνθρωπε, αυτό κι αυτό κι αυτό. Με κοροϊδεύεις;”. Μαλώνουμε στο τηλέφωνο. Του λέω: “Θα έρθω στο γραφείο σου, θα έχουμε προβλήματα. Δώσε τα λεφτά μου πίσω και θα πάω στην Αστυνομία”».

Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι ο γιατρός αντέδρασε στις προειδοποιήσεις του, υποστηρίζοντας πως δεν θα μπορούσε να κινηθεί εναντίον του.

«Και μετά μου λέει: “Και τι θα καταλάβεις; Δεν θα μπορέσεις να μου κάνεις τίποτα. Είναι όλοι δικοί μου και δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα”».

Παρά την αρχική αντιπαράθεση, οι δύο πλευρές φέρονται να κατέληξαν σε συμφωνία για την επιστροφή των ορών που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί.

«Κάπως φοβήθηκε εκεί πάνω και μου λέει: “Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να σου επιστρέψω όλα τα χρήματα για όλη τη θεραπεία. Πόσα χρησιμοποίησες; Τόσα”».

Ο άνδρας επέστρεψε τους υπόλοιπους ορούς στο ιατρείο και, όπως αναφέρει, έλαβε πίσω μέρος των χρημάτων του, χωρίς να διευκρινίζει το ακριβές ποσό.

Η πρόταση για επιπλέον θεραπεία και η διακοπή των φυσικοθεραπειών

Ο καταγγέλλων αποκάλυψε ακόμη ότι ο γιατρός τού είχε μιλήσει και για μια δεύτερη θεραπευτική διαδικασία, η οποία, όπως φέρεται να υποστήριζε, θα βοηθούσε στον «καθαρισμό του αίματος» της συζύγου του.

«Μου είχε πει ότι υπάρχει και μία θεραπεία που μπορούμε να κάνουμε. Λέει: “Πρώτα τους ορούς, να δούμε πώς θα πάει, και μετά υπάρχει μία θεραπεία για να της καθαρίσουμε και το αίμα, να είναι φυσιολογικό και να μην έχει πρόβλημα καθόλου”».

Όπως υποστηρίζει, οι προειδοποιήσεις του γιατρού για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η μη πραγματοποίηση των θεραπειών είχαν προκαλέσει έντονο φόβο στην οικογένεια.

«Μας φόβισε, παιδί μου. Λέει: “Αν δεν κάνει τις θεραπείες, θα πάθει κι άλλο εγκεφαλικό και θα πεθάνει”. Λέει: “Αν το προλάβεις, θα κάνεις τη γυναίκα σου όπως ήταν, φυσιολογική πάλι, και δεν θα έχει πρόβλημα να ξαναπάθει εγκεφαλικό”».

Ο σύζυγος ανέφερε ότι, επειδή πίστεψε τις διαβεβαιώσεις για την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης αγωγής, είχε προχωρήσει στη διακοπή των φυσικοθεραπειών και της φαρμακευτικής αγωγής της γυναίκας του.

Μετά τη διακοπή των θεραπειών με τους ορούς, η γυναίκα ξεκίνησε εκ νέου φυσικοθεραπείες και, όπως περιέγραψε ο καταγγέλλων, παρουσίασε βελτίωση την οποία υπολόγισε σε περίπου 80%.

«Μετά ξεκινήσαμε τις φυσικοθεραπείες. Επανήλθε ένα 80%, επανήλθε», σημείωσε.

Κλείνοντας την καταγγελία του, ο άνδρας αναφέρθηκε στις συνέπειες που είχε η συγκεκριμένη υπόθεση για την οικογένειά του, τόσο σε οικονομικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για τους κινδύνους που θεωρεί ότι αντιμετώπισε η σύζυγός του.

«Αυτό που έκανε, πρώτον, μας διέλυσε οικονομικά και, δεύτερον, ψυχολογικά. Και, τρίτον, είχα ακυρώσει και τις φυσικοθεραπείες της γυναίκας μου και τα φάρμακά της. Τώρα, αν πέθαινε, δηλαδή, ή πάθαινε καμιά ζημιά; Έπαιξε με τη ζωή της, κατάλαβες; Έπαιξε και με τη ζωή τόσων ανθρώπων».