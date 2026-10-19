Θάνατος Μαζωνάκης: Το νέο συμπληρωματικό υπόμνημα του παθολόγου και οι διάλογοι με την αναισθησιολόγο που «καίνε» τη γιατρό

Νέα στοιχεία εξετάζονται στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός κατέθεσε συμπληρωματικό υπόμνημα στον ανακριτή, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ μηνύματα μεταξύ της 56χρονης συζύγου του και μίας 61χρονης αναισθησιολόγου, καθώς και δύο φιαλίδια φαρμακευτικού σκευάσματος που εντοπίστηκαν στον χώρο, αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

Στο υπόμνημά του, ο 58χρονος επιχειρεί να τεκμηριώσει ότι δεν συμμετείχε στην εξέταση ή στη θεραπεία του τραγουδιστή, προσκομίζοντας δύο ιατρικά έγγραφα που αφορούν ασθενή τον οποίο, όπως υποστηρίζει, παρακολουθούσε πριν από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη. Παράλληλα, ζητά να εξεταστούν μάρτυρες και να ολοκληρωθεί η έρευνα στα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου του.

Την ίδια ώρα, από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών προέκυψαν μηνύματα στα οποία η 56χρονη κατηγορούμενη ζητούσε από την 61χρονη αναισθησιολόγο πληροφορίες για συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα, καθώς και την προμήθεια μιδαζολάμης. Παρότι η αναισθησιολόγος απάντησε καταφατικά στο σχετικό αίτημα, συνεργάτης της υποστηρίζει ότι το φάρμακο δεν παραδόθηκε ποτέ.

Στην έρευνα περιλαμβάνεται και ο εντοπισμός δύο φιαλιδίων με το αντίδοτο της μιδαζολάμης στο ιατρείο. Η προέλευσή τους παραμένει υπό διερεύνηση, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί ότι τα προμήθευσε η 61χρονη.

Το νέο υπόμνημα του 58χρονου γιατρού και οι ισχυρισμοί για την παρουσία του στο ιατρείο

Ο κατηγορούμενος γιατρός διαχωρίζει τη θέση του από τη 56χρονη σύζυγό του, επιμένοντας ότι η συστέγαση των ιατρείων τους δεν συνεπάγεται κοινή επαγγελματική δραστηριότητα ή ευθύνη για τις θεραπευτικές πρακτικές που εφαρμόζονταν στον χώρο.

«Η συζυγική μου ιδιότητα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση κατηγορίας ούτε να φέρω κάποιου είδους οικογενειακή ευθύνη εν προκειμένω», υποστηρίζει, τονίζοντας ότι ασκεί την κλασική Ιατρική εδώ και δεκαετίες και ότι οι πρακτικές του δεν συνδέονται με την εναλλακτική Ιατρική.

Για την υποστήριξη των ισχυρισμών του προσκομίζει καρδιολογική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα ασθενούς με ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και παραπεμπτικό για περαιτέρω εξετάσεις, με ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου 2026. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται σπινθηρογράφημα και αξονική στεφανιογραφία.

Ο 58χρονος αναφέρει ότι την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή εξέταζε άλλον ασθενή και ότι αποχώρησε από το ιατρείο σχεδόν ταυτόχρονα με εκείνον, προκειμένου να γευματίσει στο εστιατόριο «Le Rose».

Επικαλείται επίσης μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό από το εστιατόριο, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε συναντήσει, εξετάσει ή επικοινωνήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αναφερόμενος στις ώρες που ακολούθησαν την κατάρρευση του τραγουδιστή, ισχυρίζεται ότι ενημερώθηκε για το επείγον περιστατικό περίπου στις 16:15 και ότι η κόρη του, με τη συνδρομή της γραμματέως, κάλεσε το ΕΚΑΒ στις 16:21. Όπως αναφέρει, παρενέβη στην τηλεφωνική επικοινωνία, ζητώντας επειγόντως καρδιολογική μονάδα.

Ο κατηγορούμενος επιμένει ακόμη ότι δεν διέγραψε μηνύματα ή άλλα δεδομένα από το κινητό του και ζητά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) να ολοκληρώσει τον σχετικό έλεγχο.

Αναλυτικά το υπόμνημα του κατηγορούμενου γιατρού

«Σε συνέχεια των προηγούμενων υπομνημάτων και αιτημάτων μου, και ιδίως του από 14.09.2026 αιτήματός μου περί εξέτασης ουσιωδών μαρτύρων υπεράσπισης, μεταξύ των οποίων και του ασθενούς μου (αναφέρεται το όνομά του), προσκομίζω με το παρόν δύο νέα ιατρικά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν την αλήθεια των ισχυρισμών μου σχετικά με την εξέταση και την ιατρική παρακολούθηση του ανωτέρω ασθενούς μου κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Ειδικότερα, ήδη με το προαναφερθέν αίτημά μου είχα ζητήσει να εξεταστεί ο μάρτυρας (αναφέρεται το όνομα του ασθενούς), ο οποίος μπορεί να επιβεβαιώσει ότι, πριν από την άφιξη του εκλιπόντος στο συστεγαζόμενο ιατρείο, βρισκόταν στο ιατρείο μου, όπου τον εξέταζα επί μακρόν, του συνέστησα συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις, εξετάσαμε το καρδιογράφημά του και, στη συνέχεια, αποχώρησε σχεδόν ταυτόχρονα με εμένα, όταν κατευθύνθηκα προς το εστιατόριο «Le Rose». Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την πλήρη έλλειψη σύνδεσής μου με το ραντεβού του Μαζωνάκη, ο οποίος ήταν ασθενής της 56χρονης, καθώς και με οποιαδήποτε θεραπεία ή ευθύνη σχετικά με αυτόν.

Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, προσκομίζω σήμερα, αφενός, την από 04.09.2026 καρδιολογική εξέταση του (αναφέρεται το όνομα του ασθενούς), συνοδευόμενη από το ηλεκτροκαρδιογράφημά του, και, αφετέρου, την ιδιόχειρη ιατρική παραπομπή μου για τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων, μεταξύ των οποίων σπινθηρογράφημα και αξονική στεφανιογραφία.

Πρόκειται για συγκεκριμένες, σοβαρές και επιστημονικά αναγνωρισμένες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της συμβατικής ιατρικής διερεύνησης και παρακολούθησης ασθενούς. Ουδεμία σχέση έχουν με τις αποκαλούμενες «ολιστικές» πρακτικές ή με οποιαδήποτε άλλη μη συμβατική θεραπευτική δραστηριότητα.

Έτσι ασκώ και έτσι ασκούσα ανέκαθεν την Παθολογία, στην οποία έχω ειδικότητα από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, επί δεκαετίες. Σημειώστε ότι και στον ασθενή (αναφέρεται το όνομα του ασθενούς), δηλαδή στον άλλο ασθενή που εξέτασα εκείνη την ημέρα, συνταγογράφησα επίσης σοβαρές ιατρικές εξετάσεις της ειδικότητάς μου.

Ουδεμία σύνδεση έχουν οι πρακτικές μου με εκείνες της 56χρονης ή με την «εναλλακτική» Ιατρική, όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα και τις μαρτυρικές καταθέσεις. Πρόκειται για σοβαρές ιατρικές πράξεις κλασικής Ιατρικής, την οποία ασκώ επί δεκαετίες και για την οποία με εμπιστεύονται χιλιάδες ασθενείς.

Η συζυγική μου ιδιότητα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση κατηγορίας ούτε να φέρω κάποιου είδους οικογενειακή ευθύνη εν προκειμένω. Το ιατρείο μου, παρότι συστεγάζεται με εκείνο της 56χρονης, είναι χωριστό και εγώ, ως ιατρός, ούτε συνδέομαι ούτε ευθύνομαι για ό,τι συνέβη στον εκλιπόντα ασθενή.

Τα έγγραφα αυτά δεν αποτελούν απλές εκ των υστέρων αναφορές μου, αλλά αντικειμενικά ιατρικά στοιχεία, τα οποία τεκμηριώνουν το πραγματικό αντικείμενο της ιατρικής μου ενασχόλησης με τον συγκεκριμένο ασθενή και επιβεβαιώνουν όσα εξαρχής έχω υποστηρίξει.

Η μαρτυρία του (αναφέρεται το όνομα του ασθενούς) θα αποσαφηνίσει πλήρως τον ακριβή χρόνο της παρουσίας και της αποχώρησής του από το ιατρείο μου, καθώς και την έλλειψη οποιουδήποτε ενδιαφέροντός μου για τον εκλιπόντα, από ιατρική ή οποιαδήποτε άλλη άποψη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι τα ανωτέρω έρχονται να προστεθούν στην ήδη ληφθείσα κατάθεση του μάρτυρα (αναφέρεται το όνομα του ασθενούς) και στο βιντεοληπτικό υλικό του εστιατορίου «Le Rose».

Τα τρία αυτά αποδεικτικά στοιχεία, αξιολογούμενα συνδυαστικά, συγκροτούν μια ακλόνητη, συνεκτική και αλληλοεπιβεβαιούμενη αποδεικτική εικόνα, από την οποία προκύπτει ότι εγώ ουδεμία απολύτως σχέση είχα με τον εκλιπόντα Μαζωνάκη, την επίσκεψή του στο συστεγαζόμενο ιατρείο ή οποιαδήποτε θεραπεία του.

Είναι, συνεπώς, απολύτως χαρακτηριστικό ότι, την ώρα που ο εκλιπών προσήλθε στο συστεγαζόμενο ιατρείο, εγώ αποχώρησα για να γευματίσω στο εστιατόριο «Le Rose», χωρίς να συμμετέχω καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην υποδοχή, στην εξέταση ή στην προγραμματισμένη θεραπεία του.

Ούτε γνώριζα τον εκλιπόντα ούτε είχα συνομιλήσει ποτέ μαζί του. Δεν τον είχα αναφέρει ποτέ σε κανέναν ούτε υπήρχε σχετική αναφορά στο κινητό μου, όπως ζήτησα να πιστοποιήσει η ΔΕΕ. Δεν είχα οποιαδήποτε προηγούμενη συνεννόηση, επικοινωνία ή θεραπευτική σχέση μαζί του.

Ουδέποτε τον εξέτασα, ουδέποτε του συνέστησα ή του παρείχα οποιαδήποτε θεραπεία και ουδέποτε συμμετείχα στον σχεδιασμό ή στην εφαρμογή της θεραπείας που είχε προγραμματίσει με την 56χρονη.

Δηλαδή, σκεφτείτε το εξής απλό: Αν η 56χρονη δεν ήταν σύζυγός μου, θα κατηγορούμουν για κάτι με το οποίο δεν έχω καμία σχέση και το οποίο ενδεχομένως έπραξε ή παρέλειψε ένας επαγγελματίας που συστεγάζεται με εμένα;

Όπως άλλωστε έχω ήδη επισημάνει, μέχρι περίπου τις 16:15 δεν είχα καμία απολύτως γνώση ή εικόνα οποιουδήποτε επείγοντος περιστατικού.

Μόλις ενημερώθηκα, έσπευσα να συνδράμω, ενώ στις 16:21 πραγματοποιήθηκε η κλήση προς το ΕΚΑΒ από την κόρη μου, με τη συνδρομή της γραμματέως. Στην τηλεφωνική επικοινωνία παρενέβηκα και εγώ, ζητώντας επειγόντως καρδιολογική μονάδα. Ελπίζω να έχει ήδη περιληφθεί στη δικογραφία το ηχογραφημένο αυτό τηλεφώνημα, όπως έχω αιτηθεί.

Εξάλλου, ουδέποτε διέγραψα οποιοδήποτε μήνυμα, συνομιλία, φωτογραφία ή άλλο στοιχείο από το κινητό μου τηλέφωνο σε σχέση με την υπό κρίση υπόθεση. Ούτε υφίσταται οποιαδήποτε επικοινωνία μου με τον εκλιπόντα ή οποιοδήποτε στοιχείο που να με συνδέει με τη θεραπεία του.

Ακριβώς για τον λόγο αυτό, με το από 07.10.2026 αυτοτελές αίτημά μου, ζήτησα να διενεργηθεί συμπληρωματική έρευνα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ), προκειμένου να διακριβωθεί εάν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε διαγραφή δεδομένων από τη συσκευή μου κατά τις κρίσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και εάν υφίσταται οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης» στα αποθηκευμένα δεδομένα του τηλεφώνου μου.

Παρακαλώ πολύ για την περαίωση του εν λόγω αιτήματος, προκειμένου να ασκήσω πλήρως τα υπερασπιστικά μου δικαιώματα. Σημειώνω ότι ούτε στο ιατρείο μου βρέθηκε οποιοδήποτε εύρημα κατά την πρόσφατη έρευνα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτό το παρόν υπόμνημα, να συσχετιστούν με τη σχηματισθείσα ποινική δικογραφία τα δύο προσκομιζόμενα ιατρικά αποδεικτικά στοιχεία, να συνεκτιμηθούν με την κατάθεση του μάρτυρα (αναφέρεται το όνομα του ασθενούς) και το βιντεοληπτικό υλικό του εστιατορίου «Le Rose», καθώς και να εξεταστεί ο ήδη προταθείς μάρτυρας (αναφέρεται το όνομα του ασθενούς), προς πλήρη διακρίβωση των ανωτέρω περιστατικών και επιβεβαίωση της αλήθειας των υπερασπιστικών μου ισχυρισμών.

Να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, κατά την κρίση Σας, τα προηγούμενα αιτήματά μου προς τη ΔΕΕ, η προσκόμιση της ηχογράφησης του τηλεφωνήματος στο ΕΚΑΒ και η εξέταση των μαρτύρων που έχω ζητήσει.

Συνημμένα:

Καρδιολογική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα (αναφέρεται το όνομα του ασθενούς), με ημερομηνία 04.09.2026. Παραπεμπτικό για καρδιολογικές εξετάσεις, με ημερομηνία 09.09.2026».

Τα μηνύματα της 56χρονης με την αναισθησιολόγο

Πέρα από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς του 58χρονου, η ανακριτική έρευνα εξετάζει και τις επικοινωνίες που είχε η 56χρονη σύζυγός του με την 61χρονη αναισθησιολόγο πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Live News, από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, την οποία ζήτησε ο ανακριτής, προέκυψαν συνομιλίες στις οποίες η 61χρονη παρέχει πληροφορίες στην κατηγορούμενη για συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα. Σε μία από αυτές, μάλιστα, η 56χρονη ζητεί να της δοθεί μιδαζολάμη, με την αναισθησιολόγο να απαντά καταφατικά.

Παράλληλα, οι περιγραφές της 61χρονης για τις επαφές της με το ιατρείο παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα μηνύματα και άλλες μαρτυρίες. Η αναισθησιολόγος αρνείται ότι προμήθευε την κατηγορούμενη με ουσίες για τη διενέργεια καταστολής σε ασθενείς, ενώ συνεργάτης της υποστηρίζει ότι η μιδαζολάμη που ζητήθηκε δεν παραδόθηκε ποτέ.

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Η 61χρονη έχει υποστηρίξει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί δεν της είχαν ζητήσει ποτέ πληροφορίες για αναισθητικές ουσίες. Ωστόσο, στα μηνύματα που παρουσίασε το Live News καταγράφονται επικοινωνίες της με την 56χρονη γιατρό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2026.

Στις 8 Αυγούστου 2026, η αναισθησιολόγος έστειλε το ακόλουθο μήνυμα:

Αναισθησιολόγος: «Το αέριο που χρησιμοποιείται είναι το Entonox. Το χρησιμοποιούν οι οδοντίατροι».

Δύο ημέρες αργότερα, στις 10 Αυγούστου, οι δύο γυναίκες είχαν νέα επικοινωνία.

56χρονη γιατρός: «Βρήκες καμία άκρη;»

Αναισθησιολόγος: «Το αέριο είναι το Entonox. Το φάρμακο είναι το Dexdor και η ουσία του το Dexmedetomidine, ενδορρινικά».

Στις 18 Αυγούστου, η 56χρονη αναφέρθηκε σε προγραμματισμένη διαδικασία με μηχάνημα INUS και κεντρική γραμμή.

56χρονη γιατρός: «Μ… μου, στις 28/8 στις 4:00 έχουμε INUS με κεντρική γραμμή. Μπορείς;»

Η επόμενη συνομιλία, στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, αφορά αίτημα της κατηγορούμενης για προμήθεια μιδαζολάμης.

56χρονη γιατρός: «Μ… καλημέρα! Καλή σεζόν. Να στείλω κάποιον αύριο να του δώσεις μιδαζολάμη, γιατί δεν έχω καθόλου;»

Αναισθησιολόγος: «Οκ, Ι… μου».

56χρονη γιατρός: «Χίλια ευχαριστώ. Τι ώρα;»

Αναισθησιολόγος: «Κατά τις 10-11».

56χρονη γιατρός: «Σούπερ, θα δώσω το τηλέφωνό σου στον Γ…».

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Οι αντιφάσεις για τις επισκέψεις στο ιατρείο και το τηλεφώνημα της 9ης Σεπτεμβρίου

Ερωτήματα προκύπτουν και σχετικά με τον χρόνο της τελευταίας παρουσίας της 61χρονης στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Η αναισθησιολόγος έχει αναφέρει ότι είχε να επισκεφθεί τον χώρο περίπου τέσσερις μήνες. Αντίθετα, η 56χρονη κατηγορούμενη φέρεται να υποστήριξε ότι η τελευταία επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου 2026, ημερομηνία στην οποία γίνεται αναφορά και στο μήνυμα της 18ης Αυγούστου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης σε τηλεφωνική επικοινωνία που φέρεται να πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταρρεύσει στο ιατρείο.

Η 61χρονη περιέγραψε ότι δέχτηκε κλήση από μία 56χρονη νοσηλεύτρια, η οποία τη ρώτησε εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη.

«Την Τετάρτη, στις 09.09.2026, μου τηλεφώνησε η 56χρονη νοσηλεύτρια. Κατάλαβα ποια ήταν από τη φωνή της. Με ρώτησε εάν η προποφόλη έχει αντίδοτο και εγώ της απάντησα κατευθείαν ότι “όχι, δεν έχει” και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν τη ρώτησα τίποτα. Δεν διέκρινα κάποια ανησυχία ή αγωνία. Δεν άκουσα φασαρία. Δεν ξαναμιλήσαμε μετά. Δεν πέρασε καθόλου από το μυαλό μου γιατί μπορεί να με ρώτησε».

Όπως υποστήριξε, δεν γνώριζε εκείνη τη στιγμή για ποιον λόγο της είχε γίνει η συγκεκριμένη ερώτηση. Πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε για τον θάνατο του τραγουδιστή την επόμενη ημέρα, στον χώρο εργασίας της.

«Τον θάνατο του Μαζωνάκη τον έμαθα στη δουλειά, γιατί δεν παρακολουθώ την επικαιρότητα. Στην αρχή δεν συσχέτισα το τηλεφώνημα με το συμβάν, γιατί δεν ήξερα εάν το τηλεφώνημα είχε γίνει από το ιατρείο. Δεν ήξερα τι γιατροί ήταν. Δεν ρώτησα ποτέ, γιατί πήγα συστημένη από συναδέλφους».

Σε άλλο σημείο της περιγραφής της ανέφερε:

«Δεν ξέρω γιατί τηλεφώνησαν σε εμένα από το ιατρείο για να ρωτήσουν για την προποφόλη, παρότι είχαμε να μιλήσουμε γύρω στους τρεις με τέσσερις μήνες, από όσο θυμάμαι. Η νοσοκόμα μου τηλεφώνησε, δεν μου τηλεφώνησε η γιατρός».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά σημασία και σε σχέση με τους αρχικούς ισχυρισμούς της 56χρονης κατηγορούμενης, η οποία είχε υποστηρίξει ότι δεν χορήγησε ισχυρά αναισθητικά για «μέθη» στον τραγουδιστή.

Παράλληλα, η αναισθησιολόγος δήλωσε ότι δεν είχε δεχτεί στο παρελθόν ανάλογη κλήση από το συγκεκριμένο ιατρείο.

«Δεν μου έχουν ξανατηλεφωνήσει από το ιατρείο της γιατρού για να με ρωτήσουν για κάποια αναισθητική ουσία. Εγώ είχα την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει αναισθησιολόγος στο ιατρείο, όπως πήγαινα και εγώ».

Ωστόσο, σε προηγούμενη επικοινωνία της με το Live News, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η 61χρονη είχε υποστηρίξει ότι το συγκεκριμένο τηλεφώνημα δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

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Τι υποστηρίζει η 61χρονη για τη συνεργασία της με τους κατηγορούμενους

Η αναισθησιολόγος, η οποία γεννήθηκε στη Γεωργία, έχει δύο παιδιά και συνεργάζεται με ιδιωτική κλινική, φέρεται να ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες στο ιατρείο της Καρνεάδου περίπου δύο χρόνια πριν από τα γεγονότα.

Όπως έχει αναφέρει, τη συνεργασία με την 56χρονη γιατρό τής την είχαν προτείνει συνάδελφοί της. Η παρουσία της στον χώρο αφορούσε κυρίως τη διενέργεια φλεβοκεντήσεων, για καθεμία από τις οποίες, όπως δήλωσε, λάμβανε αμοιβή από 150 έως 200 ευρώ.

«Πήγαινα εγώ να τη βοηθήσω και δεν έκαναν οι νοσηλεύτριες τις φλεβοκεντήσεις, γιατί οι αναισθησιολόγοι θεωρούνται, λόγω ειδικότητας, ειδικοί στις δύσκολες φλεβοκεντήσεις. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις κλινικές και τα νοσοκομεία. Είναι πάγια τακτική. Δεν με ρώτησαν ποτέ οι νοσηλεύτριες που απασχολούνταν στο ιατρείο της γιατί καλούσαν εμένα για τη φλεβοκέντηση και όχι εκείνες».

Η 61χρονη ισχυρίζεται ότι κατά τις επισκέψεις της περιοριζόταν στις εργασίες που της είχαν ανατεθεί, χωρίς να αναζητά πληροφορίες για τις υπόλοιπες ιατρικές διαδικασίες ή τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούσε η 56χρονη.

«Οι ασθενείς πολλές φορές με ενημέρωναν για το τι θεραπεία επρόκειτο να κάνουν, όταν τους έκανα τη φλεβοκέντηση, καθώς συζητούσαμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, κυρίως για να ξεχαστούν. Ξέρω ότι συμβαίνει να γίνεται ενδοφλέβια χορήγηση αντιβίωσης σε ιδιωτικά ιατρεία. Δεν ξέρω όμως εάν επιτρέπεται. Δεν ξέρω κάτι για τη λειτουργία του μηχανήματος INUS. Δεν ρώτησα ποτέ, γιατί δεν με αφορούσε. Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτή την τεχνολογία».

Αναφερόμενη ειδικότερα στην προποφόλη, εξήγησε ότι πρόκειται για αναισθητικό φάρμακο που χρησιμοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον, επισημαίνοντας τους κινδύνους που μπορεί να συνδέονται με τη χορήγησή του.

«Η προποφόλη είναι αναισθητικό φάρμακο, υπνωτικό, το οποίο χρησιμοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Δεν γνωρίζω εάν μπορεί να την προμηθευτεί κάποιος από το φαρμακείο. Δεν γνωρίζω εάν θέλει ειδική συνταγή. Χρήση προποφόλης γίνεται, από όσο ξέρω, μόνο για τα χειρουργεία. Εμείς έτσι τη χρησιμοποιούμε. Γενικά, πριν από τη χορήγηση της προποφόλης πρέπει να ελέγχεται εάν υπάρχουν παθήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως επιβαρυντικοί παράγοντες στη χρήση της, λ.χ. να δημιουργηθεί άπνοια στον ασθενή».

Τι αποκαλύπτει συνεργάτης της αναισθησιολόγου

Για τη συνεργασία της 61χρονης με το ιατρείο της Καρνεάδου μίλησε αποκλειστικά στο Live News ένας συνάδελφός της, ο οποίος υποστήριξε ότι ήταν το πρόσωπο που της πρότεινε να αναλάβει τις φλεβοκεντήσεις.

Ο συνεργάτης της διέψευσε αρχικά ότι η αναισθησιολόγος έχει εξαφανιστεί, επισημαίνοντας ότι εξακολουθεί να προσέρχεται στην εργασία της. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μηνύματα με την 56χρονη και υποστήριξε ότι, παρά τη θετική απάντηση στο αίτημα της κατηγορούμενης, δεν παραδόθηκε μιδαζολάμη.

«Δεν ξέρω αν μου τα έχει πει όλα. Ξέρω μερικά πράγματα. Καταρχάς, δεν έχει εξαφανιστεί. Έρχεται στη δουλειά. Το ξέρω αυτό που μου λέτε. Ξέρω τα μηνύματα και ξέρω ότι η απάντηση δόθηκε εν μέσω πολλής εργασίας, χωρίς να το καλοσκεφτεί, να το πω έτσι. Και η συγκεκριμένη μιδαζολάμη που ζητήθηκε δεν δόθηκε ποτέ.

»Εάν εμείς “κλέψουμε” από το νοσοκομείο μιδαζολάμη, δεν θα είναι αμπούλα, θα είναι ό,τι έχει περισσέψει σε μία σύριγγα. Δηλαδή αναρροφούμε μία ποσότητα στη σύριγγα, δίνουμε τη μισή, την άλλη την πετάμε. Εάν θέλουμε να “κλέψουμε”, μιλάμε για ελάχιστες ποσότητες. Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι τέτοιο.

»Οι αναισθησιολόγοι δεν έχουν ιατρείο. Απλώς, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, πρέπει να δηλώσουμε μια έδρα. Μπορώ να σας πω ότι είναι το πιο ακέραιο άτομο που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Δηλαδή είναι γεννημένη στο εξωτερικό, μεγαλωμένη στο εξωτερικό, σπουδαγμένη στο εξωτερικό, στη Σοβιετική Ένωση. Είναι άλλη κουλτούρα ανθρώπων. Είναι δουλειά, σπίτι, εξοχικό».

Στη συνέχεια, ο γιατρός περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε η συνεργασία με το ιατρείο, αναφέροντας ότι, εκείνη την περίοδο, θεωρούσε πως η 56χρονη διέθετε ειδικότητα γυναικολόγου.

«Το ότι είναι άνευ ειδικότητας το ξέρουμε τώρα που είμαστε μετά Χριστόν προφήτες. Ο ιατρικός κόσμος ήξερε ότι είναι γυναικολόγος. Και εγώ αυτό ήξερα. Εγώ τη σύστησα. Καταρχάς, το συγκεκριμένο ιατρείο το ήξεραν όλοι. Μου είπε κάποιος συνάδελφος χειρουργός: “Εκεί θέλουν να βάζουν μια φλέβα. Πάει κάποιος;”. Της είπα: “Θες να πας να βάζεις μια φλέβα;”. Εκεί έμεινε η συζήτηση και άρχισε να πηγαίνει. Δεν ξέρω αν πήγε τρεις ή τέσσερις φορές συνολικά».

Ο συνεργάτης της αναφέρθηκε και στα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, επισημαίνοντας ότι είχαν εκφραστεί επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά τους, παρά τις διαβεβαιώσεις που, όπως υποστήριξε, είχαν λάβει σχετικά με τη νομιμότητά τους.

«Ήξερα για τα μηχανήματα. Είχε ερωτηθεί η κυρία Γ… εάν είναι νόμιμα. Από εμάς είχε ερωτηθεί. Η απάντηση ήταν: “Βεβαίως, τα έχω δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο”.

»Ο λόγος που δεν θέλαμε να ασχοληθούμε δεν ήταν η νομιμότητα, γιατί το προεξοφλήσαμε ότι, για να δουλεύει, θα είναι νόμιμο. Ήταν ότι καταλάβαμε πως αυτό που κάνει δεν είναι αποτελεσματικό. Τη ρωτάμε τι κάνει αυτό και σου απαντάει: “Ε, καθαρίζει το αίμα από τα βαρέα μέταλλα”. Δεν προβλέπεται αυτό από πουθενά. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Ή “καθαρίζει το αίμα από τις τοξίνες”. Ως γιατροί καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο καθαρίζει το αίμα από τις τοξίνες. Ότι ήταν φύκια για μεταξωτές κορδέλες, με άλλα λόγια.

»Γκουγκλάραμε και είδαμε ότι το μηχάνημα είχε άδεια και για τη Γερμανία και για την Ελβετία. Έχει site το μηχάνημα, έχει αντιπροσωπεία, έχει ενδείξεις. Εντάξει, απλώς εμάς δεν μας γέμισε το μάτι. Δεν είναι στο γνωστικό μου αντικείμενο να ξέρω αυτό το πράγμα. Απλώς δεν μας γέμισε το μάτι η όλη ιστορία και είπαμε να μην ασχοληθούμε. Είχα πάει μία φορά και από εκεί και πέρα δεν ξαναπήγα. Πήγε η κυρία Σ…».

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«Δεν λείπουν φιαλίδια» – Η απάντηση της ιδιωτικής κλινικής

Στο μεταξύ, η ιδιωτική κλινική με την οποία συνεργάζεται η 61χρονη πραγματοποίησε έναν πρώτο έλεγχο για το ενδεχόμενο να έχουν αφαιρεθεί φαρμακευτικά σκευάσματα από τις εγκαταστάσεις της.

Κύκλοι της κλινικής ανέφεραν στο Live News ότι επικοινώνησαν με την αναισθησιολόγο μετά τις αποκαλύψεις. Εκείνη τους διαβεβαίωσε ότι δεν έχει αφαιρέσει κανένα φιαλίδιο από τον χώρο εργασίας της και ότι τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Έχουμε εξωτερική συνεργασία με την αναισθησιολόγο. Ήρθαμε σε επικοινωνία μαζί της, μας διαβεβαίωσε πως δεν έχει πάρει κανένα φιαλίδιο από τον χώρο εργασίας της και πως τηρεί το πρωτόκολλο και τη νομοθεσία. Ήρθε στην εργασία της την προηγούμενη εβδομάδα. Ο πρώτος έλεγχος έδειξε πως δεν λείπουν φιαλίδια. Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα συνεχίζεται».

Η αναφορά της κλινικής ότι η 61χρονη προσήλθε κανονικά στην εργασία της συμφωνεί με όσα υποστήριξε ο συνεργάτης της, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει εξαφανιστεί.

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Η μαρτυρία πρώην συνεργάτιδας για τις πλασμαφαιρέσεις

Στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου της Καρνεάδου έδωσε και μία γυναίκα που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς.

Η πρώην συνεργάτιδα περιέγραψε πώς εκπαιδεύτηκε στη Γερμανία για τη χρήση μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησαν οι σχετικές διαδικασίες στο ιατρείο.

Όπως ανέφερε, από το 2021 ήταν ασθενής του 58χρονου γιατρού λόγω αυτοάνοσου νοσήματος και τον επισκεπτόταν κάθε τέσσερις έως έξι μήνες. Μέσω αυτής της σχέσης γνώρισε και τη 56χρονη σύζυγό του.

«Ήμουν ασθενής του 58χρονου γιατρού λόγω ενός αυτοάνοσου από το 2021. Τον επισκεπτόμουν ως ασθενής κάθε 4-6 μήνες. Εκεί γνώρισα και τη γυναίκα του. Η 56χρονη μου ανέφερε τον Απρίλιο του 2022 ότι ψάχνει για νοσηλεύτρια για να εκπαιδευτεί πάνω στην πλασμαφαίρεση στη Γερμανία. Η νοσηλεύτρια θα έπρεπε να έχει εμπειρία σε νευρολογικές μονάδες. Μου είπε ότι κάνει πλασμαφαίρεση, αλλά δεν θα είναι μηχάνημα αιμοκάθαρσης. Πήγα και εγώ στη Γερμανία το καλοκαίρι του 2022, στο Κάμεν, και εκπαιδεύτηκα από παθολόγο και γενικό χειρουργό πάνω σε αυτό το μηχάνημα. Εκεί είδα ότι όλοι οι ασθενείς έφερναν μαζί τους εξετάσεις και καρδιογράφημα και οι γιατροί έπαιρναν το ιατρικό ιστορικό σε όλες τις περιπτώσεις».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι πλασμαφαιρέσεις άρχισαν τον Οκτώβριο του 2022, ενώ η συνεργασία της με το ιατρείο διήρκεσε έξι μήνες.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι κατά το διάστημα της παρουσίας της δεν είχε λάβει καμία ενημέρωση από την 56χρονη για χορήγηση αναισθησίας στους ασθενείς. Παράλληλα, περιέγραψε τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η χορήγηση μεγάλης ποσότητας προποφόλης.

«Τον Οκτώβριο του 2022 άρχισαν οι πλασμαφαιρέσεις. Εγώ ανέλαβα τη λειτουργία του μηχανήματος για έξι μήνες. Από την 56χρονη δεν είχα καμία νύξη για χορήγηση αναισθησίας. Η προποφόλη χορηγείται για μέθη, ενσυνείδητη καταστολή και γενική αναισθησία. Αν χορηγηθεί, ο ασθενής κοιμάται. Αν είναι μεγάλη η ποσότητα, μπορεί να πάθει άπνοια και πρέπει να του χορηγηθεί οξυγόνο. Εάν δεν του χορηγηθεί, μπορεί να πάθει καρδιακή ανακοπή. Ο Θ…, όσο ήμουν εγώ παρούσα, δεν ήταν ποτέ εκεί. Εγώ ήμουν επιφορτισμένη και με την αντιμετώπιση επιπλοκών σε διάφορα περιστατικά. Τελευταία επικοινωνία με την 56χρονη είχα τον Μάιο του 2023, οπότε λύθηκε η σύμβασή μας».

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Τα δύο φιαλίδια με το αντίδοτο της μιδαζολάμης που βρέθηκαν στην Καρνεάδου

Ένα ακόμη στοιχείο της έρευνας αφορά δύο φιαλίδια που εντόπισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Πρόκειται για φιαλίδια που περιείχαν σκεύασμα με το αντίδοτο της μιδαζολάμης, της πρώτης κατασταλτικής ουσίας που χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η εκπομπή παρουσίασε φωτογραφία των δύο φιαλιδίων, τα οποία συνδέονται με το αντίδοτο που είναι γνωστό με την εμπορική ονομασία Anexate.

Στα στοιχεία του σκευάσματος γίνεται αναφορά στην ονομασία Demoxate, ενώ στη συσκευασία αναγράφεται ο αριθμός άδειας κυκλοφορίας του ΕΟΦ 40079/12.

Η ένδειξη «Solution for injection», δηλαδή «Ενέσιμο διάλυμα», προσδιορίζει τη μορφή του φαρμάκου, το οποίο προορίζεται για ενέσιμη χορήγηση υπό ιατρική επίβλεψη.

Η προέλευση των συγκεκριμένων φιαλιδίων αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Μέσω των στοιχείων που αναγράφονται στη συσκευασία, οι Αρχές μπορούν να απευθυνθούν στην κατασκευάστρια εταιρεία και στην αποθήκη διανομής, προκειμένου να αναζητήσουν ποιο νοσοκομείο, κλινική ή φαρμακείο προμηθεύτηκε τις αντίστοιχες παρτίδες.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να συμβάλει στη διακρίβωση της διαδρομής των σκευασμάτων μέχρι το ιατρείο της 56χρονης γιατρού.

Το Live News συνδέει το ενδεχόμενο μεταφοράς τους στην Καρνεάδου με την 61χρονη αναισθησιολόγο, χωρίς ωστόσο να έχει τεκμηριωθεί οριστικά ότι εκείνη τα προμήθευσε.

Η διερεύνηση της προέλευσης των φιαλιδίων, των μηνυμάτων μεταξύ των δύο γυναικών και των διαφορετικών εκδοχών για τη συνεργασία τους συνεχίζεται, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα στοιχεία σχετικά με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και τις κατηγορίες στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.